Vučević potpisao novi ugovor s Barcelonom i progovorio o Hajduku: Do nekih iskoraka i trofeja bit će teško doći u skorije vrijeme

Kada je Pep Segura nedavno objavio da napušta poziciju generalnog menadžera Barcelone pomislili smo da bi to moglo značiti i kraj suradnje katalonskog velikana i Gorana Vučevića (48). Naime, Vučević je stigao u Barcelonu na poziciju jednog od vodećih skauta kluba prije dvije godine i to baš na poziv Pepa Segure. Međutim, Segurin odlazak očito nije nimalo utjecao na stav vodećih ljudi Barcelone o kvaliteti rada nekadašnjeg trenera i sportskog direktora Hajduka, jer mu je prije nekoliko dana produžen ugovor, pišu Sportske novosti.

Barcelonini skauti imaju izričitu zabranu davati izjave za javnost, ali uz veliku susretljivost Barcelonine medijske službe Vučević je dobio dozvolu ispričati nam nekoliko rečenica o svom radu na Camp Nou, odnosno o svom životu u Barceloni.

- Za mnoge Barcelona ima najbolji skauting od svih velikih klubova, a ja osobno radim u timu zajedno sa sportskim direktorom Ericom Abidalom i njegovim asistentima Ramonom Planesom, te Joseom Bakerom. S nama u timu je i Ariedo Braida, čovjek velikog iskustva i znanja, pet puta je osvajao Ligu prvaka s Milanom. Produženjem ugovora dobio sam još jednom veliko povjerenje čelnih ljudi kluba i sada ga radom moram opravdati, kao što sam to činio i dvije prethodne godine.

Kako izgleda posao koji radite? Znamo da živite u Barceloni, ali i da jako puno putujete po Europi?

- Posao je prekrasan, ali i jako naporan. Nedostaje mi obitelj, prijatelji, puno toga iz Splita, ali već smo se svi zajedno navikli da je to tako i svjesni smo da drugačije ne može biti želim li kako treba raditi svoj posao. Doista zna biti jako naporno, ali kad nešto voliš onda ništa nije teško. Uživam doista u ovom poslu. Osim što pratim utakmice, imam slobodne ruke razgovarati s agentima, klubovima, ljudima iz nogometa, tako da sam upoznao jako puno novih ljudi, puno pametnih ljudi, koji su duboko u nogometu i čije je znanje impresivno. Sve je to jedno golemo bogatstvo i sretan sam što ga mogu na ovaj način živjeti.

Koliko utakmica ste uspjeli pogledati uživo, s tribina. Znamo da su vaši prioriteti utakmice u Europi?

- Prošlu sezonu pogledao sam 108 utakmica uživo, otprilike isto i sezonu ranije. Kako sezona traje oko 10 mjeseci, lako je izračunati da u manje od tri dana pogledam jednu utakmicu. Između su stalna putovanja, letovi, izvještaji, stalni sastanci i analize u klubu. Sve to zajedno čini jednu golemu cjelinu, u kojoj imaš golem prostor za rad i kreacije. Međutim, klub nam ne dozvoljava razgovarati s medijima nešto konkretnije o mom poslu, pa vam ne mogu previše pričati o tome.

Tako nećemo doznati koliko je igrača preporučio Barceloni, a još manje koga su sve doveli (i) s Vučevićevom preporukom, a to je tema koja svakoga zanima. OK, možemo li barem malo popričati o našem Ivanu Rakitiću, ili o Lionelu Messiju, oni su u klubu, to znači da nisu u vašem sektoru djelovanja?

- Nažalost, malo vam toga smijem reći. A i što bih novo mogao reći o Messiju? Svi znamo što znači Barceloni, našoj igri, kao i svim navijačima. Teško bih vam i mogao predočiti koliko ga ljudi u Barceloni obožavaju. Rakitić je pak jako omiljen u klubu, sjajan igrač, izgleda kao da je živio u La Masiji cijelo vrijeme, kao da ima Barcelonin DNK. Jako bih volio bi da ostane u klubu.

A što je istina oko njegova statusa?

- O tome ne mogu pričati. Općenito, sve što sam vam mogao reći o Barceloni već sam rekao.

Možemo li malo o našim temama. Kako vidite današnji Hajduk, možete li ga usporediti s vremenom kad ste vi zajedno s Brbićem i Burićem vodili klub?

- Ključna je razlika u budžetu. Naš budžet za dovođenje igrača tada je bio nula kuna. I nije bilo iznimaka, za sve igrače koje smo dovodili nismo plaćali odštetu. Međutim, radili smo puno na selekciji, organizaciji i financijskoj stabilizaciji kluba. Igrali smo uvijek s najmanje 60 do 70 posto naših igrača iż škole. S druge strane, igrači koje smo dovodili bili su mladi, neafirmirani igrači koji su igrali za doista malen, rekao bih i mizeran novac. Neugodno mi je i reći za koliko su igrali Josip Juranović ili Toma Bašić, pa čak i Ohandza. Sada je stanje daleko bolje, puno je lakše raditi po pitanju financija.

Puno se toga događalo u te tri godine kako ste napustili Hajduk, puno toga što nije bilo dobro...

- Danas puno ljudi želi čuti samo što im odgovara, a ne što je istina, zato nema smisla ulaziti duboko u neku analizu. Za mene su stvari uvijek bile jednostavne. Na prvom mjestu mora biti klub, pa igrači, pa navijači, ali već duže vrijeme to nije tako. A kada nije tako, onda je jako teško raditi. Na sreću, Marin i Damir su opet tu i siguran sam da će s ljudima u klubu izvući sve što je moguće kako bi klub krenuo uzlaznom putanjom. Važno je biti realan u ciljevima i zahtjevima, a to će im biti glavni problem. Hajdukovi navijači već su jako nestrpljivi i htjeli bi puno, a realno stanje govori da će do nekih iskoraka i trofeja biti jako teško doći u skorije vrijeme.

Zanimljivo, unazad nekoliko godina u klubu više nije bilo igrača koji su ponikli na Poljudu i tamo se učili nogometu. S druge strane, dosta Hajdukovih bivših igrača, a danas trenera, uspješno je u inozemstvu?

- Malo je bivših igrača, koji su se rodili u Splitu, prošli cijelu Hajdukovu školu i osvajali trofeje s Hajdukom, a upravo su ti danas uspješni u inozemstvu. Da, Hajduk bi morao više cijeniti kadrove koje je sam odgajao, jer tu ima njih koji bi itekako imali što reći.

Biste li se vi vratili na Poljud?

- Imam posao u kojem uživam i koji je vrlo izazovan, a novi mi je ugovor tek počeo teći.

Hajduk je nedavno izgubio Juricu Jerkovića, jednog od najvećih igrača u povijesti kluba, ali i još jednog koji dugi niz godina nije imao priliku raditi na Poljudu. Znamo da je Jerković vas jako volio i cijenio?

- Istina, Jure me je baš volio, bio je sportski direktor kada sam potpisao prvi ugovor s Hajdukom, a takve stvari se nikad ne zaboravljaju. Jure je bio Hajdukov Messi...

Bilo je to sve od Vučevića, jednog od glavnih skauta Barce. Znamo da u njegovim venama ipak teče Hajdukov DNK i duboko vjerujemo da će se jednog dana vratiti na Poljud. Sa svim iskustvima i vezama koje će steći radeći u Barceloni, Hajduku bi mogao biti od velike koristi...