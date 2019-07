Zdravko Reić: Postaje li Hajduk izgubljeni slučaj?

Postaje li onda Hajduk kao nekada vrhunski hrvatski, ranije i moćni jugoslavenski klub, izgubljeni slučaj? Ima li koga, osim onih zagriženih pristalica, koji još vjeruju da će momčad Hajduka, u prošlom prvenstvu tek četvrta, u novoj sezoni biti bolja, bar za jednu skalinu, a da ne govorimo o najavama ravnopravnije borbe s drugima za plasman pri vrhu tablice?

I to posebno u najnovijim okolnostima borbi za položaj na Poljudu, koje je pokrenuo Krešimir Gojun, šef akademije nogometa “Luka Kaliterna”, od ljeta 2006. alfa i omega svih stručnih kadroviranja na Poljudu. Nagađanja su razna, zašto je Gojun pokrenuo lavinu, odnosno izazvao nova nesnalaženja rukovodstva “bijelih”. U prvih mah, dojam je, Gojun je svoju prijavu protiv sportskog direktora Saše Bjelanovića podnio iz moralnih razloga, jer:

- Došao sam u Hajduk raditi ono što najbolje znam u okviru projekta koji je nudio perspektivu, ne samo nogometu već i društvu u cjelini. Shvaćao sam da će ta borba biti teška i dugotrajna, ali isto tako da je to i borba za poštene odnose ne samo unutar kluba, već i u cijeloj nogometnoj zajednici.

‘Autoritet časti, znanja i rada’

Gojun je u svojem obraćanju javnosti naglasio da “itekako priznaje autoritet časti, znanja i rada”. Sve to zvoni idealistički u skladu s navijačkim stremljenima, koji zahtijevaju:

- Čist obraz kao najbolji sažetak vrijednosti borbe za Hajduka i njegovih navijača za pošten i ravnopravan nogomet.

Pa se pozivaju na “tradiciju Hajduka, njegov nepokoreni puntarski identitet”.

Međutim, ima i drugih razmišljanja, po njima je “Gojun umjesto mira, izabrao kaos”, kako piše kolumnist SN-a Robert Šola, koji je dobro upoznat sa strukturama vlasti u Hajduku, posebno sa zagrebačkom vilajom, praktično novim Nadzornim odborom. Po Šoli, Gojun je vladao trenerskim kadrom (“od onih koji vode djecu do trenera juniora Tolića, trenera Hajduka II Despotovića i trenera prve momčadi Oreščanina”), pa da bi potpuno zavladao Hajdukom “trebao je osvojiti mjesto sportskog direktora”.

Još nešto: Gojun se za udar na Bjelanovića odlučio u momentu bunta navijačke jezgre “bijelih” protiv dogovora s HNS-om glede domaćinske uloge utakmice Hrvatska – Mađarska. Za tajming istupa/ispada Gojuna važan je i navodni detalj po kojem sada već bivšem šefu akademije ističe ugovor, kojeg mu predsjednik Hajduka ne želi obnoviti...

Marin Brbić, predsjednik Hajduka, prvi je put, otkako je prvi čovjek kluba (u ovom i prethodnom mandatu), poslije nego mu je od vodstva udruge Naš Hajduk i Kluba navijača Torcida poručeno da je izdajnik, odlučno poručio:

- Ili me pustite da radim ili me smijenite.

I zamislite sad, Brbiću su u odnosu na tu njegovu logičnu poruku zamjerili do te mjere da komentator Sportskih novosti, na neki način i kao glasnogovornik ZG-vilaje, konstatira tri “smrtna grijeha” predsjednika među kojima je i ta “ili-ili” poruka. Po svemu, na Poljudu se događa ružni striptiz, to jest NH i KN dokazuju da žele vladati klubom. Otud, “Brbić na konopcima”, odnosno “Oreščanin u sedlu, jer iza njega stoji Naš Hajduk”. I to je “nezamisliv scenarij za bilo koji klub na svijetu, nažalost ne i za Hajduk”.

Odavno, još prije par godina, kada je Ivan Kos doletio iz Osijeka s funkcije šefa komunalnog poduzeća “Dimnjak” za gazdu u Poljudu, točnije poslije serije njegovih kadrovskih poteza, naravno uz svesrdnu podršku lidera udruge navijača, mnogi su zavapili “što će biti s Hajdukom”, da bi sada brojni prijatelji kluba, koji su daleko od bilo kojeg utjecaja odlučivanja uputili dramatični vapaj: “što ste nam učinili od Hajduka”.

Predsjednik Brbić nije smijenio Oreščanina, jer su ga zatekla posljednja događanja, on u stvari nema drugog rješenja nego podržati ostanak trenera, pa odigrati na kartu rezultata: bude li dobro nikome ništa, bude li loše sve će biti po treneru. A nota bene, Oreščanin je još na kraju prvenstva otvoreno unaprijed prozivao sportskog direktora Bjelanovića kad je naglašavao potrebu za dovođenje pravih pojačanja.

Loš tajming

I sve to se događa u nevrijeme, to jest u danima priprema za start na europskoj sceni i dalje u novo prvenstvo. Trener Hajduka Oreščanin ustao je u obranu Gojuna, njegovo priopćenje je bilo opako za odnose u klubu, ali predsjednik Brbić nije imao druge nego ga pogladiti, protumačiti da “razumijemo trenera s ljudske strane budući da je bio dosta vezan za svog suradnika, ali te stvari ćemo riješiti unutar četiri zida”.

Jedan od uspješnih predsjednika Hajduka odvjetnik Mate Peroš je rezolutan:

- Trener ne može, niti se smije miješati u klupsku politiku, njegove ovlasti se svode na rad na terenu. I zato je Oreščanin morao odmah dobiti izvanredni otkaz, kao i Gojun.

Uglavnom, brojne su takve reakcije (Ilija Lončarević, Igor Pamić...), u odnosu na događaje u splitskom klubu, ima ih koji se naslađuju, kao Krešo Antolić, jedan od glavnih na Maksimiru, u poruci udruzi “Dinamo, to smo mi”:

- Klubovi koji polažu račune takvim udrugama završe četvrti, a Dinamo je prvi.

Ipak još više je onih koji tuguju zbog stanja Hajduka, kao svojevremeno najveći dioničar Hajduka, onaj koji je u tijeku pretvorbe uložio u klupske dionice najviše svog novca:

- Ni u najružnijim razmišljanjima nisam mogao zamisliti takav krah kluba.