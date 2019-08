Zdravko Reić: Dobro je da suci nisu naveli ime navijačke skupine koja je napala Bebeka jer bi im stigla tužba koju bi izgubili, a nejasno je zašto o svemu šute nogometni klubovi

Elitna i prva skupina sudaca HNS-a u povodu huliganskog napada na Ivana Bebeka obratila se priopćenjem svekolikoj, posebno nogometnoj javnosti, u prvoj rečenici je navedeno kako je „Bebek napadnut i brutalno pretučen od strane pripadnika jedne navijačke skupine, koja smatra da je takav način ljudskog ponašanja prihvatljiv.“ Sve su lijepo sročili, uz to najavili da će utakmice slijedećeg kola početi s jednim minutom zakašnjenja u znak prosvjeda, pa su ipak od toga odustali, jer je objašnjeno da se napad dogodio daleko od stadiona u gluho doba noći, pred disco klubom Piccadily…

Dobro je da su suci, kao i svi drugi koji su komentirali taj nemili događaj, naglasili kako je sudac „pretučen od strane pripadnika jedne navijačke skupine“, žao mi je što su naveli kako napadači „smatraju da je takav način ljudskog ponašanja prihvatljiv“, bolje bi bilo da su ga ocijenili kao neljudski.

Bože sačuvaj da se navela sumnja da se radi recimo o pripadnicima Bad Blue Boysa, Torcide, Armade, Kohorte ili neke druge navijačke skupine, jer bi ih oni odmah tužili sudu, tražili naknadu za klevetu, što bi im naši suci i presudili, što zbog činjenice da nema materijalnih dokaza oko identiteta huligana, ali i zato jer se svi u ovoj državi plaše osvete razularenih navijača.

Hrvatske nogometne suce „bole ozljede našeg Ivana, ali boli nas i što svi šutite“. Javili su se svojim priopćenjima zainteresirani iz nogometne organizacije, pojedini novinari su komentirali divljački napad u Sinju. Svi drugi šute, kao zaliveni, nemaju komentara, prave se da to nije njihova stvar, premda bi bilo lijepo čuti reakcije iz klubova.

Ono što je posebno zaprepašćujuće je činjenica da se mučki napad na Bebeka dogodio u Sinju, alkarskom gradu, junačkom i viteškom, čak u noći poslije najveće svečanosti u tom gradu, dakle Alke. Nikako ne vjerujem da su napadači bili Sinjani ili neki momci iz dične Cetinske krajine, obzirom da tamošnji, domaći ljudi, u sebi imaju ugrađeno uz borbenost, ratničkog ponašanje za obranu rodne grude, ali ne, nikako, takve kukavičke ispade iz potaje, ono pet, šest na jednoga. S jednakim žarom ufam se da će pravdoljubivi policajci, mislim na one rođene u Cetinskoj krajini, sve uraditi, prevrnuti, kako se to kaže, nebo i zemlju da otkriju huligane i ne dozvole da ljaga padne na njihov grad, odnosno krajinu.

E da, kad ih se „locira, identificira, uhiti i preda“ na daljnje postupanje, to jest suđenje, najvažnije da budu kažnjeni. I da onda kao reakcija s tribina na svim stadionima u Hrvatskoj, uz onaj stalni natpis „Sloboda navijačima“ osvane i dodatak „zatvor huliganima“. Ali to je već naučna fantastika.

Robert Šola, zamjenik glavnog urednika Sportskih novosti, kojeg volim citirati kad se s njegovim procjenama (ne)slažem u svojem komentaru „Tko će ubuduće uopće htjeti suditi utakmice Hajduku?“ podsjetio je na brutalni ispad jedne navijačke skupine kada su u stobrečkom restoranu napali suca Bruna Marića:

„Za napad na Marića odgovarao je samo jedan huligan, koji je odležao dva mjeseca u istražnim zatvoru da bi potom bio osuđen na rad za opće dobro…“ Pa ako takva „kazna“ postane uobičajena onda treba očekivati i opasnije, teže, napade ne samo na suce nego na sve koji im nisu po guštu. I ne samo to, nego je onda logično što su i neki funkcionari Hajduka nezadovoljni suđenjem Marića, svoje povlađivanje za takve uličarske napade manifestirali na način da su otišli na tribine, pridružili se „ultrašima“ i na svoj način dali "podršku".

Ipak bez obzira na zamjerku na šutnju glede napada na Bebeka bolje je da raspravljamo o aktualnom trenutku Hajduka, o te tri startne pobjede u prvenstvu, uz gol razliku od 8:0 i uzlet do euforije, koja – kako je to rekao Luka Vučko, bivši igrač „bijelih“ i autor „Uniona“, jedne od najboljih nogometnih škola – „može biti opasna, ali s druge strane i stimulativna“. Mora se priznati da su mnogi prijatelji Hajduka oprezni u svojim iščekivanjima, premda imaju pravo i oni koji se nadaju, dapače vjeruju kako će „ova sezona napokon biti ona prava“. A to je lijepo pojasnio Neven Gruica kojeg sam slušao u konobi u Sitnu Gornjem, gdje se igrače Hajduka znalo dovoditi na „team building“.

- Hajduk meni znači više od svega na ovome svijetu, pa makar to nekima bilo čudno. Ovaj zaokret ili buđenje optimizma za mene je očekivano, jer poznajem trenera Damira Burića, zajedno smo služili vojsku i dobro se upoznali. On je garancija reda, rada i naročito odgovornosti. Treba nam strpljenja, ali i uvjerenja da sazrijeva momčad za prvaka. Donedavno mi se to činilo nemoguće, nisam vidio izlaza, sada je sve bolje, pozitivnije…