Udruga "Naš Hajduk" i Klub navijača Torcida očitovali su se priopćenjem o poljudskom sastanku predstavnika Grada Splita i HNS-a na kojem su sudjelovali i čelni ljudi Hajduka te njegovim rezultatima. U zajedničkom priopćenju sve su nazvali političkim igrokazom HDZ-a, postupke predstavnika Grada izdajom, ali su "oprali" i vodstvo Hajduka, lakrdijom su nazvali izmjenu inicijalnih zahtjeva kluba s Poljuda. Najavljen je i sastanak Upravnog odbora "Našeg Hajduka" s NO-om kluba o čemu će se informirati javnost, a članovi su pozvani da mišljenje izraze na skorašnjoj skupštini kluba i Ćakuli s vodstvom Hajduka. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Ideali i čist obraz najbolji su sažetak vrijednosti koje predstavlja borba Hajduka i njegovih navijača za pošten i ravnopravan nogomet. Što može biti važnije od tih vrijednosti?

Ako ste navijač Hajduka – ništa.

Ako ste član HDZ-a – zna se.

Stranka, kampanja i politika ispred svega. Cilj za koji se ne libi nikakvih sredstava. Ni održavanja stranačkoga skupa u prostorijama Kluba. Ni smijanja s onima koji godinama sustavno rade na uništavanju hrvatskoga nogometa, s onima koji se našim idealima rugaju, s onima koji su bezakonje i kriminal ozakonili kako bi vladali močvarom. Može se i vratiti politiku u Hajduk i pljunuti na tradiciju Hajduka, njegov puntarski i nepokoreni identitet, ako to stranačka stega nalaže.

Zapaženu ulogu u ovome političkome igrokazu odigrali su i ostali gradski vijećnici koji su simbol grada prodali za sitniš političkih poena i svoje prizemne dnevnopolitičke interese. Farsa od “povijesnoga sastanka”, koji je rezultirao time da nam se iz našega doma u facu smiju lica kojima je mjesto na tjeralicama, koja su do jučer služila Mamiću, koja godinama doslovno i figurativno sude ovomu klubu i degradiraju njegove navijače – uvreda je za svakoga tko živi Hajduk. Od svih udaraca što ih je politika zadala Hajduku, a bilo ih je, ovo je zasigurno jedan od najnižih. I zove se – izdaja.

Oni koji Hajduk žive, godinama grade sustav i taj sustav poštuju. Navijači Hajduka na izborima daju povjerenje Nadzornom odboru da strateški usmjerava klub, a oni daju povjerenje predsjedniku kluba da strategiju realizira i vodi Hajduk.

Odabrani smjer su pregovori, a iz objavljenih zaključaka vidimo njihove prve rezultate. Doneseni su zaključci oko zahtjeva. Onih zahtjeva na kojima se temelji – ili bi se barem trebao temeljiti – pošten i ravnopravan nogomet u Hrvatskoj. Posebno se to odnosi na zahtjev za stranim sudačkim povjerenikom, s obzirom na to da je suđenje rak rana domaćega nogometa. Za navijače Hajduka ne postoji "ne može se" i "nerealno je". Navijači su to dokazali uvijek kad je bilo najpotrebnije.

Ovi novi objavljeni zahtjevi i zaključci bliži su lakrdiji nego ozbiljnomu pristupu rješavanju problema. Čak i da se ispune, neće značiti ništa više od jeftino prodane borbe. Donesene nevjerojatne zaključke o transparentnosti saveza i provođenju Zakona o sportu možemo smatrati samo nespretnim pokušajem šale. Izmjenom inicijalnih zahtjeva odabralo se vjerovati onima kojima navijači Hajduka s razlogom ne vjeruju.

Upravni Odbor Našeg Hajduka održat će sastanak s Nadzornim odborom kluba i o njemu informirati javnost, a naše članove pozivamo da svoje mišljenje izraze na nadolazećoj Skupštini HNK Hajduk i Ćakuli s vodstvom HNK Hajduk.

Naš Hajduk & KN Torcida