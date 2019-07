I eto, konačno je bio - svečani Dolček. Do(l)čekali smo ga, dugo ga već najavljujemo.

- Da, da, dočekao me trener Oreščanin i zaželio dobrodošlicu. I dečki. Poznam tu već neke svoje vršnjake, sa Mišelom Šegom i Stipom Radićem se poznam iz reprezentativne selekcije. Sve super, prvi dojmovi ne mogu bit bolji – zadovoljan je pri svom dolasku u Hajduk Ivan Dolček (19), bek-krilo što ga je Hajduk kupio iz Slaven Belupa.

A jeste li morali štogod zapjevati, znate ono kad se došljak priključi, pa mu ekipa kaže, ajde, kao vatreno krštenje da nam zapjevaš nešto...

- A nije, nije. I bolje, kud bih pjevao... Pozdravili smo se i sad treba dalje raditi, to je to – ozbiljan je momak, vidi se.

Dolček je, dakle, stigao, iščekivanje je okončano 1. srpnja, potpis za Hajduk na četiri godine i odšteta za Slaven Belupo od 500.000 eura. Poslije braće Sharbini koji su stigli u Hajduk prije deset godina za milijunske iznose odštete Rijeci, to je najskuplje pojačanje Hajduka iz redova HNL-a cijelog desetljeća!

Hajduk je uglavnom pazario po svijetu ili dovodio igrače bez odštete, a rijetko se upuštao da iz klubova domaće lige kupuje. Sad je Dolček bio taj da se prekrši nepisano pravilo i da se kaže "domače je domače", kako bi rekli zagorci, Podravci, nije tvrdo č slučajno.

Recite nam kad je počela potraga, kad su se telefoni užarili?

- Ovog proljeća, negdje od trećeg mjeseca. Kad sam igrao na turniru u Dugopolju i Sinju za mladu reprezentaciju koju je vodio Ivan Gudelj. Od tada je Hajduk pokazao interes, moj zastupnik Danko Đikić me obavijestio da me i Hajduk hoće i ta mi se priča neobično svidjela.

Vi ste iz Đurđevca...

- Točnije iz Podravskih Sesveta, a to je blizu. Kad od Koprivnice krenete prema Virovitici.Onda sam bio u Dinamu.

Znamo za priču kako vas je otac nekoliko godina gotovo svakim danom vozio u Dinamo na trening i natrag kući.

- Da, moj pokojni otac Miroslav, njemu i djedu Josipu posvećujem svaki dan svoje karijere, želim još više uspjeti zbog njih koji su toliko vjerovali u mene i trudili se, pomagali da uspijem. Sad će sa mnom u Split majka Mirjana da budemo zajedno, a brat i sestra Josip i Ana, oni su stariji, imaju svoj život i ostat će u Koprivnici.

Iz Dinama, da pomognemo vodit priču, put vas je vodio u Šibenik, malo neobična kombinacija?

- Bilo je to u kadetima, malo sam se sporije fizički razvijao i odlučili su me dati na posudbu gdje ću češće igrati. Tako sam prešao u Šibenik da igram kod Anđelka Godinića.

Jeste li živjeli u Krešimirovu gradu?

- Ne, treniramo sam u Maksimiru s Dinamom, a igrao za Šibenik. Bilo je to u uzrastu kadeta.

I dalje?

- Došao sam iz Dinama u Slaven Belupo. Vratio sam se u klub kod kuće, stasao. Došao sam blizu prvog sastava, imam par nastupa, ali na primjer nikad još nisam nastupio u Poljudu i jedva čekam. Jer, Hajduk sam izbarao kao sredinu u kojoj mladi igrač može slobodno napredovati.

Nije vas iznenadio poziv Hajduka?

- Bilo je to ugodno saznanje. Bilo je mogućnosti da odem ovdje i ondje, u Hrvatskoj ili u inozemstvo. Otklonio sam ideju da odem opet u Dinamo, igrači svi gledaju što je najbolje za njih. Ja sam izabrao Hajduk. Volim koliko je publike što ih prati na utakmicama, navijači su posebni, a mnogi prijatelji su mi prepričavali kako to cijeli grad živi za Hajduk. Sviđa mi se Split, ideja da tu živim. To je baš iskustvo koje želim doživjeti. Lako ću se uklopiti u taj nogometni ambijent i kako sam vam već rekao, jedva čekam.

Da kažemo nešto o vašim karakteristikama?

- Okomitost, dribling, brzina. Ja sam bek i krilo, jača mi je lijeva noga, ali mogu ući zdesna pa šutirati. Zhači, da budem desno krilo.

Kao da slušamo o Domagoju Bradarića, vi ste njegov prototip. Desno krilo i lijevi bek.

- Vjerujem da ćemo jedan drugome pomoći, da imamo što naučiti jedan od drugoga da budemo još bolji.

Pa kad se Bradarić proda, vi ga mijenjate. Već smo ranije pisali o toj želji, kombinaciji u Hajduku?

Mislim da ćemo dobro doći jedan drugome da napredujemo.

Postavili smo potom novom igraču Hajduka par brzih pitanja.

Tko vam je uzor?

- Rekao bih da nemam uzora. Ako me pitate tko je najbolji bek onda je to Alaba. Iz Bayerna. A sviđa mi se i Marcelo kako ide u napad i pomaže u obrani. Gledam kako igraju najbolji svjetski igrači i nastojim i iz toga dosta naučiti, usavršavati se.

A da vas pitamo Ronaldo ili Messi?

- Messi je veći talent, ali Ronaldu skidam kapu zbog žrtvovanja i usavršavanja da postane jedan od najvećih. Ako i nije bio talent kao Messi, sve je dostigao svojim radom. I strašno ga cijenim.

To dosta govori i o vama. Idemo dalje: Guardiola ili Klopp?

- Mogu ih samo opisati, prvi teži automatizmu i posjedu lopte, drugi igra slobodnije, preko bekova, brzim tranzicijama kako se to kaže. Kod Kloppa je više slobode. Recimo da mi se to više sviđa, jer mi je bliže po mojim karakteristikama.

Imate nadimak?

- Da, zovu me Dole. Otegnuto naravno. Doole...

Nedajbože da smo pomislili dole, dolje. Jer Dolček je predodređen da krene gore, ne lošije, nego uzbrdo!

Po lojtrici samo gor', nikako dol'.