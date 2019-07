Benko: Zbog čega bismo trebali poklanjati golove ili pustiti utakmicu Hajduku, pa nije to ekipa ekstra klase

Legenda varaždinskog nogometa i svojedobno hrvatski nogometni reprezentativac Leon Benko bio je prilično mrzovoljan, čak i ogorčen, nakon poraza od Hajduka.

- Žao mi je zbog toliko publike što opet poklanjamo golove i mislim da bismo se trebali zapitati. Nismo opasni prema naprijed, draže mi je izgubiti 10:0 pa znam da sam imao tri-četiri mrtve šanse. Razočaran sam, ako je u meni problem spreman sam sjesti na klupu, no neki bi se trebali zapitati kako igramo. Realan je manjak kvalitete, no kad igraš doma, pred toliko publike, trebaš srce ostaviti na terenu. Raditi za tog 12. igrača. Mislim da je ovo sramota, bez obzira što je to Hajduk. Ne ide mi u glavu. Zbog čega bismo trebali poklanjati golove ili pustiti utakmicu Hajduku, pa nije Hajduk ekipa ekstra klase. OK, shvaćam da imaju nekoliko igrača koji rade razliku, ali poklon golovi ne smiju se događati. Ja sam u 36. godini, međutim trošim se maksimalno. Nisam u godinama da prođem dva igrača i zabijem, ti koji igraju moraju pripremiti akcije za mene. U dvije utakmice imao sam dva šuta iz auta", grmio je nezadovoljni Benko nakon susreta.