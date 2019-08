Prva godina na Poljudu: 'Paše mi Burićev stil igre, ali sad moram dati još više golova i asistencija. Nakon Gzire danima nisam izlazio iz kuće'

Na današnji dan prije točno godinu dana Bassel Jradi potpisao je za Hajduk. U njegovoj prvoj od dvije godine ugovora bilo je svega, no najbolje je pitati njega samog kako ocjenjuje svoje igre?

- U početku sam bio dobar, pa sam pao u formi. Onda sam od travnja i pogotovo svibnja pa sve do danas opet u uzlaznoj putanji. Osjećam da mogu dati još puno toga i ove sezone to moram pokazati. Već sam pokazao neke stvari, ali sada želim bolje brojke, to znači više golova i asistencija! – samouvjereno poručuje Hajdukov Libanonac.

Postavio si je i cilj po pitanju golova i asistencija, ali nam ga ipak neće otkriti.

- Sad kad sam češće u napadu, moram i ja dati više – veli Jradi.

I zaista, u posljednje vrijeme, u prvom redu dolaskom Damira Burića, Jradi ordinira sve bliže suparničkim vratima. Nakon što u proteklih godinu nema što nije bio - vezni, klasični špic, jednom na pripremama čak i desni bek - pronašao je svoje mjesto sreće kao krilni napadač.

- Oduvijek sam govorio da sam ofenzivan igrač, no zbog taktičkih razloga više sam igrao u veznom redu. Ova pozicija na krilu više mi odgovara. Da se razumijemo, najvažnije mi je igrati, ali ako moram birati, radije bih igrao na lijevom krilu ili kao „desetka“, iza napadača. Sad sam protiv Lokomotive igrao lijevo i tu se osjećam dobro, premda imam slobodu mijenjati se sa suigračem na suprotnoj strani, ovisno o situaciji na terenu – kaže Jradi koji je ove sezone zabio Gziri na Poljudu i asistirao u pobjedi nad Varaždinom.

Pozicija krilnog napadača, međutim, nije uvijek tako spektakularna i blještava. Nije to uvijek samo lov na golove i asistencije, već podrazumijeva i mukotrpan rad u obrani.

- Da, jedna je od prvih zadaća pomoći beku. Radimo na tome. Protiv Lokomotive je izgledalo dobro. Nisu nam stvorili puno prilika.

Pripremate li se analizirajući obrambene navike bekova koji vas čekaju kao suparnici u utakmici?

- Poznajem navike nekih suparničkih igrača, ali najviše gledam sebe. Znam da me taj bek neće zaustaviti ako budem pravi!

Pored kojeg vam je braniča bilo najteže proći?

- Ne sjećam se nekog igrača konkretno, ali mogu reći da je Gorica kao momčad bila najzahtjevniji suparnik. Ne daju ti previše prostora da se krećeš.

Pohvalio je Jradi nove suigrače u svlačionici.

- Jako su dobri i odmah su se probili u prvi sastav. Samo (op.a. Eduok) ima dva gola i dvije asistencije u dvije utakmice, Simić je solidan, Dolček i David (op.a. Čolina) su jako dobri. Kvalitetna pojačanja.

A na pitanje što je novi trener Burić promijenio u odnosu na prethodnika Sinišu Oreščanina odgovorio je:

- Puno snage u igri, pritiska... Igramo njemački stil nogometa i to nam paše. Samo smo tri tjedna s Burićem, ali osobno osjećam da sam fizički na puno višoj razini nego prije.

Mislite na utakmicu s Istrom kad vas je trener morao izvaditi desetak minuta prije kraja jer više niste mogli izdržati?

- Da, u toj se utakmici nisam osjećao najbolje. Inače sam oduvijek profesionalac, dobro radim i pazim što jedem, ali uz to vam treba naporan trening kako biste povećali kapacitet pluća. To sada imam.

Lakše vam je igrati na krilu nego u sredini?

- Da, zato što napadački nisam mogao napraviti mnogo kad sam igrao „osmicu“. Puno sam se trošio u obrani pa bi mi noge bile umorne. Kad bih primio loptu, ne bih mogao jasno razmišljati kao kad sam svjež. Sada se na krilu osjećam puno bolje i nadam se da ću tako nastaviti.

Naravno, razgovor nije mogao proteći bez povratka na Gziru. Baš je Jradi načeo Maltežane u prvom dijelu prije onog nevjerojatnog preokreta u drugih 45 minuta.

- Ah... Najgori osjećaj. Ne znamo kako se to dogodilo. To je bilo jako loše za nas igrače, klub, navijače i grad. Sramotno. Osjećao sam se užasno. I dan-danas ne mogu vjerovati da smo tako ispali.

Nije ga bilo strah kad su se navijači u naletu gnjeva probili na travnjak.

- Navijači su imali razloga biti ljutiti, no osiguranje je odradilo dobar posao i nisam osjećao nikakvu neugodnost što se toga tiče. Bila mi je to najgora utakmica u životu. Svi smo žarko željeli tu Europu, no sada se moramo fokusirati na prvenstvo i Kup.

Ako ima nešto pozitivno u tome svemu, možda je to što sada imate samo jednu utakmicu tjedno pa nema opasnosti od zamora?

- Može se i tako gledati, ali po meni nema tu ništa pozitivno. Samo negativno. Moramo biti sposobni igrati na više frontova. No dobro, ako moram naći nešto pozitivno, rekao bih da smo sada gladniji pobjeda.

A to se i vidi po startu u prvenstvu – tri utakmice, tri pobjede.

- Da, ali nema euforije. Nismo još ništa napravili. Moramo nastaviti pobjeđivati i razmišljamo samo o Belupu. Nastavljamo naporno raditi, idemo u Koprivnicu prikazati dobar nogomet i pobijediti, nema druge.

Četiri gola i četiri asistencije u 33 nastupa za Hajduk nisu brojke koje zadovoljavaju Jradija. Ali ni većinu navijača. Sad kad je primarno posvećen ofenzivnoj ulozi Bassel, kako vidimo, poručuje da će poboljšati te brojke. E, pa da vidimo.

Ubili ga Maltežani Ispadanje od Gzire teško je pao svima, pa tako i Jradiju kojemu je baš tih dana obitelj bila u posjetu. - Nakon Gzire nekoliko dana nisam izlazio iz kuće. Obitelj bi otišla na more ili na večeru, a ja bih ostao doma. Bio sam s njima možda dva puta u dva tjedna, ali su imali razumijevanja. Korištenje slobodnog vremena ovisi o – rezultatima. - Obično imamo jedan dan slobodno tjedno. Ako su rezultati dobri, onda možeš malo izaći. Ako gubiš, stojiš doma! Dotaknuli smo se i Jradijeva bivšeg kluba Stromsgodseta koji je trenutno na začelju norveške prve lige. Zahvatilo ga je hajdučko prokletstvo o kojemu Jradi nije imao pojma. Objasnili smo mu o čemu je stvar. Nasmijao se. - Haha, nisam za to znao. Zanimljivo. Što se Stromsgodseta tiče, ne znam što se dogodilo. Kad sam bio tamo, uvijek smo bili u top 5. Sad očito imaju problema. Koliko vidim, potpisali su nekoliko igrača i nadam se da će ipak ostati u ligi.