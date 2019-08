Na Poljudu svečano otkrivena vitrina 'najboljeg vratara kojeg je svijet ikada imao': pogledajte predmete koji su obilježili karijeru Hajdukove legende

U povodu pete obljetnice smrti legendarnog Hajdukovog vratara Vladimira Beare u Trofejnom salonu na Poljudu svečano je otkrivena vitrina s predmetima koji su obilježili njegovu bogatu karijeru,a vijest donosi hajduk.hr.

Prethodno su tijekom jutra članovi obitelji, Bearini prijatelji, Hajdukovi veterani i dužnosnici Kluba pohodili njegovo posljednje počivalište na groblju Lovrinca, gdje su položeni vijenci i cvijeće.

- Danas se sjećamo jednog od najvećih sinova našeg Kluba. Odajemo trajnu zahvalnost velikom Vladimiru kojeg sam imao čast i osobno poznavati. Bio je velik kao vratar, ali i kao čovjek. Skroman, nenametljiv, tih i povučen, pun ljudskosti i privrženosti svom Hajduku o čemu govori i njegova posljednja želja "neka mi kapsil bude pokriven zastavom Hajduka". Mnogi nogometni velikani složni su da je Vladimir Beara najbolji vratar kojeg je svijet ikada imao. I zato, veliko mu hvala na svemu što je dao voljenom Klubu - kazao je prilikom otvaranja vitrine predsjednik Uprave Marin Brbić.

U ime Hajdukovih veterana Velikom Vladimiru zahvalio se njegov učenik Ivan Katalinić.

- Kao golman mu se moram zahvaliti na svemu što je napravio za mene. Kada sam došao s 19 godina iz Trogira, Vlado me učio prve vratarske korake. Moram ispričati jednu stvar koja mi se dogodila. Kada sam otišao u Englesku 1980. godine trener golmana me nakon dva tri mjeseca upitao od koga sam naučio tehniku. Ja sam mu rekao od Beare, on se iznenadio i rekao mi da Bearina slika stoji u Nogometnom savezu Engleske. Ta slika je od 1953. kada je reprezentacija svijeta igrala protiv Engleza. To pokazuje koliko je bio velik, koliko je svijet znao za njega i uz Jašina je bio najbolji vratar svih vremena - između ostalog je kazao Katalinić.

U ime obitelji emotivnim govorom Hajduku se na ovom činu zahvalila Bearina pokćerka Ivona Vrdoljak Raguž, a vitrinu su u konačnici svečano otvorili predsjednik Uprave Marin Brbić, Vladimirov suigrači i prijatelj Bogdan Kragić, supruga Jadranka i unuk Luka Petar.