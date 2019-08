Utakmica protiv Gorice krije mnoge zamke, Burić ima nekih dvojbi

Vrrijeme je za pobjedu Hajduka, prvu protiv Gorice uopće, lani je pobjeda izostala pa se Gorica prometnula u ono što je nekoć vrlo dobro glumila Rijeka ili Istra, a što smo lako i rado zvali - crnom mačkom "bijelih".

No, premali je vremenski period iza nas, tek jedna sezona, četiri utakmice (0:2, 1:1, 0:0, 0:3), e da bi Gorica već stekla takav naziv.

Nesumnjivo, nedjeljna utakmica krije mnoge zamke za Hajduk, jer se ofenzivni potencijal Gorice nameće i ovom prilikom u analizi generala prije bitke.

Ako u Gorici više nije Nigerijac Atiemwen o kojem se lanjske sezone dosta tinte potrošilo na temu kad ga je i je li ga Hajduk zvao i kombinirao s njim (eno Atiemwena u Dinamu), sad Gorica raspolaže s novim adutom, a to je Senegalac Ndiaye. Plus Poljak Zwolinski i Lovrić koji su svoju snagu već etablirali na sceni HNL-a.

Burić ima nekih dvojbi, pa pokušajmo to analizirati:

1. Stanje ozljeda, na primjer, može li Posavec? Po svemu još uvijek Posavec neće moći, Duka bi opet išao na branku. Ali se zato u igru Čolina vraća, to bi trebala bit prava dobra vijest. Onda će Dolček naprijed, Čolina na beka, vraća se kombinacija iz Varaždina. Što bi značilo da bi jedan od lošijih u Koprivnici, Jradi, mogao preseliti na klupu. Promašio je šanse, bio je zamijenjen. Sad bi se kuglica mogla zaustaviti na povratku Čoline i da se Dolček gurne naprijed gdje mu više paše.

2. Tko umjesto stopera Simića koji ima ima tri žuta kartona? Je li to Svatok što bi logika navodila, ili se stvarno bliži nastup mladog Vuškovića? Ne želimo prejudicirati. Burić je sam najavio kako vrijeme za Vuškovića tek radi i da ga ne opterećujemo prevelikim očekivanjima; nastupit će, pa sad je li to danas ili u skoro vrijeme, Burić katkad voli biti neodređen, kao Pitija...

U svakom slučaju nastup Vuškovića se bliži, a radi se o 18-godišnjem stoperu koji ima svoj hajdučki obiteljski pedigre (pisali smo već pradjed Marko tajnik, djed Mario u Ivićevoj zlatnoj generaciji juniora, otac Danijel prvotimac Hajduka, sad i trener u pogonu...).

Mladi Vušković, godište 2001. redovit je u talijanskoj rubrici "mercato", kod Di Marzija ili Pedulle, sveznadara tržišta koji budno motre što gledaju skauti, a klubovi traže. Pa Vuškovića želi Fiorentina, traži ga Roma, pisalo se. I nema tu sumnje, ali zasad je Hajduk zauzeo stav kako ga ne bi prodavao i projekt Vušković tek treba zaživjeti u Poljudu, čekamo da nastupi. Čekali smo ga već i cijelo proljeće.

E sad, je li trenutak da ga se baci u prsi lavovima tipa Ndiayea ili je bolje da se tu oproba iskusniji Svatok, kad već nema Simića? S Ismajlijem će prije zaigrati Svatok, da osujeti prijetnje iz Gorice. Međutim, ako rezultat dobro krene nadamo se i minutaži Vuškovića, tu je, tek što nije...

3. Provjera, promjena sustava? Ima i ta Burićeva dvojba, treća, a to je hoće li ususret nailaska ozbiljnijih momčadi nego što su bile Istra i Varaždin, a to su ne samo Gorica, nego onda redom Osijek, Dinamo i Rijeka, Burić posegnuti za Oreščaninovom kvakom? A to znači da mu u sredini zaigraju trojica, da to bude 4 – 3 – 3, a ne 4 – 2 – 4 kako sada igra.

Burićeva preinaka od Oreščanina nije bila samo uporaba duge lopte, nego i četvorica ofenzivaca naprijed, a da samo dvojica, Barry i Nejašmić, budu filtar ispred zadnjeg reda. No, protiv jačih, nije li to prevelik rizik?!

Burić na pressici dan ranije nije bio decidiran, ali je dao naslutiti da (i) o modifikaciji impostacije razmišlja. Vidjet ćemo hoće li se štogod dodatno prilagoditi već popodne, protiv "lake konjice" nadirućeg kolege Jakirovića...