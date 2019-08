Mislilo se da je on stoper za plasman u Euroligu, no ništa od toga: Lopez u Gijonu, Hajduku 80.000 eura odštetice

Adios amigo u nastavcima, sad je to već ozbiljno, objavili su u Hajduku kako je Borji Lopezu široko polje da ode u Gijon na pregovore, odnosno na liječničke preglede i to bi onda bilo to.

Lopez napušta Hajduk, računa se da je odšteta između 50 i 100 tisuća eura, recimo da je 80.000 eura, tu brojku sigurno neće demantirati.

Nije puno, ali ni malo. Istina je da je došao za nula kuna što se tiče odštete, ali je na tu uslugu naplaćena provizija od cca 250.000 eura agenciji koja je isposlovala da iz Barcelone B dođe u Hajduk. Hajduk ga je rezervirao i dobio tog ljeta 2017. godine kad je izgledalo da je Hajduk dobio - bingo, a ne samo Borju...

Iza Lopeza je dobrih igara, ali i potonuća, mislilo se da je on taj stoper za plasman u Europsku ligu, no ništa od toga.

Lani ga je Željko Kopić protiv FCSB ex Steaue koristio i kao lijevog beka, uz dosta kontroverznih komentara.

Odigrao je 65 nastupa (nije malo), zabio i dva gola.

Odlazi, a da su očekivanja bila veća. Imao je i "težak" ugovor, cca 20.000 eura mjesečne plaće, pa samim time što se skida s kazana u posljednjoj godini ugovora, može se upisati plus što uopće odlazi.

Posljednji nastup protiv Gzire United, ostat će i njemu i nama u gorkom sjećanju. Nije posebno ništa skrivio, osim što se sa 1:3 izgubilo i ispalo iz Europe.

Damir Burić je standardizirao stoperski par Ismajli – Simić, prva pričuva im je Svatok, a na Lopezovo mjesto, kako je i sam Burić najavio, stiže Mario Vušković kojeg očito u Hajduku ovog kolovoza nemaju namjeru prodati, premda bi mogli istog časa, bilo kuda na Apenine.

No, prvo će Lopez natrag, na Pirineje, kući svojoj u Gijon.