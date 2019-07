Hajduk teže od očekivanog stigao do pobjede na Malti

Hajduk je u prvom susretu prvog kola kvalifikacija za plasman u Europa ligu stigao do pobjede na Malti. Domaći Gzira United pokazao se kao tvrd orah, a prvi pogodak na utakmici zabio je Adam Gyurcso u 44. minuti. Izborio je kazneni udarac, sam ga izveo, vratar Haber mu ga je obranio, ali iz odbijanca Mađar pogađa za vodstvo Bijelih. Točku na i stavio je Dolček u šestoj minuti nadoknade za konačnih 2:0.

GZIRA UNITED - HAJDUK 0:2 (Gyurcso 44`, Dolček 90+6`)

Centenary, Ta' Qali, 18:00

Sudac: Gal Leibovitz (IZR)

Pomoćnici: Tom Adi, Moshe Bohbot (IZR)

GZIRA UNITED: Haber - Estacio, Rodolfo Soares, Arthur Henrique, Conti - Scerri, Muscat, Barbosa - Kone, Adeyemo, Corbolan

Klupa: Borg, Cohen, Baldacchino, Sammut, S. Borg, Sakyi, Samb

HAJDUK: Duka - Jurić, Svatok, Ismajli, Bradarić - Nejašmić, Hamza, Jradi - Gyurcso, Jairo, Delić

Klupa: Ljubić, Lopez, Simić, Beširović, Kalik, Dolček, Tahiraj

TIJEK UTAKMICE

90+7` Kraj utakmice, Hajduk za devet dana dočekuje Maltežane na Poljudu.

90+6` GOOOOL! Dolček je debi okrunio golom za potvrdu pobjede Hajduka!

90+5` Dolček je požutio.

90` Igrat će se šest minuta sudačke nadoknade.

88` Napada Hajduk, zavrpšni pritisak je u tijeku, ali ne uspijevaju zabiti drugi gol.

83` Izaša je Muscat, na terenu je Borg.

82` Ponovno je bilo opasno pred golom Hajduka, ali domaćini, na sreću, nisu stigli do izjednačenja.

77` Ponovno je sudac poslao igrače da se malo osvježe.

75` Simić je na terenu, igru je napustio Svatok.

75` Gzira je zabila gol, ali opravdano je poništen zbog zaleđa.

73` Žuti karton dobio je Jurić nakon preoštrog starta.

72` Cohen je u igri umjesto Conti.

69` Dolček se mogao upisati u strijelce, ali je njegova lopta prošla paralelno s gol linijom.

67` Ušao je Tahiraj umjesto Gyurcsa.

62` Prva izmjena u redovima Hajduka, igru napušta Bradarić, na terenu je Dolček. Promjena i kod domaćina, Sakyi je na terenu umjesto Adeyema.

58` Pokušava Hajduk, ali baš kao i u prvom dijelu napadi su dosta jalovi.

52` Pokušaj Jaira završava pored gola.

49` Kakvu je sada priliku za domaćine propustio Kone! Bio je sam pred Dukom, ali vratar Hajduka sjajno brani i zadržava prednost Bijelih.

47` Dobar prolazak danas odličnog Jradija, ali na njegov centaršut Gyurcso nije dobro reagirao.

46` Počelo je drugo poluvrijeme.

45+3` Kraj prvog dijela.

45+2` Sjajna kombinacija Jradija i Delića, ali mladi napadač se zaigrao pa su ga igrači Gzire uspjeli zaustaviti.

45` Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

44` GOOOOL! Gyurcsov kazneni udarac obranio je vratar, ali Mađar iz odbijanca dovodi Hajduk u vodstvo 1:0!

42` Gužva u šesnaestercu rezultirala je kaznenim udarcem za Bijele! Gyurcso je napucao Adeyema u ruku i saam će probati dovesti Hajduk u vodstvo!

40` Sada je bilo opasno pred golom domaćina, udarac Jurića završio je preko gola.

36` Odličan dribling Jradija po desnoj strani, ubacio je u srce kaznenog prostora, ali udarac Gyurcsa odlazi visoko preko gola.

31` Velika je sparina u Ta`Qaliju pa je sudac igrače poslao da se malo osvježe.

30` Tri kornera u nizu za Hajduk, ali ništa se opasno nije izrodilo iz njih.

23` Centaršut s desne strane napada Maltežana dočekao je Adeyemo, ali njegov udarac bio je neprecizan.

21` Dobar centaršut Jradija za Jaira, ali Brazilčev udarac odlazi pored gola.

20` Pokazuju Maltežani da se neće lagano predati, sada su malo stisli obranu Hajduka, ali prave opasnosti nije bilo.

17` Bijeli napadaju, ali još uvijek bez konkretnog učinka.

9` Hajduk dominira, a Jradi je uputio prvi udarac u okvir gola, ali vratar domaćina lakoćom je ukrotio njegov pokušaj. U nastavku akcije udarac je okušao i Hamza, ali Haber je ponovno na mjestu.

7` Podsjetimo da Hajduk danas igra bez tri standardna prvotimca Posavce, Caktaša i kapetana Juranovića, no bez obzira na to, momčad Siniše Oreščanina trebala bi doći do pobjede.

4` Mirisalo je na opasnost u kaznenom prostoru domaćina, ali obrambeni igračai Maltežana brzo su otklonili opasnost.

1` Počela je utakmica.