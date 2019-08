Nakon Koprivnice je evidentno da i dalje ima problema: 'Caktaš, Jradi, Jairo i Eduok moćni su igrači, no pitanje je mogu li zajedno funkcionirati'

Hajduk u Koprivnici nije bio ni blizu one razine, koju svi očekujemo. Šteta, jer taman kad se napravio mali iskorak zapelo se protiv momčadi koja je bila posljednja na ljestvici. Iskreno, očekivao sam da će Hajduk iskoristiti svoju dobru tjelesnu pripremljenost - prokomentirao je utakmicu bivši vratar i trener Bijelih Ivan Pudar.

Da će na taj način natjerati protivnika da griješi u tehničkom i taktičkom smislu. No, ne samo da se to nije dogodilo, već se nisu iskoristile očigledne rupe u igri Slavena. Tu, prije svega, mislim na njihova stopera Matka Zirduma, koji, vidi se, nema još dovoljno iskustva na prvoligaškoj razini. Slaven je tu „plivao“, a Hajduk to uopće nije shvatio.

Na tu konstataciju nadovezuje se ona o neuigranosti Hajdukove navale, odnosno četvorke Caktaš, Jradi, Jairo, Eduok. Čak bih rekao da u ofenzivnom dijelu nije bilo momčadskog duha. Oslanjali smo se na individualne akcije.

A nitko nije bio posebno inspiriran da sam riješi utakmicu. Spomenuta četvorica su moćni igrači, no pitanje je mogu li zajedno funkcionirati u ovom sustavu? Kombinatorika u igri ovisila je samo o Hamzi i Nejašmiću, pa se nerijetko događalo da obrana ispucava duge balune.

Posebno je to do izražaja došlo u drugom poluvremenu, kada me Hajduk potpuno razočarao.

Nije bio jedanaesterac

Ako me pitate o spornim situacijama, mislim da je Jakolišev crveni karton čist, dok isključenje Slavenovog igrača i jedanaesterac za njih, po meni, nisu trebali biti dosuđeni.

Nakon Koprivnice je evidentno da i dalje ima problema. Nadam se da će to trener što prije detektirati. Treba uigrati momčad, jer mi se čini da ima igrača koji su jedni s drugima nekompatibilni. Valja i odrediti stil igre.

Ne treba poraz shvatiti kao tragediju, već ga gledati kao korak naprijed u odrastanju. Nekad je potrebno samo okrenuti jedan list, a ne cijelu knjigu!

I još nešto za kraj. Želim pohvaliti Ivana Krstanovića. Nevjerojatno je kakav je to profesionalac!