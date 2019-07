Burić: Mojim igračima nitko neće moći reći da nisu htjeli pobjedu, Eduok i Čolina bit će u kadru

Nakon što je za kormilo momčadi Hajduka uskočio samo dan prije ogleda protiv Istre 1961, trener Damir Burić imao je ovaj tjedan za pripremu nedjeljnog ogleda sa Varaždinom. Na presici dva dana prije susreta Burića je dočekalo pitanje koliko je u ovih pet dana uspio saživiti s momčadi, napraviti posla da bi na željni način momčad pripremio za okršaj u Varaždinu.

- Razgovarali smo, imali smo dosta video sastanaka i analiza, individualnih razgovora. Reakcija momčadi je dobra. Intezitet rada je dobar, koncentrirani su, dobro je raspoloženje. Podigli smo način rada što se tiče broja treninga. Momčad se želi razvijati, pomicati granice. Idemo dalje trenirati, raditi. Želimo u svakom momentu te detalje rada podignuti na nivo s kojim smo zadovoljni. Već ovu sedmicu vide se dobre naznake – kazao je Burić.

Što očekujete u Varaždinu? Obično su momčadi novih prvoligaša pune naboja?

- Dobro ste rekli. Čestitam Varaždinu na ulasku u prvu ligu. To je klub koji pripada prvoj ligi, dobili smo kvalitetnog prvoligaša. Euforija ulaska u prvu ligu je tu. To se vidjelo i u njihovoj utakmici protiv Rijeke. Kvalitetna su momčad koja je uspjela parirati Rijeci. Želimo sebe pokazati di smo, koliko smo naučili protiv Istre. Nadam se da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu – rekao je trener "bijelih".

U ovom susretu pravo nastupa imat će Eduok i Čolina? Hoće li biti taktičkih ili kadrovskih promjena?

- Ne volim govoriti o taktičkim promjenama. Imamo nove mogućnosti, Samuel i Čolina imaju pravo nastupa. To su jako dobri igrači, sve je moguće.

Hoće li njih dvojica biti u kadru?

- Da.

Marin Jakoliš je stigao. Hoće li biti još dolazaka igrača i na kojim pozicijama?

- Sam način dovođenja igrača koji su došli u zadnje vrijeme pokazuje mnogo, sve su to mladi reprezentativci, vidi se naš put. Jakoliš je U21 reprezentativac, ima potencijal, može igrati na više pozicija. Čolina je lijevi bek, ali također može igrati na više pozicija. Samuel ima ekstra kvalitete. Sada sve to treba kvalitetnim treninzima ukomponirati da bi već u sljedećoj utakmici pokazali pravo lice.

Koliko su ti mladi igrače možda ipak još daleko od uloga nositelja igre?

- Imamo veliki broj mladih, želimo im dati prostora, bit ćemo nevjerojatno ustrajni. Osjećam njihovu želju i volju. Najvažnije je da mi u njima vidimo potencijal. Dobili smo igrače na reprezentativnom nivou, pokušat ćemo ih još podignuti. Želimo te igrače zadržati, biti takmičarski na visokom nivou.

Velika je konkurencija u momčadi, a smanjio se broj utakmica ispadanjem iz Europe. Hoće li biti dovoljno prilka za sve? Očekuju se i odlasci na nekim pozicijama?

- Za trenera je najbolje kada ima zdravu konkurenciju, ona podiže nivo rada. Bit će borbe za mjesto u momčadi. Neću imati problem s tim kao ni igrači, ne vidim tu probleme.

Nakon prošle utakmice pojavio se određeni problem s igračima koji nisu za taj susret bili dovoljno spremni?

- Gledate utakmice i na račun viđenog djelujete. Adam u jednom momentu nije imao povratnu trku, kada je ušao Hamza mi smo se stabilizirali. Naš novi kondicijski trener je Toni Modrić zajedno sa Šimom Veršićem, već radimo zajedno. Nadam se da ćemo što se toga tiče imati još potpuniju analizu.

Tko će biti kapetan, vjerojatno na toj poziciji ostaje Juranović, a tko će biti dokapetan sada kada je otišao Bradarić?

- Bilo je puno razgovora. Kroz komunikaciju vidim razmišljanje i te momke koji bi to mogli biti. Vrlo ubrzo ćete to saznati tko će u momčadi biti moja desna ruka.

Je li sada moguće i koliko akumulirati snagu u tom kondicijskom dijelu?

- Ispada to neka tema, ali svatko ima svoj način rada. Respektiram način rada bivšeg trenera. Ja samo kažem da imam drugačiji, svoj način rada. Ima više puteva prema Rimu, svatko bira svoj. Svatko ima ispravan put. Ja želim sa svojim trenerskim timom interpretirati svoj način igre. Ono što vidim na treningu je da je momčad na dobrom putu.

Uz promjenu sustava i načina igre trebat će vremena da se dođe u pravu formu, barem fizički, u formu u kojoj želite biti?

-To je proces koji traje. Vidjet ćemo u kakvom je stanju momčad, mi to želimo korigirati, podignuti na viši nivo. Ne bih htio da se to shvati drugačije, respektiram rad kolege.

Ima puno krilnih igrača, a nedostaje klasičnih devetki? Hoće li mlađi dobivati prilike kroz drugu momčad?

- Zdravom konkurencijom u timu automatski podižemo nivo, nijedan igrač se ne može odmoriti. Normalno da ćemo igračima u kojima vidimo potencijal davati više prostora, ali teško je sada davati prognoze. Imamo lijepu situaciju na lijevoj stranu, potencijalno vidim dobru situaciju i na desnoj. Teško mi je davati obećanja, nisam takav tip. Reći ću kako je, iskrenost nekada nije dobra u nogometnoj svijetu, ali ja tako kažem kako jest.

Pobjeda Hajduku treba za mir u kući?

- Nama je svaka utakmica utakmica za pobjedu, neovisno je li u pitanju Varaždin, Lokomotiva, Dinamo ili Rijeka. Mi smo Hajduk. Svaka utakmica.

Hoće li Hajduk težiti da se nametne od prve minute u Varaždinu?

- Ganatiram jedno, da mojoj momčadi nitko neće moći prebaciti da nisu htjeli, željeli, nego da možda nisu bili u stanju iskoristiti šanse, da su napravili individualne pogreške. Želja, volja, trka, agresivnost, zalaganje to bi trebalo biti vidljivo. Svaki navijač može prepoznati situaciju da je momčad tila, da je svaki igrač išao do maksimuma, ali da se možda nije moglo. To je naš cilj.