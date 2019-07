Siksovi malteški vitezovi: nema 'varijante B' da se zaigra nešto drugačije jer nema centarfora, a obrana bi u prekidu mogla i morala bit bolja

Ono što je logično jest da - ima još vremena, polagan je ulazak u sezonu, neće valjda Malta prisjesti. A kroz narednih desetak treninga doći će i Caktaš, a i momčad će ući u brži ritam.

Evo kakav je Hajdukov trenutak,uoči leta na Maltu:

1. VRATAR – na Malti treba braniti Tomislav Duka, zaslužio je šansu, bio je izvrstan protiv Slaska i to ga stavlja na branku protiv Gzire. Dobar je i Ljubić, a jasno je da je mjesto među vratnicama u projekciji rezervirano za Posavca.

2. OBRANA – standardna formacija je Juranović, Ismajli, Svatok, Bradarić. Potonji je tu upao nakon pre-kratkog odmora i možda nema svih 90 minuta u nogama. Međutim, ako je netko dobitnik priprema onda je to Kosovar Lumbardh Dellova koji je bez problema, kao rutiner odigrao utakmice i može hladno na lijevog beka. Prigovaralo se Bjelanoviću da nema lijevog beka, a on je demantirao: doveden je Dolček, a stasao je kroz B momčad Dellova. Dolček je tu odmah iza Bradarića. Na desnom beku trudi se vječni borac i povratnik Josip Bašić, a na stoperima su još Borja Lopez, Stefan Simić, Božo Mikulić, te mladi dvojac Stipe Radić – Mario Vušković koji je, ruku na srce, još daleko od prvog tima.

3. VEZNI RED: standardna je formacija Jradi – Nejašmić – Barry, umjesto Jradija upada Jurić, ako se ozlijedi Nejašmić spreman je Beširović, a umjesto Barryja može Kalik, a može i Sahiti. To je sve pokriveno.

4. RAZIGRAVAČ/FALŠI CENTARFOR: priznajmo, ako je to Caktaš, momčad ima višu dimenziju, prvi je strijelac lige, pozvan i u reprezentaciju. Njegova zamjena standardno je bio Ivan Delić koji se istakao protiv Krilja Sovjetov, a na tu poziciju reflektira i Francesco Tahiraj, možda i dribler Emir Sahiti. Jasno je, kad igra Caktaš – to je to. Bez njega je momčad ipak za oktavu tiša.

5. NAPAD: jasno je i zatvorenih očiju Jairo i Adam Gyurcso su ubojiti krilni napadači (Gyurcso još malo traži sebe), a sve bolji i zapaženi Dario Špikić, te željan dokazivanja Michele Šego njihove su alternacije. Šego golovima, a Špikić potezima ističu svoju kandidaturu.

I sve je to lijepo i krasno, ali kad nema Caktaša slabiji je Hajduk, spašavo je Ljubić, spašavao je Duka, imali su Aluminij i Slask previše šansi, za naš ukus.

Summa sumarum: Nema varijante B da se iole nešto drugačije zaigra, jer nema centarfora i obrana bi u prekidu mogla i morala bit bolja.

To je slika s Pohorja, s koje se ne vidi Šolta, nego - Malta.