Oreščanin nakon pobjede na Malti: Nisam to htio reći, ali Gzira nam je bila pripremna utakmica. Ima tu puno toga za popraviti

Siniša Oreščanin, nakon pobjede protiv Gzire rekao nam je:

- Startali smo s pobjedom, utakmica je bila prema očekivanju, teški uvjeti za igru i teren s umjetnom travom koji je otežavao protok lopte, pa je bilo ovakvih i onakvih grešaka, djelomično sam zadovoljan, a rezultatom najviše - priznao je.

- Ima tu puno toga za popravit - dodao je. Pa nastavio:

- Nepunih smo mjesec dana u radu... Znate, ja sam to tako i zamišljao, a nisam to htio niti reć, to da nam je danas Gzira pripremna utakmica, ali tako i jest. Oni su igrali koliko su mogli, a mi smo fazi priprema. Najljepši dojam od svega je drugi gol koji je zaokružio sve, pa to izgleda bolje nego što jest.

Čime niste zadovoljni i što je to pouka i za drugo pretkolo?

- Ne bih ja baš sve podijelio s javnosti, ali dobro... Rezultat nam odgovara, to je sigurno. A mogu vam reć da smo u procesu, da razgovaramo puno, da problema imamo najviše na krilnim pozicijama jer su one, evo da to kažem, dosta statične i to me nikako još ne zadovoljava.

Debitirao je Dolček? I odmah zabio:

- Jako mi je drago što je postigao gol. Od početka, od prvog dana, a on je s nama desetak dana, ostavio mi je dobar dojam, vrlo jednostavnog, karakternog dječaka, igrača mislim... I vidim da ima sve predispozicije da uz pravilan rad da Hajduk može na njemu raditi puno toga.

Koliko je zamjena Svatoka imala veze s poništenim golom Maltežana?

- Zamjena je bila više zbog promjene načina igre Gzire, počeli su dizati "balone" s njihove strane i preskakati igru, da nešto ušićare. Saša (Oleksandr, op. a.) je imao problema i s maskom, pa je zato ušao Simić.

I Duka je bio dobar, spasio Hajduk u jednoj šansi?

- Tomo je jako dobro reagirao, vrhunski je dečko i kad smo slagali priču što se tiče ove utakmice, rano smo odlučili da brani Duka, kolega Roguljić i ja smo to donijeli vrlo rano, otprije. Falilo nam je svježine u zadnjoj trećini, ali mi radimo u punom jeku, pripremni period traje, doduše pri kraju je. Jako samo samokritični sami po sebi, ali mogu sada biti pozitivan nakon ove utakmice i rezultata – rekao je Oreščanin, tako zadovoljnog nismo ga vidjeli na Pohorju!