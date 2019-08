Kao konačna potvrda demokracije u Hajduku ostat će zapamćen 31. srpnja 2019.

Majstor s mora jedini je prvoligaški klub u Lijepoj našoj u kojem članovi biraju nadzorni odbor, a korak dalje učinio je član kluba Roko Bašić koji je u udruzi Naš Hajduk, koja provodi izbore i suvlasnik je 24,53 posto kluba, uputio zahtjev za dopuštenje za skupljanje potpisa radi provođenja novih izbora za Nadzorni odbor Hajduka, odnosno referendum o izglasavanju povjerenja aktualnim nadzornicima.

Udruga je njegov zahtjev odobrila i Bašić je 31. srpnja počeo prikupljati potpise. Pa da vidimo o čemu se tu radi, koliko potpisa mora skupiti i kako će dalje teći procedura.

Zaključno s 30. kolovoza 2019. u 23:59:59 Bašić Udruzi mora dostaviti 2000 potpisa punoljetnih članova s plaćenom članarinom za 2019. godinu (zaključno s 30. srpnja), a ako u tome uspije, Naš Hajduk će raspisati referendum s pitanjem “Jeste li za raspisivanje izvanrednih izbora za članove nadzornog odbora HNK Hajduk Š.D.D.?”

Bašić se, očito nezadovoljan radom nadzornika, odlučio na ovaj potez, jedinstven u hrvatskom sportu. Turbulentno razdoblje u kojem se Hajduk nalazi i u ovim trenucima, kulminiralo je odlukom jednog člana da pokuša nešto promijeniti. Puno je razloga koji su Bašića mogli nagnati na ovu odluku, ali s obzirom na to da je odlučio ne govoriti za medije, možemo samo nagađati što je bilo okidač njegove odluke.

Radi li se o pregovorima s Hrvatskim nogometnim savezom, koje velik broj članova i navijača Hajduka ne podržava, traljavo provedenoj istrazi u slučaju Šibenik, smjeni Gojuna i Oreščanina, ispadanja od Gzire ili nečemu drugom, zaista ne znamo, ali nezadovoljstvo navijača Hajduka ovog je ljeta bilo zaista veliko pa zapravo ni ne čudi da je do ovoga došlo.

I upravo je ovo, iako mnogima možda tako i ne izgleda, najbolje što se Hajduku moglo dogoditi. Ovo je dokaz da navijači budno motre sva događanja i neće dopustiti da se u klubu provode ikakve malverzacije i nešto krene po zlu, a pritom ne insinuiramo, naravno, da ih sada ima ili da Hajduk ide u lošem smjeru.

Skupi li Bašić potpise, kreće dio procedure koji može presuditi aktualnom sazivu Nadzornog odbora. Benjamin Perasović, Denis Alajbeg, Marko Mustapić, Krešimir Krolo, Nino Martinić, Sergije Popović i Tin Laušić ljudi su o kojima će odlučivati članovi Hajduka. Tako je 30. srpnja ove godine članarinu za tekuću godinu uplatilo 28.498 ljudi, a pravo glasa imat će, baš kao i na političkim referendumima, oni punoljetni. Do njihova točnog broja nismo došli, on će se utvrđivati ako za to bude potrebe, odnosno ako do referenduma dođe. Procjena je da se radi o dvadesetak tisuća članova s pravom glasa.

Referendum će za inicijatora biti uspješan ako odgovor 'DA' skupi 50 posto + 1 glas, uz uvjet da više od pola punoljetnih članova uopće izađe na njega.

Drugim riječima, da bi do raspisivanja novih izbora uopće došlo, na referendum će trebati izići više od deset tisuća članova, a oni će većinom morati izglasati nove izbore. Napomenimo da inicijator može pisanim putem povući zahtjev za pokretanje referenduma najkasnije do dana održavanja referenduma.

No, priča o novim izborima se ne završava eventualnim prolaskom referenduma. Završni čin procedure odigrao bi se u Gradskom vijeću grada Splita koje bi odlučivalo o smjeni aktualnih nadzornika i raspisivanju novih izbora.

Grad na to ima pravo kao većinski vlasnik Hajduka, a podsjetimo, udruga Naš Hajduk izbore provodi na temelju sporazuma s Gradom, koji im je dopustio da demokratskim putem biraju Nadzorni odbor, upravo iz razloga da se utjecaj politike što više makne od kluba.

Drugim riječima, Bašić i članovi mogu uspješno odraditi dvije vrlo teške i komplicirane faze, a da vijećnici grada Splita mogu odlučiti suprotno volji članova i ostaviti Nadzorni odbor u sedlu u želji da spriječe nove turbulencije i promjene u klubu zadržavajući postojeći smjer.

Ipak, ono što ljude koji nisu toliko uključeni u čitavu priču najviše zanima, jest kolika je šansa da Bašićeva inicijativa urodi plodom.

S obzirom na dosadašnja iskustva s izborima za Nadzorni odbor Hajduka, odlučili smo napraviti malu analizu.

Do sada su u organizaciji udruge Naš Hajduk organizirana tri izbora za članove Nadzornog odbora Hajduka. Prvi su održani 5. studenoga 2011. godine i tom je prigodom na njih izašlo 3704 člana, a pravo glasa imalo je 7579 članova, što govori da je od ukupnog broja punoljetnih članova na izbore izišlo gotovo 49 posto.

Sljedeći su izbori održani 4. srpnja 2015. godine, a na njih je od mogućih 7429 članova s 9684 glasa (dio članova imao je dva glasa zbog kontinuiteta članstva) izašlo 3198 članova s 4192 glasa. U postocima bi to značilo da je glasalo 43 posto članova koji su iskoristili također 43 posto glasova.

Posljednji izbori, oni na kojima je izabran aktualni Nadzorni odbor održan je premijerno u dva kruga, a udruga Naš Hajduk uvela je elektroničko glasanje, nešto do tada neviđeno u Republici Hrvatskoj. Uoči prvog kruga, Hajduk je imao oko 37 tisuća članova, a na izbore je izišlo 4997 birača s ukupno 8666 glasova. Drugi, završni krug s 12 kandidata privukao je 4765 članova s 8281 glas.

Primjetan je veliki pad u postotku onih koji izlaze na izbore, dok je broj ljudi koji na njih izlaze manje - više jednak.

Upravo to je razlog zbog kojih se usudimo reći da referendum neće proći i da nepovjerenje aktualnim nadzornicima neće biti izglasano.

Velika je skepsa čak i prema uspjehu Bašićeva skupljanja potpisa jer osluškujući bilo članova Hajduka dolazi se do zaključka da nisu skloni novim izborima i potresima u klubu, ali sve će biti jasnije koncem kolovoza kada inicijator treba udruzi Naš Hajduk predati skupljene potpise.

Bilo kako bilo, ova je inicijativa dokaz demokracije u Hajduku i kako god sve skupa završilo, ostaje nam nada da Hajduka čekaju lijepi dani. S aktualnim nadzornicima i nekim novim koji će jednog dana u budućnosti doći.