Bijeli sletjeli na Maltu: nakon dugačkog dana i dvosatnog leta momčad dočekala sparna noć, a teški uvjeti se očekuju i za vrijeme odigravanje utakmice

Grmljavinsko nevrijeme iznad Hrvatske nije omelo let Croatia Airlines, čarter koji je igrače Hajduka odveo na Maltu. Nakon dvosatnog leta Bijeli su sletjeli u La Vallettu i odmah iz zrakoplovne luke su se zaputili u hotel. Dug je dan iza njih, stigli su s Pohorja do Zagreba i onda odmah produljili dalje. Na Malti ih je dočekalo toplih 27 stupnjeva oko ponoći, a domaćin je najavio da bi za vrijeme susreta živa u termometru se popeti i do 34 stupnja. Dakle, dosta vruća dobrodošlica Splićanima.

Trener Hajduka Siniša Oreščanin ne računa za ovu utakmicu na vratara Josipa Posavca kojemu je dao da u miru počne s treninzima, a izostaju još i ozlijeđeni Josip Juranović i Mijo Caktaš. Na put je poveo 18 igrača, zapravo očekivanu momčad barem prema viđenom na pripremnim dvobojima.

Hajduk bi prema programu u ponedjeljak trebao trenirati na Malti u vremenu susreta koji se igra u utorak u 18 sati. Prije toga u 16 sati je službena tiskovna konferencija oba trenera.