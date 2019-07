Dinamo je dobio odbijenicu: 'Imam osjećaj od prvog trenutka da je Hajduk pravi izbor za mene'

Sad to više nije priča o Dolčeku nego i o – golčeku.

Pogodak za debi, prvijenac odmah na službenoj utakmici. Ivan Dolček je istrčao na scenu kako spada, s klupe po prvi komadić slave i hvale. Na Malti je osigurao Hajduku okruglu pobjedu, da ne bude samo 1:0, nego se možemo igrati i sa “Dolček golček konac krasi” i “važno dati mala golček”.

Kako god, ali taj emotivni i fini, pristojni dečko iz Podravskih Sesveta nedaleko Koprivnice, naprečac će se uselit u srca Hajdukovih navijača.

Vidi se da zna, da je pravi materijal.

Puca na poziciju lijevog beka, premda smo već pisali kako može igrati i na desnom krilu, pa se time baš poklapa s - Domagojem Bradarićem. Igra lijevo, ali može i desno.

Ne želimo gurati Bradarića a priori u prodajni izlog, da nas krivo ne shvatite, ali kad je doveden Dolček, bilo je jasno da je pozicija Hajduka komotna da ispuni želju i potrebu i dobro unovči Bradarića. Kad-tad. Prije ili kasnije. Po volji.

Imaju Dolčeka, a kako im se pokazao, brzinom ulijeće u orbitu.

Još kad se spozna priča da se obećao Hajduku i čekao da se to ispuni i da je otklanjao mogućnost da ode primjerice čak i u Dinamo, koji je pogledavao prema Koprivnici, onda će publici “bijelih” posebno uselit u srce.

‘Ne’ Dinamu

Bilo bi pretjerano reći da je Dinamu rekao “ne”, ali je interes Dinama da vrati svoga bivšeg kadeta u startu otklonjen, jer je Dolček još tamo od veljače ili ožujka, kako će se priča odvrtit, kad su počeli zvonit mobiteli, odabrao – Hajduk. Zbog vlastitih želja i ambicija da se dokaže baš među “bijelima” i osjeti ambijent Poljuda (u kojem još nije zaigrao).

- Igrači svi gledaju što je najbolje za njih. Imam osjećaj od prvog trenutka da je Hajduk pravi izbor za mene – rekao je.

Lavovski posao odradili su šef skauta Mario Brkljača, te sportski direktor Saša Bjelanović. Ako budu na udaru kritike, to je i zbog toga što dovoljno ne reklamiraju što su sve sposobni. A Dolček (nam) je na prvu “legao”.

E pa Brkljača ga je zapisao, u realizaciju se krenulo još početkom proljeća. Zastupnik Dolčeka Danko Đikić otklanjao je redom sve kombinacije, od zagrebačkih Dinama i Lokomotive sve do inozemnih očijukanja i kontakata od Sassuola do Genta.

Trebalo je “samo” izvadit 500.000 eura odštete za Slaven Belupo, oni nisu htjeli davat popust i kad je Hajduk ušao posao finalizirati, to je to. Ima i postotak od buduće prodaje, ali to je najmanje. No, nešto odštete trebalo je izdvojit, ne možeš takav kalibar ili potencijal dovest mukte.

Bitno je da Dolček bude pravi. Nije propustio reći:

- Pogodak posvećujem svojem ocu i djedu, prije tri godine su umrli, a mnogo su mi pomagali u karijeri.

Posveta ocu i djedu

Trenutak emocija, da riječ zastane u grlu. Otac Miroslav umro je, nekako u ista doba, kako smo razumjeli kad i djed Josip. Tata Miroslav u svoje doba je svoga Ivana kao dječaka svakog dana vodio na treninge iz Podravskih Sesveta u Dinamo. U zagrebački Maksimir. Na trening, s treninga. Kasnije, Dinamo je tada još uvijek nejakog Dolčeka poslao na kaljenje, na utakmice kadeta u – Šibenik. Trenirao je s Dinamom, a igrao za Šibenik, kod Anđelka Godinića.

Ipak se kasnije skrasio u - Slaven Belupu, trener “do 19” Ivan Gudelj ga je pozvao u reprezentaciju, a već ranije se svijalo gnijezdo za Hajduk, tajno i skrivećki. Tako se to radi, ali onda izostaje prava reklama i nema se prava slika.

Ako je Dolček pogodak, a čini se da jest, upišimo plus.

Dolček nam je pričao prve dojmove o Hajduku.

- Dečki su me super prihvatili, ekipa je mlada, pa imamo puno tema za pričat. Uklapam se i u ekipu i u način treniranja i u taktiku.

Nije startao od prve minute, ništa za to:

- Još se ja tražim i pronalazim u tim taktikama i fizikalijama - rekao nam je Dolček kojemu je idol Alaba, Austrijanac iz Bayerna, za njega najbolji bek kakav može bit.

- Okomitost, dribling i brzina – pričao nam je na Pohorju o sebi.

- Brzina i hrabrost u kombinaciji – dodao je.

Zar takav nije bio i taj drugi pogodak s kojim je u 96. minuti Hajduk ohladio toplotni udar s Malte.

- Volim kako puca Ronaldo, i Messi kako dodaje – pričao je, lako je to reć, ali dječačke snove i želje i ambicije moraš imat.

A Dolček, čini se, sve to najbolje ima. Kako je Malta pokazala, kao bljesak, moglo bi toga bit u izobilju.