Iznenadna posjeta Uprave Hajduka na Pohorju: Brbić došao pružiti podršku treneru Oreščaninu i stručnom stožeru

Podrška treneru Siniši Oreščaninu, a razgovori se i dalje nastavljaju! Kako smo razumjeli, u smislu raščišćavanja nesporazuma. Cijelu srijedu, ako treba.

To je sukus baš naglog dolaska uprave "bijelih" na Pohorje. Iznenadnog... I ostaju tu.

Marin Brbić, Lukša Jakobušić i Saša Bjelanović stigli su na Pohorje, bilo je to poslije treninga "bijelih", banuli su u hotel Arena, taman je momčad Hajduka završila popodnevni, večernji trening, po obilatom pljusku, spremala se na večeru.

Tercet uprave pojavio se u hotelu gdje je momčad. Došli su pričati s trenerom Sinišom Oreščaninom. I svi su se rukovali, ako ste i to mislili pitati. Da, pomno smo promatrali. Shake hands.

Dojma smo da je trener Oreščanin bio sasvim iznenađen tom posjetom, a onda su se Brbić i Oreščanin povukli nasamo, da popričaju u četiri oka izvan predvorja recepcije Arene.

Što su pričali ostalo je tajna, a nakon toga se tercet Brbić, Jakobušić i Bjelanović povukao da sami nastave razgovore, bez trenera.

Poruka je ipak nedvosmislena - došli su dati treneru podršku, raščistiti situaciju, i kako rekosmo bit će na Pohorju tijekom srijede čitav dan i na utakmici navečer protiv poljskog Slaska.

Dobar potez Hajdukove uprave, da razriješi nedoumice koju su se množile nakon Oreščaninova priopćenja u ponedjeljak i dolijevanja ulja na vatru bremenitih odnosa u Poljudu i smjene šefa Akademije Krešimira Gojuna, kojemu je Oreščanin bio najbliži suradnik i prijatelj mu je.

Bez obzira koliko se Oreščanin svrstao uz Gojuna, Hajduk je treneru dao podršku još jučer, iz Poljuda, odnosno nisu ga smijenili.

Međutim. Smatrali smo kako ga ostavljaju da se sam snalazi s pritiskom, da će sam popustiti, pitali smo se kako će se to uopće svi zajedno snaći u avionu u nedjelju na putu za Maltu, pitali smo se je li se doista s Pohorja vidi Šolta, je li to zatišje pred Burića, jasna vam je aluzija na trenera Damira Burića i sve su to redom bili upitnici, naklapanja, a onda se Hajdukova Trijada pojavila - u srcu Arene.

Iznenada, pravi potez. Svaka čast. Recimo sve što trebamo otvoreno međusobno. Hajdučki. In medias (t)res. Na Pohorju. Ne odgađajmo raščišćavanje za Maltu ili Poljud.

Bila je to kulminacija dana u kojem se mnogo iščekivalo, a sve do navečer se ništa nije događalo.

Cijelo stanje je, podsjetimo, bilo u fazi pripravnosti nakon što je u ponedjeljak trener Siniša Oreščanin objavio svoje priopćenje kojim se izričito svrstao uz smijenjenog Krešimira Gojuna.

Oreščanin pak provodi ove dane u tami svoje kože, kako rekosmo još jučer, Siksu se ne da niti komunicirati s reporterima koji su mu tu, nadohvat, u pratnji priprema nogometaša. Radije je iz svoje radionice poslao priopćenje, a osim dvije-tri rečenice nakon utakmica protiv Krilja Sovjetov i Aluminija, nije s nama svo ovo vrijeme prozborio ni riječi.

Sve što je mislio o Brbiću, Brkljači, Bjelanoviću, Gojunu – priopćio je.

Do sinoćnjeg naglog sastanka smatrali smo kako je uprava Oreščaninu ostavila vrući marun ostanka u njegovim rukama i da je pitanje koliko Siks s njim može i umije žonglirati, koliko mu prži ruke.

Sad su svi tu, na Pohorju, u osam očiju, podrška, ali i to da se razgovori nastavljaju cijele srijede. Koliko treba.