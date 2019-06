Marin Brbić: Ako smo razjedinjeni, Hajduk nema nikakve šanse u ovoj našoj borbi

- Ako smo razjedinjeni, Hajduk nema nikakve šanse u ovoj našoj borbi – poručio je predsjednik uprave Marin Brbić. Nakon posljednjih događanja vezanih za odnose sa HNS-om, potom i oštre reakcije "Našeg Hajduka" i Torcide, prvi čovjek "bijelih" naglasio je.

- Došli smo do točke preokreta. Stvari se moraju promijeniti. Mora se znati tko što radi. Igrači igraju, trener trenira, sportski direktor se bavi sportskim pitanjima, uprava upravlja klubom, NO nadzire rad, vlasnici moraju štititi vlasništvo. To rade preko institucija, skupštine, NO-a. NH ima pravo biranja svih sedam članova NO-a, to je model koji svim srcem podržavamo. No, ne možemo prihvatiti da se dira u osobni dignitet ljudi na temelju subjektivne procjeni nekolicine ljudi iz NH-a koji sastavljaju priopćenja – naglasio je Brbić.

- Imam stav oko pregovora i mogu ih pokušati odvesti u smjeru u kojem želimo, uz suglasnost NO-a. Tako preuzimam odgovornost za ono što će se dogoditi. Kritika je dobrodošla, ali želim samo da svi drugi onda također preuzmu odgovornost. Nije u redu dovoditi u pitanje poštenje mojih suradnika i mene.

Rekao je to Brbić na već ranije dogovorenom obraćanju za javnost. Poklopilo se dan nakon priopćenja. Prvotni naglasak trebao je biti nešto drugačiji.

- Puno mojih poznanika i prijatelja pita se zašto sam se vratio. Bilo mi je krivo kada sam ispao iz utrke za NO zbog sudske presude koju sam imao. Kada je predsjednik Huljaj odlučio odstupiti, nakon objavljenog natječaja odluku da prihvatim posao sam donio nakon što sam upoznao novi NO. Vidio sam da je među njima odnos i način razmišljanja bitno drugačiji nego u prethodnom koji je bio dosta podijeljen i radio je kako je radio – istaknuo je Brbić.

- Radio sam četiri godine u vrijeme besparice. Kada su se stvari počele odvijati u pravom smjeru, morao sam otići. Odlučio sam pokušati završiti ono što sam počeo. Trebamo klub u kojem se zna tko što radi, kojeg poštuju i koji druge poštuje. Kao što je moćan na tribinama, Hajduk ponovno mora biti moćan i u upravljačkoj strukturi i najvažnije na terenu – naglasio je Brbić.

Nastavilo se s odrađenim, planovima, ciljevima.

- Spremamo nekoliko pojačanja, nadam se da ćemo ih vrlo brzo realizirati. Imamo budžet za to. Prijelazni rok je počeo prije tek 12 dana, nema razloga za nervozu. U prvo pretkolo ulazimo kompletni od prošle sezone, otišli su neki igrači koji nisu bitnije participirali osim Tudora. Produžili smo ugovore ključnim igračima Jairu, Juriću, iskusnom Blaževiću. Dogovorili smo se s Posavcem. Mislim da ćemo biti snažniji nego dosad. Treneru nije postavljen imperativ u Europi. Nadamo se ulasku u skupinu EL, ali već u trećem pretkolu smo nenositelji. Cilj je osigurati kvalifikacije za LP.

Stigla je i konačna potvrda selidbe Ultre s Poljuda.

- Hvala ljudima iz Ultre, Joeu Bašiću na razumijevanju, a u prvom redu gospodinu Krstuloviću Opari koji je tu za Hajduk odigrao zaista ključnu ulogu. Bez njega teško bismo se mi sami uspjeli othrvati. Od početka je bio uz nas, podmetnuo je leđa, našao je novu lokaciju.

Kakvo ste financijsko stanje zatekli po dolasku u klub?

- Uredno, stabilno. Kad ne bismo ništa kupili niti prodali možemo mirno živjeti do kraja godine. No, uletio je sada ozbiljan sponzor, ode li Palaversa o ćemo razgovaramo, to će sve biti pozitivno za "cash flow".

Je li izvjesna prodaja Bradarića?

- Želimo sačuvati momčad. Jednog igrača ćemo vjerojatno tijekom ljeta prodati. Sada ne želimo prodati nikoga, ali ne želim reći ni da se neće nikoga prodati.

Jeste li zadovoljni koliko je Bradarić igrao na U21 Euru?

- Ne.

Kako komentirate fotografiju izbornika te selekcije Nenada Gračana i Zdravka Mamića u Međugorju?

- Tu izborniku nije mjesto.

Jeste li o tome razgovarali s predstavnicima HNS-a?

- Nismo došli do te teme, ali doći ćemo i do toga.

Taj sastanak i reakcije potom bile su glavna tema. Jesu li ljudi iz HNS-a koji su stigli na sastanak bili najavljeni? Među njima su bili i neki arhitekti svega onoga protiv čega se Hajduk bori?

- Nismo znali tko će doći. Od Grada smo dobili poziv. Kao klub smo odlučili da pregovori nemaju alternativu jer smo već sedam godina u pasivnoj poziciji u kojoj klub gubi. Smatramo da stvari moramo aktivno rješavati. U Domovinskom ratu smo imali najgoreg neprijatelja, pa je bilo mnogo mirovnih pregovora. A nakon Bljeska i Oluje imali smo mirnu reintegraciju Podunavlja kojom su spašeni mnogi životi.

Dijeli li vaše mišljenje i NO? Zašto predsjednik NO-a Ben Perasović nije sudjelovao sastanku?

- Bio je spriječen. Isti je stav NO-a i Uprave, to su strateška pitanja koja se moraju raspraviti s NO-om. Po mom uvjerenju to su pitanja koja se moraju raspraviti i s vlasnikom kluba, tu mislim na Grad i "Naš Hajduk". Moraju biti uz nas. Ako smo razjedinjeni Hajduk nema nikakve šanse u ovoj našoj borbi.

Iz NH-a su najavili razgovor s NO-om Hajduka?

- Po mom mišljenju NH je morao razgovarati s NO-om prije sastanka.

Niste imali prije toga sastali s NH-om?

- Ne. Stav NH-a je da ne žele razgovarati s Upravom nego isključivo o operativnim pitanjima što se tiče članstva, a o svemu drugom će razgovarati s NO-om. Imali smo dosad samo jedan upoznavajućisastanak, nakon kojem mi je jasno rečeno da nećemo više imati sastanaka što je po meni pogrešno.

Spočitava vam se navodno odustajanje od imenovanja stranog povjerenika za suce?

- Nismo odustali od povjerenika ako uđemo u Komisiju za suce. Došli smo s idejom da se naše točke prođu i da se za svaku dogovori tematski sastanak. Oni su htjeli razgovarati o utakmici, ali gradonačelnik je inzistirao da se razgovara o zahtjevima Hajduka i zato mi je s ljudske strane krivo da se po njemu udara kao po izdajniku. Ljudi olako lijepe etikete.

Je li ovih sedam Hajdukovih zahtjeva spretno sastavljeno?

- Držali smo se njih, ali neki od tih zahtjeva su manje bitni. Prva dva i peti su krucijalni (nap.a. Zakon o sportu, povjerenik za suce, način izbora nogometnih tijela). Moramo ući unutra da bismo mogli sutra odlučivati, mijenjati stvari. Ako se stvari budu odvijale isto Hajduk uvijek može izaći. Koliko vidim Kustić ima želju nešto mijenjati, ali je pitanje koliko ima snage i moći da to napravi. Nije slučajno sudac Goran Gabrilo nakon našeg sastanka maknut s liste.

Gdje je u cijeloj priči predsjednik HNS-a Davor Šuker?

- Pitali smo, rekli su da je službeno odsutan.

Jasno je da su u HNS-u podijeljeni po ovim pitanjima, i brojnim drugim, ali vani izlaze samo neka Hajdukova neslaganja?

- To je ta točka preokreta. Ne smije NH triput stavljati priopćenje o stvarima koje se događaju u i oko kluba. Možda su one i pogrešne, no način je da sjednemo za stol. Mi smo jedno, Naš Hajduk, Hajduk, Torcida, svi koji volimo Hajduk moramo biti na istoj strani. Ljudi iz NO-a dali su mi ovlasti, mogu me sutra smijeniti. Ako pogrešno radim spreman sam isti trenutak otići, nije to nikakav problem. Najvažnije je da klub ide u dobrom smjeru. NH može smijeniti NO, može mu reći Uprava ne radi dobro, ali ne i urbi et orbi reći da po njihovom sudu Uprava ne radi dobro, a nemaju sve informacije. Moramo sjediti i razgovarati. Nije ugodno čitati triječi poput izdaje. Tražim povjerenje. Ili nam vjerujte i pustite nas da radimo ili nam kažite da odemo. Hajduk bez Torcide nije ništa. Kad mi Torcida okrene leđa, šta ću ja raditi tu? Naši ljudi su nestrpljivi. Ove stvari se događaju preko 20 godina, ne može se to preko noći riješiti. Moramo se dogovoriti jesmo li za to da ostanemo na barikadi ili smo za to idemo u rješavanje problema korak po korak. Očekujem da se u to uključi i NH, Grad Split, NO.

Je li uopće moguće ideju kluba poput Hajduka i sve te promjene uvesti u ovakvo hrvatsko društvo?

- Moguće je, ali treba vremena. No, potrošeni ljudi trebaju odlaziti, a to se ne može preko noći.

Kakav je sada pritisak voditi Hajduk u odnosu na prvi mandat?

- Financijski je pritisak puno manji, tada smo gledali hoće li nam isključiti struju, telefon... Ali osjećam puno više pritiska sa strane, spinova, trovanja atmosfere. Osjećam specijalni rat, kao da je nekom interes da vrati sve na početak. A ovo nam je velika prilika, krećemo s čistom situacijom, kosturom momčadi od prošle sezone. Treba nam unutrašnji mir i kohezija, gubimo fokus na sve ove druge stvari.

Hajduku stižu novi sponzori.

- Nakon dugo vremena dogovorili smo ugovor sa stranom tvrtkom koja će ući među pet sponzora, biti na leđima. Imamo još jednu domaću tvrtku koja bi trebala biti odmah do tih prvih pet sponzora, realizaciju očekujemo do rujna. Donijeli smo plan i program rada za četiri godine na stotinjak strana, bit će prezentiran na Skupštini kluba 6. srpnja.

U planu koji će biti prezentiran skupštinarima je i kamp.

- Do kraja ove godine planirano je da se definira lokacija. Imamo dvije ozbiljne moguće lokacije u bližoj okolici Splita. Zbog financija zamišljeno je da se radi fazno. Prva faza bi trebala obuhvatiti polovicu od planiranih šest travnjaka i jednog manjeg terena plus infrastrukturu da bi se tamo moglo normalno trenirati, a planirana izvedba je do prosinca 2022.

Klupski muzej zbog pravnih razloga nazvan Intrepretacijski centar planiran je ispod istočne tribine.

- S gradom je otvorena suradnja na EU projektu interpretacijskog centra koji bi do 7. prosinca trebao imati gotov glavni projekt. Planiran je na mjestu "Čarobnog grada", na 1600 kvadrata. Nadam se da ćemo tamo preseliti i fan shop i ostale sadržaje.

O nekim pojedinačnim točkama Hajdukovih zahtjeva je kazao:

Udruga prvoligaša

- Sastanak je 12. srpnja, vjerujem da će većina klubova to podržati. Neće oni koji su je nasilno gasili. Udruga je jedino mjesto u kojem Hajduk institucionalno može djelovati. Vrlo bitne su ingerencije Udruge, pitanje tv prava, suđenja...

Povjerenik za suđenje

- Sastanak je 8. srpnja. Ne odustajemo od stranog povjerenika, ali ako nađemo osobu koja ime integritet, poštenje ne mora to biti stranac. Bitnija je sudačka komisija, povjerenik određuje suce s liste koju radi komisija. Ključan je naš čovjek koji će ući. Kazali su da se suđenje popravilo. Rekao sam da jest kada Hajduk nije prijetnja. Vidjeli smo što je bilo lani u finalu kupa. Bitno je da odu ljudi koji su ostali još od afere "Offside".

Financijski izvještaji

- Činjenica je da se rade po zakonu, ali transparentnost je rastezljiv pojam.

Je li ovim politika ovim opet umiješala prste u Hajduk?

- Nije, gradonačelnik je od početka inzistirao da mu je Hajduk najvažniji. Politika je njega pokušavala pritisnuti, on štiti interese Hajduka, svih građana Splita.

Koliko je Hajduk za to što od 2012. nije bio niti drugi sam kriv, a koliko HNS?

- Krivi smo i mi, situacija u kojoj smo bili, ali krivi su i oni. Prije svega tu mislim na suđenje, tretman kao kada su nam prekinuli susret zbog povika "HNS pederi", nedopuštanje odgode utakmice... Bilo je milijun takvih stvari.

Djelatnici kluba objavljuju javno osobne stavove?

- Svjesni smo tog problema. To će vrlo skoro biti riješeno.

Jeste li i unutar kluba rješili potpuno to da svi veslaju u istom smjeru, da imate jedinstvo?

- Ne do kraja, ali imamo jasnu sliku i to riješavamo.