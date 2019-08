Nigerijski napadač impresionirao svojim startom u Hajduku: Cilj mi je usrećiti navijače, čujem da me zovu 'beštija'

Tri gola u tri susreta zabio je Nigerijac Samuel Eduok od dolaska na Poljud, uz dvije asistencije. Zabija svakih 68 minuta igre. Tako impresivan start napadača u bijelom dresu ne pamti se od dolaska Francka Ohandze. Individualno nogometaš koji je za "bijele" potpisao nakon eliminacije od Gzire United ima gotovo start iz snova, ali momčadski kvari poraz od Slaven Belupa.

- Start iz snova. Očekivao sam to jer uvijek vjerujem u sebe. Postavio sam sebi ciljeve i želim momčadi pomagati da pobjeđuje i ostvaruje zacrtane planove – rekao nam je Eduok u razgovoru vođenom na engleskom jeziku.

Koji ti je rekord, u koliko si najviše susreta zaredom zabio?

- Mislim da sam zabio zaredom u sedam-osam utakmica. Nadam se da ću ovdje zabiti na svakom susretu – poželio je Eduok.

Kada je to bilo?

- U Turskoj, prošle sezone.

Bez obzira što ti je lijeva noga jača, dvaput si zabio desnom?

- Ne šutiram često desnom nogom, ali od dva udarca desnom jedan će vjerojatno završiti u mreži. Garantiram to! Ha, ha, ha – našalio se Eduok koji može igrati lijevo krilo, desno ili centralnog klasičnog napadača.

Po dolasku si najavio kako ti je cilj zabiti 18 golova ove sezone, a tada je već bilo odigrano prvo kolo. U tri susreta zabio si već tri gola. Utječe li to što na tvoje golgeterske ciljeve, hoćeš li mijenjati plan ili ostaješ pri toj brojci?

- To je moj cilj, a ako ga premašim - odlično.

Želiš postati prvi strijelac lige?

- Vjerojatno. To su moji ciljevi, ali ne znači da sam ili da ću biti sebičan. Prije svega želim pomagati momčadi da pobjeđujemo. Ne moram ja zabiti, ako vidim bolje pozicioniranog suigrača dodat ću loptu. Najbitnija je pobjeda. Što mi vrijedi da zabijem puno golova, ako momčad ne bude uspješna. Želim zabijati i asistirati u pobjedama.

Hajduk nije iskoristio svoje brojne prilike u prvom dijelu susreta u Koprivnici i to je poslije kažnjeno?

- Imali smo šanse, morali smo zabiti, ali to je nogomet. Ne mogu nikoga kriviti. Primili smo gol, poslije je bilo teško igrati s desetoricom. Treba to zaboraviti i fokusirati se na idući susret.

A u idućem susretu na Poljud stiže Gorica koju Hajduk u četiri susreta prošle sezone nije uspio pobijediti, dvaput je i poražen?

- Moramo pobijediti. Ne zanima me protiv koga igramo, da je to sada i Barcelona, moramo ići po tri boda, boriti se i pobijediti. Naporno radimo i želimo pobjedu.

Gorica ima također jednog nigerijskog nogometaša, Muhammeda Musu (nap.a. bivši kapetan U17 reprezentacije Nigerije koja je 2013. bila svjetski prvak)?

- Poznajem ga. Susretali smo se kroz mlađe selekcije. Zajedno smo jednom bili u kampu, dok sam ja igrao za U20 reprezentaciju. On je nešto mlađi, igrao je za mlađu selekciju. A i kasnije u Turskoj smo se sretali, dok sam ja bio član Kasimpaše on je bio u Basaksehiru – objasnio je Eduok (25) o Musi (22).

Jeste li pričali prije nedjeljne međusobne utakmice?

- Ne. Brat mi je, iz iste smo države, ali ne moramo se ćuti. Profesionalac sam, radim svoj posao. Nemam posebne poruke za njega, ne volim puno pričati o nogometu, volim govoriti na terenu.

Možda ti na terenu bude direktni protivnik?

- Čak i ako ti je brat na suprotnoj strani moraš biti profesionalac i odraditi svoj posao. A poslije možemo popričati, mogu mu se ispričati ako sam ga slučajno udario...

Ili mu se ispričati što si mu zabio gol?

- Ha, ha, ha...

Kakav je Musa igrač?

- Mlad igrač koji ordinira na desnoj strani, često ofenzivan.

No, u nedjelju navečer oko 20 sati neće biti najsretniji?

- Ha, ha... Nadam se. Neću govoriti o tome, fokusiran sam samo na teren.

Poznaješ li još nekog od Nigerijaca u HNL-u, primjerice Dinamovog Atiemwena, bivšeg člana Gorice?

- Ne poznajem, znam samo Musu.

Igrao si za U20 i U23 reprezentaciju Nigerije, a jednom i za seniorsku. Nadaš li se u slučaju nastavka ovakve forme povratku u krug reprezentativnih kandidata?

- Ne razmišljam baš o tome. Fokusiran sam na Hajduk, da pomognem klubu da pobjedimo u što više utakmica i ostvarimo ciljeve, da budemo prvi u ligi. Samo o tome razmišljam i tome težim. Reprezentacija mi zasad nije u fokusu.

Tvoje prezentacije su iznenađujuće dobre s obzirom da nisi ni prošao pripreme s momčadi, tek si se naknadno priključio? Koliko si spreman?

- Treniramo jako i to mi pomaže da se brzo prilagodim, da uhvatim korak. Pomaže mi i moje iskustvo. Da sam prošao pripreme bio bih bolji, ali trener je postavio program po kojem treniramo snažno i brzo ću se prilagoditi. Sada sam na nekih 80-90 posto. Približavam se. Posljednja utakmica je baš bila naporna, igrali smo i s igračem manje.

Kakav je život u Splitu?

- Lijepo je, samo što je ovdje baš vruće. Ovo vrijeme danas je ipak malo bolje – rekao je jučer Eduok nakon što je poslije kiše vrućina ipak malo popustila.

Prati li tvoja obitelj u Nigeriji utakmice Hajduka?

- Gledaju ih mama, brat... Sretni su kada zabijem.

A vjenčanje koje si spominjao u Nigeriji, jeste li zaručnica i ti odredili datum?

- Nismo još, ali bit će to uskoro. Razgovarat ću s vodstvom kluba i trenerom koji bi datum bio prikladan.

Jesi li uz onaj tvoj stari nadimak Samo koji si nam spominjao dobio u međuvremenu i ovdje novi nadimak?

- Vidio sam da me neki navijači zovu "Beštija" (nap.a. "Beast" odnosno "Zvijer") ha, ha, ha... Moj cilj je da ih učinim sretnima. Mogu me zvati i imenom, Samuel. Grozno sam se osjećao nakon poraza u zadnjem susretu. Igramo zbog navijača, bez njih nogomet nema smisla.

Da je nije dirao rukom, bio bi u šansi

Neki sudački eksperti smatraju da nije trebalo biti dosuđeno isključenje igrača Slaven Belupa zbog drugog žutog kartona jer navodno nije bilo igranja rukom, na snimci se barem ne vidi jasno iz tog kuta kamere? Ti si bio u borbi za loptu s tim igračem i istog trenutka si signalizirao sucu da je u pitanju igranje rukom?

- Bila je to borba tko će prije do lopte, bili smo u pokretu, a koristio je ruku da se prvi nje domogne. Da je prošla lopta našao bih se možda u izglednoj situaciji. Da je tada lopta prošla imao bih možda 70 posto šansi da prije stignem do nje. Možda nije bio jaki dodir, ali je loptu dodirnuo rukom.