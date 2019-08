Zapovjednik obrane Bijelih o dobrom ulasku u sezonu, najvećoj utakmici u karijeri i teškim životnim trenucima: U početku sam već odlučio uzeti stvari i vratiti se kući

Ardian Ismajli je kao 19-godišnjak stigao na Poljud, a debitirao je u zadnjem kolu sezone 2015/16, povjerenje mu je dao baš tadašnji i sadašnji trener Damir Burić.

U nešto više od tri i pol godine u Hajduku nije imao jednostavan put, morao se stalno iznova dokazivati. Međutim, izborio se u posljednje vrijeme konačno za status neupitnog člana prvih 11. Preskočio je ove sezone samo domaći susret protiv Gzire, a svi znamo kako je to završilo.

No, od tada Hajduk je imao maksimalan učinak u tri prvenstvena kola kojeg u nedjelju "brani" u Koprivnici. Ismajli predvodi obranu koja jedina u ligi u 270 minuta igre još nije primila gol, Hajduk ima gol razliku 8:0.

- Vrlo dobro smo startali u prvenstvo. Nakon poraza od Gzire izgubili smo malo samopouzdanje, ali pod novim trenerom smo se digli, naporno radimo. Zasad nam ide dobro – priča nam Ismajli na engleskom jeziku. Hrvatski razumije, ali lakše mu je ipak pronaći adekvatne engleske riječi.

Ustalili ste se u zadnjim utakmicama u stoperskom paru Simić i ti, a pritom se dobro nadopunjujete?

- Sa svakim suigračem dobro surađujem, kada igram sa Svatokom, kada bih prije igrao s Lopezom... Nadam se da možemo nastaviti s dobrim igrama, niz utakmica bez primljenog gola – poželio je Ismajli.

Burić te prvi gurnuo u vatru?

- Igrali smo u gostima kod Zagreba i pobijedili smo 3:2. Znam ga dobro, kao i on mene.

Nisi imao lagan pun od dolaska s Kosova?

- Bio sam daleko od obitelji, nisam znao jezik, hrvatski ni engleski. Nisam ranije shvaćao koliko je to važno, inače bih naučio engleski, njemački ili talijanski. Učio sam polako engleski od suigrača, Memolle i ostalih. Pitao ih kako se što kaže. A imam i ovdje neke prijatelje s Kosova koji su mi pomogli. Sada se već osjećam ovdje kao doma. Još samo da nastavimo u prvenstvu s dobrim rezultatima.

Stigao si kao neafirmirani igrač, nisi znao jezik, konkurencija je bila jaka...?

- Bilo mi je vrlo teško. Iskreno, u jednom trenutku u početku sam već odlučio uzeti stvari i vratiti se kući na Kosovo. Rekao sam ocu: "Vraćam se! Ne mogu više.". Otac mi je samo rekao da razmislim dvaput jer da se onda više neću moći vratiti u Hajduk. Ostao sam i nastavio raditi. Sada mi je drago što sam tako odlučio. Da nisam, da sam propustio iskoristiti priliku u Hajduku, možda bih sada i dalje igrao negdje na Kosovu – skromno će Ismajli koji sve do prije godinu dana nije bio u užem krugu prvotimaca.

Pod trenerom Željkom Kopićem bio si u drugom planu, u život te potom vratio Zoran Vulić, te si pod Sinišom Oreščaninom i sada Damirom Burićem izrastao u ključnog igrača?

- Bog me testirao, stavio me na muke, kušnje da vidi mogu li sve to izdržati. Bog je htio vidjeti jesam li se ovdje spreman boriti ili ću se predati i vratiti kući na Kosovo. Ostao sam, radio, trenirao naporno bez obzira što se događalo. Svaki trener ima svoj izbor. Meni to nije baš nikakav problem. Mnogo sam radio, uložio truda. A kako radiš tako ti se to i vraća u budućnosti. Svi imamo takve probleme i poteškoće u životu koje treba izdržati. A onda kada je prilika došla trebao sam biti spreman, pravi da tu šansu iskoristim, da se dokažem. Poslije toga onda svi pričaju i o tebi.

Sudbina je htjela da si odigrao tek tri europske utakmice za Hajduk, dvije s Maccabijem još 2016., pa iduću tek ovog ljeta u 2:0 pobjedi kod Gzire? U uzvratu nisi bio u kadru?

- To je život, nogomet. A igrati tada protiv Maccabija u kvalifikacijama EL bilo mi je ispunjenje sna. Došao sam tada tek malo ranije s Kosova.

Možda zato zaigraš dogodine u kvalifikacijama Lige prvaka?

- I za protivnika izvučemo neki atraktivan klub... - dodao je Ismajli.

- Nadam se da ćemo možda zaigrati protiv Arsenala ili Liverpoola – poželio je.

Slaven Belupo vas čeka u nedjelju?

- Ne smijemo stvarati euforiju. Ono što smo napravili u prva tri susreta moramo ponoviti i potvrditi protiv Belupa. Slaven je izgubio tri utakmice i posebno su motivirani na nas. Neće nam biti lako, ali dolazimo po tri boda.

Prošle sezone Hajduk je posebno teško prošao gostovanje u Koprivnici?

- Otkad sam tu uvijek nam je bilo nezgodno u Koprivnici. Kada nas je vodio Zoran Vulić odigrali smo 2:2 na Poljudu. Na toj zadnjoj utakmici gubili smo 0:1 i još je bio isključen Jura (nap.a. Juranović). No, zabili su Stanko u 88. i Tušo u 93. (nap.a. Jurić i Tudor, s poravnatim snagama na terenu). Slađe je kada dobiješ na takav način.

Mogao bi imati nezgodnog protivnika u vrlo visokom i iskusnom napadaču Slavena Ivanu Krstanoviću koji se specijalizirao baš za golove Hajduku?

- Stefan i ja ili tko god bude igrao odradit ćemo svoj posao. Moj posao je da pokušam zaustaviti. Nema laganih protivnika. Dosad nisam još igrao protiv njega. Vidi se da je odličan igrač, iskusan. Prošle sezone zabio je dosta golova (nap.a. 13).

Možeš li s reprezentacijom Albanije izboriti plasman na Euro?

- Imamo tešku grupu. Očekuje nas u rujnu teška utakmica u Francuskoj. Nakon tog i domaćeg susreta s Islandom bit će mnogo toga jasnije. Ako bismo se neporaženi vratili iz Francuske i pobijedili Island bili bismo na dobrom putu.

Utakmica kod svjetskih prvaka Francuza bit će ti najveća u karijeri?

- Naravno, igrat ću protiv nekih od najboljih nogometaša svijeta, Mbappea, Griezmanna... Nadam se dobrom rezultatu ili barem da ne primimo puno pogodaka ha, ha, ha.

U tjedan dana imat ćeš dvije velike utakmice, prvo derbi Hajduk – Dinamo, potom gostovanje kod najbolje reprezentacije svijeta?

- Derbi je nešto posebno kada se igra na Poljudu, u Maksimiru ipak to nije takva atmosfera, nema toliko navijača. Kada te naši navijači na Poljudu bodre u derbiju i kada nisi pravi pojest ćeš ako treba i travu za pobjedu.

Veliki fajter Sloviš za velikog fajtera na terenu, ali statistika kaže da taj borbeni duh jako dobro kontroliraš. U 64 utakmice u Hajduku nijednom nisi zaradio crveni karton, a požutio si 20 puta, niti svaki treći susret? - Možda igram čvrsto, ali ne smatram sebe agresivnim igračem. Mnogi od tih startova u Engleskoj ili Njemačkoj možda ne bi bili ni dosuđeni kao prekršaji za žuti karton. Ponekad ni suci ne uspiju baš najbolje vidjeti neku situaciju. Možda će im u budućnosti u nekim situacijama kao kod penala biti lakše s uvođenjem VAR-a.