Završila izvanredna konferencija za medije na Poljudu: uprava se ispričala za debakl i potvrdila da ostaje; Novi trener će već sutra voditi trening

Upravo je završila izvanredna konferencija za medije na Poljudu koju je sazvala uprava Hajduka nakon nezapamćene blamaže.

Na njoj je potvrđena smjena Oreščanina, a objavljeno je i kako će novi trener već sutra voditi trening, ali njegovo ime nismo dobili.

Članovi uprave su se u svojim uvodnim izjavama ispričali za sinoćnji debakl i potvrdili da ostaju na svojim funkcijama.

Brbić: Imao sam dosta pressica na puno tema, ali ovo je jedna od težih. Prije svega moram se ispričati svim navijačima, cijelom navijačkom puku za ovu blamažu, za sinoćnju utakmicu i razumijem ljutnju i bijes navijača.

Najodgovornija osoba ovdje sam ja kao PU, radio sam neke kompromise koje nisam trebao i svjestan sam da sam pogriješio. Sinoć smo sjedili i razgovarali do dva ujutro i nismo vruće glave htjeli donositi odluke.

Jutros sam svoj mandat stavio na raspolaganje, mislim da nisam dobro odradio dio s trenerom.

NO mi je dao puno povjerenje i zbog tih ljudi sam odlučio nastaviti ovaj posao jer smatram da smo krenuli u dobrom smjeru.

Mi smo procese započeli, imamo postavljen cilj, a to je ulazak u kvalifikacije za Ligu prvaka sljedeće sezone. Ako vidim da to nećemo uspjeti, moj ti i ja napustit ćemo klub.

Imamo jasan cilj i svi koji ne žele s nama sjediti u istom čamcu, moraju otići što prije.

Bjelanović: Nadovezao bih se na predsjednika i ispričao se navijačima, ovo čemu smo jučer svjedočili baca mrlju na naš rad i klub, puno će vremena trebati da se ovo ispere.

Ja sam također ponudio mandat na raspolaganje, zbog odgovornosti koju imam prema klubu i PU, to je najmanje što sam mogao.

Predsjednik mi je rekao da nastavljamo dalje, doveli smo pet igrača, nažalost jučer se dogodila ova ružna epizoda.

Vjerujem da će se put pokazati ispravnim, nema dolazaka dok nema odlazaka, nužni su na nekim pozicijama na kojima smo prekobrojni.

Žao mi je što je došlo do ovoga jer izuzetno cijenim trenera Oreščanina, ali rezultat je presudio.

Jakobušić: Dužnost je da se osobno ispričam svima, navijačima, svima koji prate Hajduk. Ovo je bio jedan sramotan poraz koji će nas obilježiti, s time se moramo moći nositi.

Isključivo je naša odgovornost, predsjednik će reći njegova, ja kažem naša. Kriva je organizacija kada primiš gol u 96. minuti, to nam se dogodilo i lani.

Predsjednik i ja imamo najveću odgovornost i preuzimamo krivnju. Bilo je vrlo dramatično sinoć, najmanji bi problem bio otići, to bi neke i spasilo.

Ali, mi želimo trofeje i borbu za Ligu prvaka. Vjerujemo Saši Bjelanoviću, a ako to ne ostvarimo, otići ćemo.

Nećemo dopustiti nepoštovanje prema instituciji predsjednika i to više nećemo tolerirati.

Kompromise smo radili u interesu kluba, ali mi smo znali što će se dogoditi, naša obveza je da predvidimo probleme i pogriješili smo što nismo na vrijeme reagirali.

Na Ćakuli smo pričali o svemu osim o Hajduku i igračima. Sve nam je bitno, osim Hajduka. A nema onoga što nam curi.

Predsjednik me ovdje nije doveo da budem drugačiji nego da budem ono što jesam. Znamo i predsjednik i ja što trebamo napraviti, siguran sam u to.

Nas može smijeniti NO, ali predsjednik je rekao da ne želimo krpe. Onaj tren kada se pojavi krpa, mi idemo. Ako se protiv Istre pojavi krpa, mi idemo.

Svjesni smo da je Torcida prešla ogradu, ali smo svjesni i da se vratila. Idemo dalje vrlo odlučno i želimo sudjelovati u svim procesima.

Perasović: Htio bih reći tri bitne stvari. Isprika je duboka i emotivna, tijekom noći je bilo lupanja po stolu i plakanja.

U ime cijelog NO-a se ispričavam svim navijačima Hajduka na sramoti i blamaži.

Mi smo održali sjednicu NO-a nakon što je predsjednik ponudio ostavku. Šest je bilo za njegov ostanak, jedan je bio suzdržan. Predsjednik ima našu potporu i preuzet će odgovornost.

U životu izvan sporta, trenuci krize i očaja, beznađa, bola, mogu i moraju iskoristiti za zbijanje redova. Pravi navijači Hajduka su žešći što je Hajduku teže.

Mi vjerujemo u naše igrače, investirali smo u momčad, a investirat će se i u dugoročne projekte.

Nakon uvodnih izjava prešlo se na pitanja novinara

- Tko nasljeđuje Oreščanina? Postoji li u pravilniku neka klauzula po kojoj se mogu kazniti igrači?

Brbić: Ime trenera ćete znati sutra. Večernji trening će voditi novi trener. Kako mi je klupski odvjetnik rekao, prije dvije ili tri godine uvedena je odredba da igrači ne mogu biti kažnjeni zbog loše igre.

- Je li se kriza produbila što niste na vrijeme povukli poteze protiv ljudi koji su okrenuli leđa klubu?

Brbić: Na samom početku sam kazao da sam pogriješio jer sam radio kompromise.

- Kakva je atmosfera u klubu?

Jakobušić: Imamo odličnu atmosferu u svim horizontalnim sektorima. Uprava diše kao jedno, čitav kat diše kao jedno, Akademija isto. Ali komunikacija između ovih sektora nije bila dobra, tu je problem. Atmosfera se stvara, to je najvažnija stvar. Lani u lošoj atmosferi smo bili drugi. A sada imamo pojačanja za velike stvari. Nama samo treba atmosfera.

- Predsjedniče, konkretno, na kakve kompromise ste pristali?

Brbić: Svi vi znate što se dogodilo. Oreščanin je izdao priopćenje, tada sam pogriješio i trebao drugačije reagirati. On je prekoračio ovlasti, trebao sam biti konkretniji.

- Mislite li da je Oreščanin pogriješio s kombiniranom momčadi? Spomenuli ste nekakvu opstrukciju?

Jakobušić: Ma ne, ne, nikakva opstrukcija, ni slučajno.

Brbić: Ja mislim da je trener podcijenio protivnika što je greška koja se u sportu ne radi. Uvjeren sam da je igrala prva momčad, dobili bi bez problema.

- Koji su točno razlozi otkaza, je li u pitanju sporazumni raskid?

Brbić: Dobio je raskid ugovora zbog lošeg rezultata u jučerašnjoj utakmici. Jedna utakmica ne bi smjela odrediti sudbinu trenera. Ali ovdje se nije radilo o utakmici s ravnopravnim protivnikom. Ovo smo morali pobijediti, oni su 400 i neki na FIFA-inoj ljestvici. To je sramota koja će trajno obilježiti Oreščanina i Hajduk.

- Rekli ste da rezultat u Europi nije imperativ, sada imate drugu priču?

Brbić: Apsolutno da Europa nije imperativ. Problem je što smo izgubili od protivnika kojeg smo morali dobiti zatvorenih očiju. Problem je u pristupu, problem je što je trener stavio rezervnu momčad iz samo njemu poznatih razloga.

Jakobušić: Predsjednik je institucija, voljeli ga ili ne voljeli, morate ga poštivati. Primijetio sam da neki zaposlenici istupaju javno, takve stvari ćemo interno rješavati. Imamo izvrsne djelatnike i super atmosferu, ali se događa da netko zaboravlja tko ima pravo predstavljati klub.

- Gospodine Bjelanoviću, svoj trojici predsjednika dali ste mandat na raspolaganje. Što to govori?

Bjelanović: To govori da sam uvijek postupao moralno. Zašto su oni to odbili, trebate pitati njih.

- Vezano za Oreščanina, što je sa stožerom?

Bjelanović: Mi bismo, normalno, htjeli da ostane svatko tko želi. Ali to će oni morati odlučiti.

- Pitanje za Perasovića, osjećate li odgovornost prema javnosti. Jeste li razmišljali da podnesete ostavku?

Perasović: Ja sam već rekao da mi je žao, neke smo stvari oko kontinuiteta shvatili dogmatski. Svi mi hoćeš nećeš uhvatimo nekakvu dogmicu ili stereotip, to se dogodilo i nama, ali smo to riješili. Ako bi članstvo, pogotovo znatan broj, iskazali nepovjerenje NO-u, vjerujte da bismo otišli odmah.

- Dokad će gospodin Brbić imati vaše povjerenje, s obzirom na sva događanja oko HNS-a, dijelio je i Torcidu od kluba u nekim intervjuima...?

Perasović: On ima naše povjerenje, a sitnice u verbalnoj ekspresiji ne možemo uzdizati na razinu na koju ne treba. To što pričate o HNS-u, nitko o tome sada ne razmišlja. Razmišljamo dugoročno.

Jakobušić: Frustracija je velika, očekuje se da navijači vrijeđaju, to je dio tereta Hajduka. Bilo je neugodno. A poraz je da je bila policija ispred stadiona. To je veći poraz od vrijeđanja, to me osobno više boli.

- Pitanje za Brbića: Što vas je spriječilo da Oreščaninu ne date otkaz odmah nakon priopćenja, zašto to nećete činiti ubuduće?

Brbić: Postupio sam protivno svojim uvjerenjima, procijenio sam da trener dobro radi i da je to benefit za klub. Procijenio sam da momčad ima vibru, da je stanje dobro. Opet, ovo jučer ne znači da je stanje u momčadi loše. Mislim da je jako pogriješio sastavljanjem momčadi.

- Bjelanoviću, osjećate li veću odgovornost od drugih, jučer su igrali igrači koje ste vi doveli i odabrali?

Bjelanović: Nekima bi bilo puno lakše otići iz Hajduka. Ja sam odmah predsjedniku rekao da je moja sudbina njegova odluka. Znam da je tajming dosta nezgodan, na pola smo prijelaznog roka. Rekao sam da nikakav uteg ne želim biti ni njemu, jer ga previše cijenim, ni klubu. Da predsjednik zatraži, odmah bih otišao. I dalje vjerujem da je momčad konkurentna za cilj koji smo postavili. Bit će još dolazaka. Mislim da su igrači dovedeni ciljano, za razliku od prošle sezone kad smo improvizirali.

- Jeste li se čuli s Oparom ili predstavnicima grada?

Brbić: Ne, nismo se čuli.

Brbić: Transfer Bradarića je pred realizacijom, oni su potpisali 10 minuta prije ove presice. Trebamo odraditi samo tehničke stvari.

- Pitanje za Bjelanovića, dolazi li desni bek?

Bjelanović: To ćemo morati komunicirati s novim trenerom. On mora upoznati kadar pa ćemo odlučiti o daljnjim potezima.

Time je konferencija za medije završila.