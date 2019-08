Poljudsko tlo i dalje podrhtava: demokracija se pokazuje na djelu, Roko krenuo smjenjivati Perasovića i nadzornike

Jeste li za raspisivanje izvanrednih izbora za članove Nadzornog odbora HNK Hajduk šdd? E, ako ste član Udruge Naš Hajduk imate priliku odgovoriti na to pitanje, vremena imate sve do kraja kolovoza i ako ste “za” i bude vas dovoljno, pokrenut će se kotač zamašnjak novih promjena. Onda treba proći i – referendum ...

Uglavnom, demokracija se pokazuje na djelu: pokrenuta je procedura temeljem zahtjeva za pokretanjem referenduma za prijevremene izbore za novi sastav, odnosno za članove Nadzornog odbora Hajduka. Iz Udruge Naš Hajduk objavili su jučer kako je zaprimljen zahtjev njihova člana Roka Bašića što je već u proceduri, pa se kaže...

Sukladno članku 7 Pravilnika o referendumu Upravni odbor Udruge donio je sljedeću odluku:

1. Utvrđuje se da je dana 30. 7. 2019. zaprimljen zahtjev za raspisivanje referenduma s pitanjem: - Jeste li za raspisivanje izvanrednih izbora za članove Nadzornog odbora HNK Hajduk šdd?

2. Utvrđuje se da je inicijator referenduma gospodin Roko Bašić (nedvojbeno član Udruge, op. a.), te da se radi o ispravno formuliranom pitanju koje je od osobite važnosti za djelovanje Udruge;

3. Da bi se raspisao referendum, inicijator mora do 30. kolovoza 2019. zaključno u 23.59 sati dostaviti Udruzi dvije tisuće (2000) potpisa članova Udruge koji su napunili minimalno 18 (osamnaest) godina života na dan 30. srpnja ove godine i koji su do tog dana uplatili članarinu za 2019 godinu. Potpisi se dostavljaju poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu Udruge, a dan predaje pošiljke pošti smatrat će se danom kad je Udruga zaprimila potpis.

4. Datum održavanja referenduma će se odrediti najkasnije osam dana od isteka roka, dakle 30. kolovoza, ukoliko bude ispunjena od strane ini cijatora, gospodina Roka Bašića.

To su, dakle, točke nove epizode Hajdukove svakodnevnice, u kojoj je Roko Bašić postavio pitanje o referendumu i sad nam ne preostaje ništa drugo nego iščekivati daljnji rasplet događanja, hoće li tijekom jeseni doći do novih izbora za Nadzorni odbor, nakon što sadašnja garnitura nije napunila niti godinu u sedlu nadziranja klubom. Treba reći i to, inicijator (rečeni Roko Bašić) ima pravo pisanim putem povući zahtjev za pokretanje referenduma najkasnije do dana održavanja referenduma.

E sad, što dovodi do ovakvog tretiranja demokracije možemo nagađati, nije li to sastanak uprave Hajduka s HNSom, stavovi Nadzornog odbora po tom pitanju, ili pak nešto drugo, potezi uprave što ih NO amenovao, uglavnom, demokracija je na djelu, demokratsko pravo može se konzumirati.

Ishodom sve do referenduma, shvatit ćemo i kako reagira baza Našeg Hajduka, Udruge kojoj je Grad Split prepustio biranje članova Nadzornog odbora.