Mladi hrvatski reprezentativac stigao na Poljud: 'Uzbuđen sam što sam stigao u Hajduk i vjerujem da ću se brzo uklopiti u momčad'

HNK Hajduk potpisao je danas u poslijepodnevnim satima ugovor do 30. lipnja 2023. s deventaestogodišnjim Ivanom Dolčekom. Novi igrač Hajduka je među Bijele došao iz hrvatskog prvoligaša Slaven Belupa u kojem je proveo posljednje četiri godine. U Hajduk je doveden na poziciju lijevog beka s mogućnošću igranja na krilnim pozicijama, piše hajduk.hr.

- Zadovoljan sam što smo potpisali igrača kojeg pratimo već duže vrijeme i koji profilno odgovara onome sto mi želimo. Jedan je od najperspektivnijih igrača na svojoj poziciji, ali i izrazito polivalentan te ćemo od njega dugoročno imati velike koristi. Mlad je i talentiran, očekujemo da prođe fazu prilagodbe, znamo zašto smo ga doveli i stojimo iza toga. Ima veliki prostor za napredak i drago nam da je i on prepoznao Poljud kao mjesto svog budućeg razvoja. Ivanu od srca želim iskrenu dobrodošlicu u Hajduk. - rekao je sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović.

Dolček je rođen u Koprivnici 24. travnja 2000. godine. Za mlade hrvatske selekcije (U-18 i U-19), ukupno ima 12 utakmica i jedan postignuti pogodak. U bijelom dresu nosit će broj 31. Mladi perspektivni Koprivničanin za Slaven Belupo je u prošloj sezoni upisao 11 nastupa, a među brojnim ponudama koje su pristigle na njegovu adresu, njegova jedina želja je bila isključivo dolazak u Hajduk.

- Iznimno sam sretan i ponosan, a pomalo i uzbuđen što sam došao u Hajduk koji me prepoznao kao talentiranog igrača koji mu može puno donijeti u budućnosti. Razlog mog dolaska i prihvaćanja ponude je prije svega to što sam prepoznao projekt kojeg mi je prezentirao sportski direktor Bjelanović, a to je rad s mladim igračima te njihov napredak i razvoj. Raduje me što poziciju dijelim s Domagojem Bradarićem koji je od strane struke i igrača proglašen najboljim lijevim bekom HT Prve lige u prošloj sezoni. Vjerujem da ćemo surađivati dobro i da ćemo jedan drugoga učiniti još boljim. Poznajem dosta mladih igrača kroz reprezentaciju poput Michelea Šege i Jakova Blagaića te vjerujem da ću se vrlo brzo uklopiti u momčad. - nije krio oduševljenje dolaskom u Hajduk mladi devetnaestogodišnji Dolček koji se već zaputio prema Pohorju, a u večernjim satima bi se trebao priključiti suigračima na pripremama za novu sezonu.