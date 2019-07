Tedesco presretan nakon prolaza: Motivirale su nas priče o golijadi i vanzemaljcima

Giovanni Tedesco, trener Maltežana rekao je:

- Presretan sam i ponosan sam za ovu pobjedu, mislim da su mojim momci odigrali ludu, luckastu partiju (partita pazzesca), zaslužuju sve čestitke, postigli su pobjedu protiv kluba koji uživa visok rejting i prestiž i važan je na nogometnoj karti Europe.

- Moram biti iskren, bilo je nešto što mi je govorilo da je iznenađenje možda moguće, a onda je Hajduk dao prvi gol. Ipak smo nastavili sa svojom igrom i dočekali šansu... Mogao je i Hajduk dati gol za 2:1, pogodili su stativu, mogli su i izjednačiti.

- Ali, treba imati respekt, ja sam bio blizu da pobijedim West Ham, kao trener s Birkirkarom, s Florianom je moja momčad dala neke golove Crvenoj zvezdi. Ovo je sad najvažnija pobjeda za malteški nogomet. Čitao sam u novinama kako se govori o goleadi i vanzemaljcima. Tu nam je poskočio ponos. Nije to baš tako... Unio sam tu novinu u svlačionicu i pokazao je momcima. Neka pokažu da to ne može tako. Motivirao sam ih. Treba pokazivati uvijek respekt. Nogomet je sad drugačiji, vidjeli ste – Tedesco je pričao.

Nakon lekcije o respektu, ispričao je i zgodu da su primili u autobus – navijača:

- To je čovjek koji ne propušta utakmice malteške reprezentacije i klubova, došao je do nas u hotel i mi smo ga primili da uđe s nama na utakmicu. Možda nam je i to donijelo sreću, dobar predznak. To nije običaj da navijač ide u autobus s navijačima, ali kako da ga ne primimo kad je došao i rekao da je doputovao u Split samo da nas gleda. I podrži - objasnio je Tedesco.