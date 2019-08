'Imam velike planove s Hajdukom': najbolji Brazilac u bijelom dresu ispričao nam je zašto je produljio ugovor, što očekuje od ove sezone i kako mu sviđa život u Splitu...

Hajdukov Brazilac, najbolji od svih. Jairo de Janeiro, tako nam uvijek pada na pamet, jer De Macedo da Silva Jairo rođen je u Riju, a ima već i 27 godina, puna zrelost.

Karioka. Dobili su Eduoka, a vratio se – Jairo. Može li bolje? Sad je to drugačija igra "bijelih", Jairo i Eduok u vršku napada, sasvim blizu jedan drugoga, a iza njih Caktaš. Takav raspored ofenzive donio je ploda protiv Gorice, ne samo što se tiče konačnog rezultata (3:0), nego i dojma, razigranosti, a bljesnuo je iznova i Jairo.

Sjajan proljetos, međutim s početka ove sezone nekako se mučio, ostao u sjeni. Sedam utakmica nije bio zabio, čak sedam utakmica kao sedam gladnih godina; postao je "zvijezda tamnog sjaja".

Čekali smo ga. Neki drugi su uzeli glavne uloge, Samuel Eduok prije svega, ali trener Damir Burić je umirivao galeriju nestrpljivih "doći će i Jairo, ne brinite, vrijedno trenira, pa će stići i naplata".

- Bio je trener u pravu i hvala mu na podršci. To je tako. Ne možeš uvijek zabijati. Nisam imao ni sreće, koji put te hoće, pa onda naprosto neće. Ima momenata kad želiš dodati, a lopta uđe u mrežu i ti si zabio gol. Drugi put, iz najbolje prilike ti se ne posreći. Znao sam da težak moment ne može dugo potrajati - vedro je raspoložen Jairo; čest je na Hajdukovu media-dayu i lakoćom i rado komunicira s predstavnicima "sedme sile".

Već smo starosjedioci i ne trebamo lamentirati o tome da je najbolji Brazilac u Hajduku svih vremena, da je najbolji potez Saše Bjelanovića, sve do dolaska Eduoka, pa o Riju i selidbi u Porto Alegre i da mu je Split prirastao srcu protiv Brazila.

Nego, nešto nas intrigira posebno, priča kako je mogao u Nizozemsku. Navodno je Twente bio spreman ponuditi dva milijuna eura za njega, ali je Hajduk sve to "zataškao" i hladno odbio ponudu iz Enschedea. Jairo nije na prodaju! Sa Jairom imamo velike planove! Je li istina?

Smije se, drago mu je, kaže:

- Imam i ja velike planove s Hajdukom!

Pa nastavlja:

- Sve vam to može eventualno kazati sportski direktor Saša Bjelanović, ja sam nešto čuo u svlačionici, ali direktor bolje zna...

A kad ćemo opet vidjeti direktora?! Na zimskim pripremama u Antalyji? Nije to tek tako nazovi Sašu, pa da ti ispriča što se događa?!

Međutim, pustimo Jaira da priča dalje:

- Moja je budućnost u Hajduku, produžio sam ugovor do 2022. godine, znači da mi je ovdje lijepo i da klub računa na mene, a to mi je sada i više nego dovoljno. Ako su bile kakve ponude, sve je to sad nebitno.

Sretni ste zbog golova protiv Gorice?

- Kako ne, znao sam da mora krenuti. Nama je sad najvažniji Osijek, da nam se ne ponovi Koprivnica.

U Hajduku je, da stanemo načas na balun, na repertoaru stalno poštapalica "radimo naporno", "gledamo sve za prvu iduću utakmicu", "nemojmo se okretati prošlosti", pa je iluzorno pitati još o Oreščaninu, o Gziri United, a i što bismo time dobili?! Bilo, pa prošlo.

Tako je preuranjeno pitati i za Dinamo, makar se dolje, ispod prostorije u kojoj smo pričali vodi "bitka za ulaznice", prodaju se dragocjeni listići za veliki derbi koji se valja prema 31. kolovozu i 12.000 je već osiguralo svoje mjesto na tribinama te posljednje subote ovog ljeta.

Jairo prisnažuje:

- Osijek nam je sad najvažniji. O Dinamu ćemo naknadno, nije sad uputno prije vremena pričati o tome. Meni je laknulo nakon Gorice, to je istina, sedam utakmica bez pogotka nije bilo malo. Sada samo trebam nastaviti raditi. I ja i svi zajedno. Imamo dobrog trenera koji voli raditi i vuče i nas.

"Work hard, look to the next one":

- Ja nastojim bit i samokritičan, nije me išlo, ali sam pomagao momčadi koliko god sam mogao, čuvao loptu, vraćao se u obranu. Sve je to ništa ako ne zabijaš, to ja znam, napadači se gledaju kroz golove.

Sad vam je sigurno lakše otkad je došao Eduok?

- Dobar je igrač, napadač, to je sigurno. Dobro smo se razumjeli, dupli pasovi su krenuli. Užitak je igrati s dobrim igračima.

Nije li Eduok jedan od najboljih vaših suigrača u karijeri, što ste ih imali kroz Trenčin, PAOK, Sheriff?

- Teško mi je to reći – iznenadili smo ga pitanjem.

Sigurno je među prvih pet?

- Hm..., recimo da je u prvih deset. Da sad ne nabrajam, ali igrao sam i s Berbatovom, u PAOK-u, u Solunu, doduše sasvim kratko, jer Bugar je bio često ozlijeđen. Da, Eduok spada u tu kategoriju najboljih. Poput Berbatova.

Očekujemo da zajedno napravite velike stvari?

- Ja se nadam.

Koliko ono golova obećajete? Eduok se hitnuo do 18.

- A ja kažem više od 13. Da budem efikasniji nego prošle sezone. Rekao sam da mi je prošla sezona druga najbolja u karijeri, bolji sam bio jedino u Trenčinu. Od ove očekujem da bude najbolja moja u karijeri. Makar moja majka zna reći da se vlastite želje ne govore naglas, ne objavljuju se svima.

Sve su stvari posložene, ambijent u klubu raste nakon što je s Gzirom pukao čir, vaše zadovoljstvo Hajdukom također, ugovor ste produžili?

- Tako je. Sve izgleda dobro. Sad je Osijek u našem fokusu. Pa ćemo nakon toga pričati o Dinamu – kaže Jairo.

A Dinamo će biti umoran nakon Trondheima, presretan ili pretužan, rekosmo, ali su nas odmah poklopili, pričajmo samo o Osijeku.

Poštujmo dogovor. Nema druge. Dinamo će pričekati. Ali tu je, iza kantuna, ne može uteć. Koliko god mislili na Osijek...