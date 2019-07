Evo nam opet Burića: uz novog/starog trenera otkrivamo tko bi trebao biti u stručnom stožeru

Damir Burić ante portas. Zazivali smo ga još u danima Pohorja, premda smo napominjali kako je još uvijek rano napisati "s Pohorja se vidi Šolta", znajuć da će Oreščanin dobit priliku za nastavak rada.

Aludirali smo na nadimak Hajdukova bivšeg, a izgleda i budućeg trenera, te na stihove Jakše Fiamenga što ih je tako sjajno pjevao Oliver.

Jučer od službenog Hajduka nije Burićevo ime spomenuto, ali smo rekli da znaju tko je trener, čak je nakon Brbićeva izlaganja kako će danas trening voditi novi trener i Saša Bjelanović rekao da zna tko je to i na koga predsjednik misli.

Burić je od utorka na putovanju u Austriji i Njemačkoj, uvijek ima papirologije za rješavat, a sad bi trebao raskrstit i s Greuther Furthom za kojeg ga veže ugovor do 2020. godine.

Smatra se da će sve to uraditi, doputovati do Poljuda iza 14 sati, potpisati za Hajduk, za novu pressicu predstavljanja i onda trening navečer. Pred Istru.

Ako to nije i ne bude tako, bila bi - prvoklasna senzacija. Onda ni more nije više slano. Makar sve dok nije izričito, nema nikad 100 posto. A kamo li da napišemo kako ćemo prije vidjet vanzemaljce nego da to ne bude - Burić... Taman posla. Ne damo vam gušta.

Ipak, ne možemo odoljet: Damir Burić, po drugi put. Tri godine nakon odlaska kad su ga makli da bi doveli Marijana Pušnika. Sve na to ukazuje.

Očekujemo da će mu u stožeru biti Joško Španjić kao pomoćnik, te trener vratara Tonći Gabrić, obojica povratnici u kuću "bijelih".