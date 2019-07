Bez obzira na snagu protivnika nema opuštanja: Ne dolaze nam ribari, dolazi normalna momčad koja je imala šansi u prvoj utakmici

Pred ovosezonsku domaću premijeru, sutrašnju uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv Gzire United pred sedmu silu su izašli trener Hajduka Siniša Oreščanin i Ivan Dolček, strijelac drugog pogotka u prvom susretu u kojem je splitski klub slavio 2:0.

Bez obzira na snagu protivnika i rezultat prvog susreta jeste li upozorili igrače da nema opuštanja?

- Najozbiljnije se pripremamo za utakmicu. Prvi susret došao nam je odmah nakon priprema, bili smo čak malo i presamokritični nakon njega. Naravno, neke stvari nisu bile dobre. Od ovog susreta kreće euroritam gdje će od nas tražiti da budemo jako pametni i raspodijelimo snage da budemo konkurentni na oba fronta – naglasio je Oreščanin.

Znači li to da će jača momčad igrati u Europi, a slabija u prvenstvu ili obrnuto?

- To ćete vidjeti sutra, ali ne bih dijelio momčad na jaču ili slabiju. Svi su manje-više kroz pripreme dobili istu minutažu. Pohvalio bih rad igrača, a to ćemo pokušati vrednovati kroz minutažu – kazao je Oreščanin.

Bradarić je na odlasku, doveli ste dvojicu na toj poziciji Dolčeka i Davida Čolinu koji je pred potpisom. Jeste li zadovoljni takvih raspletom, mogu li oni "pokrpati" tu poziciju?

- Prijelazni rok se malo više odužio nego što smo mislili, ali definitivno Ivan i nadamo se ako dođe i David su jedna dobra, razvojna priča za Hajduk. Mi smo i došli iz Akademije, rada s mladima. Znamo da ne živimo samo od danas do sutra nego od rada s mladima. Nadamo se da su oni dobra i svijetla budućnost Hajduka – rekao je Oreščanin.

Hoće li biti promjena u početnom sastavu u odnosu na prvu utakmicu?

- Mislim da hoće. To je bilo zagrijavanje, sada kreće euroritam. To znači manje treninga, više utakmica i puno putovanja. Taj ritam iziskuje veći roster koji je zasad takav kakav jest. Vjerujem u ovaj roster, igrače koje imamo. Već su osam mjeseci zajedno s nama, pozitivna je atmosfera. Idemo iz utakmice u utakmicu, nadamo se da će to biti dobro – uvjeren je trener "bijelih".

Koliko bolju izvedbu očekujete?

- Svaka nova utakmica je korak prema boljoj izvedbi. Imamo momčad s kojom smo prošli pripreme optimalno, ali se zaboravlja da smo se i tijekom priprema skupljali, u smislu reprezentativaca, mladih Posaveca, Bradarića, vraćali smo rekonvalescente poput Caktaša i Juranovića. No, mislim da će to biti dobro – kazao je Oreščanin.

Za Dolčeka će ovo biti premijera na Poljudu. Ima li pozitivne treme?

- Normalno, ovo mi je prvi nastup. Jako sam sretan. I prije sam htio igrati za Hajduk. Gol u debiju bila je velika čast i sreća. Sada ćemo vidjeti dalje. Ne smijemo podcijeniti protivnika bez obzira na rezultat. Idemo odraditi posao do kraja. Mislim da sam spremam. Jedva čekam utakmicu i nastup na Poljudu – kazao je Dolček.

Kakva je situacija oko Caktaša, Posaveca, Juranovića koji nisu igrali u prvom susretu, a pred Gziru i Istru?

- Imamo još trening, razgovore. Ne znam da li će baš sva trojica u obje, ali trebali bi ovaj tjedan sva trojica participirati u jednoj ili obje utakmice – rekao je Oreščanin.

Je li dodatni teret što je "pobjeda unaprijed upisana"?

- Ne. Od prvog dana pokušavamo izbjegavati euforiju. Ne razmišljamo uopće na taj način. Želimo se u najboljem svijetlu pokazati našim navijačima – naglasio je strateg "bijelih".

Hoćete li mijenjati stil igre u odnosu na prošlu sezonu?

- Nećemo u stilu ništa mijenjati, ne govorim o formacijama, sustavima. Ljudi moraju znati ako i dođu pojačanja ili prinove da njima treba vremena da se adaptiraju, ali i mi njima. Svaki trener na svijetu želi imati momčad na pripremama, ali igrači koji će nadam se do kraja tjedna doći će sigurno trebati vrijeme adaptacije. Volio bih da ih ljudi ne cijene po prvoj slici, a to ljudi ovdje vole raditi. To sam vidio ovdje u ove tri godine – kazao je Oreščanin.

Hoće li Hajduk igrati kao da je prvi susret završio 0:0?

- Igrat ćemo kao da je 0:0, dat ćemo sve od sebe da i ovaj put pobijedimo – rekao je Dolček.

- Uvijek je takav pristup – "pojačao" je Oreščanin.

- Prije prve utakmice imali smo samo šture informacije o Gziri, pa nam je utakmica dobro došla. Dva-tri igrača Gzire su mi se baš svidjela. Ne bih htio da ljudi podcjenjuju Gziru. To je momčad s trenerom Talijanom koji je prije četiri godine s Birkirkarom na penale eliminiran od West Hama. Ne dolaze nam ribari, dolazi normalna nogometna ekipa koja je imala šansi u prvoj utakmici. Čeka nas normalna utakmica, taman za nas s obzirom u kakvom smo stanju – zaključio je Oreščanin.