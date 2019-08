Ususret utakmici protiv Gorice, Damir Burić najavio promjene u igri, govorio o situaciji s Posavcem i Čolinom, ali nije otkrio tko će zamijeniti suspendiranog Simića

Prošle sezone Hajduk ni u jednom od četiri međusobna susreta nije svladao Goricu. Nisu uspjeli Željko Kopić, Zoran Vulić, a bome ni Siniša Oreščanin. Ima li Damir Burić protulijek za momčad Sergeja Jakirovića? Saznat ćemo u nedjelju u 18 sati na Poljudu u 4. kolu HT Prve lige.

- Puno smo razgovarali ovog tjedna jer je bilo puno stvari za duboku analizu nakon Koprivnice. Stvaramo puno situacija za gol i prava je umjetnost što protiv Belupa nismo zabili. Radili smo na tome da igrači dobiju na sigurnosti u realizaciji. Bilo je tu i nesretnih okolnosti, ali pođimo od sebe. Htjeli smo utakmicu s Goricom i ranije, jedva čekamo pokazati da smo nešto naučili iz prošle utakmice – rekao je Burić na konferenciji za medije.

Kakvo je stanje s Posavcem i Čolinom?

- Posavec se dobro osjeća i trenirao je s momčadi, ali još ne znamo hoće li biti spreman za Goricu. Čolina je odradio dobar trening, s nama je i nadam se da će biti spreman. Osim duže ozlijeđenih Vučura i Jurića, svi ostali su tu.

Tko će uskočiti umjesto kartoniranog stopera Simića? Možda mladi Vušković?

- Zadovoljan sam Marijom. Moramo uzeti u obzir da je rođen u studenom 2001. godine. Znajući to, a gledajući kako djeluje na terenu, kažeš sam sebi „vau“. Velik je talent, ali moramo biti oprezni. Želimo mu dati prostor i sigurnost, podržati njegov razvoj. Dobit će šansu, samo je pitanje kada. Rekao sam mu da to može biti i protiv Gorice. Za to uvijek moraš biti spreman.

Kakvu Goricu očekujete, otkud vam prijeti najveća opasnost?

- Imaju više opasnih i brzih igrača u napadu koji su u stanju jednim dodavanjem izbaciti kompletnu obranu, kao protiv Osijeka i Rijeke. Lovrić, Ndiaye, Miya... Moramo biti oprezni i razmišljati samo o nama. Želimo pokazati naše lice iz prijašnjih utakmica, a to je agresivan i dominantan Hajduk koji stvara puno prilika.

Hoće li biti kakvih promjena u sustavu?

- Bit će promjena, ali prije svega u kontroli napada i postavljanju, organizaciji igre.

Presinga ima, ali ne izgleda uvijek posve koordiniran?

- Protiv Lokomotive smo iz dvije situacije presinga dali golove. Posebno smo bili opasni u okomitim akcijama. To su bile školske akcije. Ne tražimo samo presing, nego igra u dubinu, a ne previše u širinu. Želimo kratkim i brzim putem, dok obrana nije organizirana, naći put do gola.

Tražite li još pojačanja i na kojim pozicijama?

- To su interne stvari, ne bih o tome. Tržište je otvoreno još dva tjedna. Što se pozicije tiče, ona i nije toliko važna ako na tržištu vidite kvalitetnog igrača ili perspektivu za budućnost.

U subotu kreće i Hajduk II protiv Šibenika u gostima, hoće li neki igrači prve momčadi sudjelovati u tom susretu?

- Za ovu utakmicu nećemo moći puno pomoći jer imamo Goricu u nedjelju, ali sljedeći tjedan ćemo moći.

Boro Primorac imenovan je novim šefom Akademije?

- Lijepa je to vijest za sve navijače Hajduka. Vratila se legenda i velik igrač, prije svega trener koji je godinama bio suradnik jednog od najvećih trenera Arsenea Wengera. Njegovo znanje i iskustvo Hajduku su bogatstvo koje treba iskoristiti na pravi način. Želim mu puno sreće. Svi smo sretni što je tu.