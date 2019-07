Oreščanin je glavni krivac za rezultatski debakl. Zbog toga nije zaslužio otići, ali će, nažalost, najvjerojatnije morati

Tijekom posljednjih dvadesetak minuta sinoćnje utakmice navijači Hajduka i uža javnost pitali su se razna pitanja. Gdje je pošlo po krivu? Je li Oreščanin previše riskirao? Jesu li igrači prikazali dovoljnu razinu zalaganja? Treba li itko otići?

U 96. minuti, pak, samo je jedno pitanje prolazilo glavama ogorčenih gledatelja: TKO treba otići?

A u ovoj je situaciji to, možda više nego ikad, nejasno.

Siniša Oreščanin riskirao je ispremiješajući momčad i nije uspio postići da igrači utakmici pristupe na ispravan način, a njegova izjava na press konferenciji nakon utakmice u kojoj kaže da je znao da gosti imaju "3-4 dobra igračića" ostavlja dojam da je i on sam, barem podsvjesno, podcijenio Gziru.

Stoga se na prvu logičnim nameće da bi upravo on trebao otići. Istina, igrači su mogli i trebali pružiti daleko bolju predstavu i ući u utakmici s drugačijim "mindsetom", neovisno o treneru, ali njima se ne može dati otkaz iz očitih razloga.

Ipak, što dublje uđemo u problematiku situacije koja vlada Hajdukom na početku ove sezone, to se trenerova krivica čini sve manjom.

Oreščanin nije kriv što se ne može pouzdati u to da će mu izrotirana momčad uspjeti obraniti dva pogotka prednosti protiv Gzire jer čak bi i "rezervna momčad" to trebala biti u stanju. Za to je kriv netko drugi - sportski direktor.

Ući u sezonu s neriješenim pitanjima važnih dolazaka i odlazaka nije baš uputno, ali dobro, u neku ruku je razumljivo s obzirom na to da je tek polovica srpnja. No, nedovođenje ikakvih pravih pojačanja, za koje se već odavno zna da su potrebna, teško je opravdati.

Zatim tu imamo priču o Gojunu koji je smijenjen bez da je provedena istraga, a nakon koje je Oreščanin istupio u javnost s priopćenjem koje bi u svakom uređenom klubu rezultiralo njegovim otkazom. Ali kada se uzrok dobije krivim načinom, onda je i posljedicu teško liječiti onim ispravnim.

Oreščanin je trener s dobrom idejom i dobrim pristupom i u idealnom bi smislu trebao ostati na klupi. Problem je u tome što je on sam, doduše unutar okvira na kojeg nije mogao utjecati, donio odluku koja se u startu činila riskantnom i zbog toga velik dio odgovornosti leži na njemu. Odgovornosti za najveću blamažu u povijesti kluba.

U kontekstu svega toga logično je očekivati njegovo napuštanje klupe. Ne zato što zaslužuje otkaz, niti zato što on nije prava osoba za voditi ovaj Hajduk, a ni zato što nema dovoljno ideje i znanja, jer ih ima. Ne ni zbog toga što na tržištu postoje bolja rješenja. Napustiti klupu treba jer je to, nažalost, jedino logično.

Prevelika se nesigurnost nadvila nad klubom nakon svih događanja kojima smo svjedočili proteklih tjedana, a Oreščanin je jasno odabrao stranu.

Time je pokazao da je čovjek sa stavom koji ga se ne boji javno obznaniti i na tome mu svaka čast. Zbog tog stava vjerojatno nije sinoć ni ponudio svoju ostavku, jer je znao da krivica nije isključivo njegova.

Ipak, nogomet je danas takav da ne trpi tenzije unutar klupske strukture, a pogotovo ne trpi rezultatske katastrofe.

A ona sinoćnja bila je epskih razmjera.