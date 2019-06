Hajduk se 'riješio' Ultre i to je na neki način velika stvar: ništa više ne koči organizaciju Trofeja Marjan

Ultra je objavila da ostaje u Splitu, ali - četiri godine u Parku mladeži. To znači da se Hajduk "riješio" Ultre i to je na neki način velika stvar za "bijele" i pobjeda predsjednika uprave Marina Brbića koji je sve to ispregovarao.

Ultra je, rekosmo, ostala u Splitu, a Hajduk se oslobodio tog problema i nezgodne situacije. Više mu srpanj neće biti blokiran za bilo kakve aktivnosti, pa i primjerice organizaciju turnira Trofej Marjan, ako im padne na pamet i poklope se termini.