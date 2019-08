Eduok: Možemo biti ljuti, ali odluke suca ne možemo promijeniti

Fantastičan pogodak zabio je Samuel Eduok, ali debelo u sudačkoj nadoknadi. Prekasno su strijelci splitskog sastava napokon proradili. Nije bilo više dovoljno vremena za izjednačenje.

- Kontrolirali smo utakmicu. U prvom dijelu nismo uspjeli realizirati naše brojne prilike. Domaćin je sretno zabio. Razočarani smo, ali treba ovo zaboraviti, pomiriti se s time i koncentrirati se na sljedeću utakmicu (nap.a. protiv Gorice na Poljudu). Ponekad sudac radi pogreške, ali to je nogomet, naš posao. Utakmica je završila, ne možemo više pobijediti – rezonirao je smireno Edouk, ponovno ponajbolji od Bijelihu čijim je redovima bilo dosta ljutnje na kraju susreta. Što na suca, što na same sebe...

Propuštena je prilika za plasman na prvo mjesto?

- Prilika je otišla, ali u nogometu je sve moguće, samo treba dovoljno naporno i kvalitetno raditi. Imamo zaista dobru momčad, samo moramo raditi i realizirati šanse koje stvorimo – rekao je nigerijski napadač.

Hajduk je jako dobro izgledao do primljenog gola, stvarao šanse?

- Ne mogu nikoga kriviti za taj primljeni gol. Moramo samo misliti o idućoj utakmici.

Kako si ti vidio sporne situacije?

- Ne želim to komentirati. Sudac je taj donosi odluke. Možemo biti ljuti, ali ne možemo to promijeniti i moramo to prihvatiti – jednostavno na to gleda Eduok.

Još jedan pogodak na kontu, treći u tri utakmice? I to vrlo lijepi pogodak?

- Nikada se ne predajem dokle god se igra. Lijepo je za napadača zabiti, ali najvažnije su pobjede momčadi. Želim zabijati golove za pobjede – naglasio je Eduok.

Približaš se polako cilju koji si sebi zacrtao od 18 golova u sezoni?

- Mislim da ću uspjeti ostvariti taj cilj. No, najvažnije je da pobjeđujemo – poručio je Eduok.