Burna skupština Hajduka, Brbić i nadzornici odgovarali na niz neugodnih pitanja dioničara: bilo je riječi o političkom angažmanu predsjednika kluba, sudskim procesima, a pošteđen nije bio ni predsjednik skupštine

Burno je bilo na redovnoj godišnjoj skupštini dioničara Hajduka. Kritike koje je udruga Naš Hajduk nedavno uputila predsjedniku Uprave kluba Marinu Brbiću nastavile su se i na skupštini održanoj u kinodvorani stadiona u Poljudu. Potrajala je preko četiri sata.

Najoštriji je bio istup Tonija Baletića, predsjednika Našeg Hajduka, usmjeren baš prema Brbiću:

- Iz pregovora s Ultrom Hajduk je izašao s benefitom, ali nažalost to ne možemo reći za sve pregovore koje ste odradili. Javno smo vas kritizirali jer su se u pregovorima s HNS-om izmasakrirali inicijalni zahtjevi, što je nedopustivo! Prosvjedi i traženje poštenog tretmana kluba ne smiju biti svedeni na lakrdiju i političke skupove na Poljudu.

Nastavio je Baletić čitajući unaprijed pripremljen govor:

- Izmijenili ste zahtjeve do neprepoznatljivosti, a onda pred zaprepaštenom hajdučkom javnošću utvrdili da se Zakon o sportu provodi, da je HNS-ovo poslovanje transparentno i da nam ne treba strani sudački povjerenik. Hajduk se napadalo javno, a nitko od vas nije rekao ni riječi. Za sramotan pokušaj manipulacije i odvajanje Torcide od NH ne postoje dovoljne riječi. Sramota je da to govori predsjednik Hajduka. Zapamtite, ovo je klub njegovih navijača i njihovoj ste kritici uvijek podložni – zaključio je Baletić, na što je dobio pljesak prisutnih dioničara (došlo ih je 43, odnosno 485.268 dionica ili 90,5% temeljnog kapitala Društva).

Brbić je uzvratio da to nije točno i da uvijek štiti interese kluba:

- Svaki se sukob mora rješavati pregovorima. Ne mogu uvjetovati drugoj strani tko će doći na pregovore i ne mogu biti sam na njih osam. Netko mora biti sa mnom. Ne zabijajte glave u pijesak. U ovu utakmicu moramo ući svi zajedno jer su oni jači. Ne možete ostaviti mene samog na bojišnici i govoriti da nisam radio kako treba – slikovit je bio Brbić.

Na Brbićev odgovor reagirao je dioničar Josip Tadinac koji je također bio izravan.

- NH je s NO uskladio stajališta na izborima i niti jedan član nije rekao da treba ući u razgovor s HNS-om. Otkud sada ovaj obrat? Na inauguraciji ste, predsjedniče, spomenuli osam točaka kojima ćete se baviti i ni u jednoj nema HNS-a. OK, promjena stajališta je legitimna, ali kad je o tome odlučeno? Tko je to odlučio i zašto? Zašto o tome nisu bili upoznati dioničari? Sad kad ste autonomno donijeli tu odluku, tražite da se svi uhvatimo za isti štap, što bi značilo da ćemo i mi biti krivi za eventualni neuspjeh. To nije korektno.

Tadinac je tražio odgovore i na sljedeća pitanja:

- Koji je status vaše tužbe protiv Alojzija Šuprahe? Je li točno da ste u slučaju Danijela Durdova bili svjedok i koja vas je strana pozvala? Opišite nam i vašu političku karijeru u Tučepima.

Brbić:

- Nigdje nisam vidio da je netko od nadzornika javno rekao da nije spreman za razgovore s HNS-om. Taj stav nije u redu. Šupraha? Nakon incidenta u Dugopolju podnio sam privatnu tužbu, ali sam je nakon odlaska iz Hajduka povukao jer se nisam htio baviti ni sudom ni tužbama. Bio sam svjedok na suđenju, a pozvao me Sud. Svjedočio sam ono što me sudac pitao, o tome kakav je Durdov bio kao zaposlenik kluba. To je bila moja građanska dužnost i obveza.

Objasnio je Brbić i dio o političkoj karijeri:

- Na prošlim lokalnim izborima imao sam nezavisnu listu na kojoj sam okupio 11 ljudi. Dobili smo dva mjesta u Općinskom vijeću Tučepi i tražili smo da jedan naš predstavnik bude predsjednik Vijeća. To sam kao nositelj liste bio ja. Pet HDZ-ovaca bilo je protiv, 4 SDP-ovca za mene, tako da nije istina da sam HDZ-ov čovjek. Politička je karijera završila kad sam postao predsjednik Hajduka drugi put. Nisam bio član ni jedne stranke niti to planiram biti.

Na „tapetu“ se našao i predsjednik skupštine Vinko Radovani kojeg je Miro Živković iz Našeg Hajduka pitao tko ga je zvao i koga je zastupao na sastanku Hajduka s HNS-om i Gradom Splitom.

- Sastanak je sazvao Grad Split koji je 66-postotni vlasnik Hajduka. Pozvali su ljude iz Hajduka, pa tako i mene kao predsjednika skupštine. Naš Statut definira poziciju predsjednika skupštine da zastupa Društvo i izvan skupštine, pa tako i prema trećim osobama. Štitio sam interese Hajduka, a hoće li rezultati sastanka biti vidljivi i kada to ćemo saznati vrlo brzo. Znamo s kim imamo posla – odgovorio je Radovani.

U jednoj od točaka dnevnog reda Brbić je izložio plan i program rada Uprave za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Osam je strateških ciljeva: izrada strategije, implementacija nove poslovne organizacije, izrada sportske politike kluba, pozicioniranje Akademije kao najkvalitetnije škole u jugoistočnom dijelu Europe, organiziranje moderne skautske službe, osiguranje odgovarajućih infrastrukturnih uvjeta, financijska stabilnost i održivost te aktivno upravljanje novčanom likvidnošću i stvaranje novčane rezerve.

Po pitanju trajnog sportskog cilja, Brbić je rekao da prva momčad mora sadržavati 60 posto igrača iz vlastite Akademije. Za ovu je sezonu cilj ulazak u skupine Europske lige te plasman u domaćem prvenstvu koji bi osigurao pretkolo Lige prvaka, dok se u sezoni nakon nje (2020./21.) želi postati „najozbiljniji kandidat za osvajanje prvenstva“. Traži se i lokacija za kamp s 5-6 igrališta na 70 do 80.000 kvadrata, čija se prva faza planira dovršiti do kraja 2022. godine.

Nakon Brbićeva izlaganja ponovno se za riječ javio Tadinac:

- Hajduk je veliki klub po povijesti, ali i po trošenju. A gdje su rezultati? Krivi su ili ljudi ili upravljanje.

Brbić je uzvratio:

- Čudi me kako se niste prijavili na natječaj za predsjednika Uprave. Znate sve što treba napraviti.

Uskočio je Radovani kazavši Tadincu kako će sve odgovore dobiti u pisanom obliku.

Luka Domikulić, tajnik Našeg Hajduka, pokušao je primiriti tenzije:

- Dosta je s prepucavanjima putem javnosti. Imate pravo ući u pregovore, a mi komentiramo rezultat pregovora i to što je došlo do promjene smjera koja nije bila najavljena.

Međutim, tenzije su porasle kad je Tadinac ponovno došao za govornicu i rekao kako se Hajduk ne pridržava onog „4D“ (depolitizacija, depersonalizacija, dekriminalizacija i demokratizacija) o kojem je predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović govorio na prosvjedu na Rivi 2014.

Perasović mu je replicirao:

- Neprimjereno je uspoređivati Zdravka Mamića i Marina Brbića. Na Rivi sam govorio o Mamiću i HNS-u, a vi sada to želite primijeniti kao obrazac trenutnog stanja u Hajduku . To nije točno, fer, ni ljudski.

Sve točke dnevnog reda su usvojene, među njima izvještaj o poslovanju u protekloj godini, plan i program rada predsjednika Uprave, izvješće NO-a i prezentacija njegovih strateških ciljeva, godišnje financijsko izvješće kluba, kao i točka o naknadi putnih troškova nadzornika koje je Domikulić upitao jesu li se odrekli svojih naknada.

- Ne bi nam palo na pamet staviti ovu točku da se nismo svi odrekli naknade od 3000 kn na koju po zakonu imamo pravo. Međutim, budući da živimo u različitim gradovima, a veliki dio vremena i energije u profesionalnom i privatnom životu posvećujemo Hajduku, tražimo naknadu putnih troškova samo za službene sjednice – objasnio je Perasović.