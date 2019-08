Primorčevi suigrači iz epske utakmice kontra HSV-a: Legenda se vraća, to je prava poruka, okrenit se našem kadru i dici

Ivica Šurjak, bili su suigrači, rekao nam je o Bori Primorcu:

- Dobar momak, ima iskustva, igrali smo uspješno zajedno u zlatna vremena. Znate i sami da je radio u Arsenalu, s Arseneom Wengerom koji je svjetski trener, prije toga i u Francuskoj. Sve su to opće poznate činjenice, ali i nadasve dojam da može puno pomoći. To je to, okrenit se našem kadru, našoj dici i uvatit se toga, to je budućnost Hajduka.

Šurjak je izborio penal protiv Hamburgera što ga Primorac nije uspio pretvoriti u pogodak, ali što sad to spominjati, druga je tema, Primorac se vratio pomoći "bijelima" u pogonu i Šurjak se dakako pridružuje aklamaciji, dobrodošlici od srca.

Ivan Gudelj, još jedan suigrač iz mitske utakmice Hajduka s Hamburgerom:

- Ugodno sam iznenađen, drago mi je da se vratio. Boro je prošao velike stvari i kao igrač i kao trener, a nije se volio nikad izlagati javnosti i medijima, uvijek je ostao samozatajan. Znam da je veliki radnik i izuzetan čovjek i stručnjak. Kad je dolazio u Split, a to je bilo redovito, ostali smo u stalnim kontaktima i najboljim odnosima.

- Priznajem, kad sam čuo, bio sam iznenađen, ali to je odličan potez, dovest takvog stručnjaka! Siguran sam da ćemo sjajno surađivati, on kao šef škole, a ja instruktor Središta Split. Baš se veselim našoj zajedničkoj suradnji. Primorac je pojačanje za Hajduk! Neka se vraćaju bivši legendarni igrači s trenerskim iskustvom u svoju kuću. To je prava poruka!