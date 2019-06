Nove su uprave u oba kluba, ali ništa se nije promijenilo: Hajduk i Varteks produžili poslovno-sportsku suradnju

Na Poljudu je danas održan prijateljski sastanak vodstva HNK Hajduk i naših partnera NK Varteks iz Varaždina na kojem je dogovoreno produženje poslovno-sportske suradnje dvaju klubova, piše hajduk.hr.

Ugovor o poslovno-sportskoj suradnji Hajduk je s Varteksom potpisao u lipnju 2017. godine, a isti je istekao danas, zbog čega je novoizabrano vodstvo varaždinskog kluba pozvano na Poljud kako bi se dogovorio nastavak suradnje. Osim skorog potpisivanja ugovora dogovoren je i niz zajedničkih aktivnosti u narednom periodu, od posjeta mlađih generacija NK Varteks Hajduku i Splitu, do aktivne pomoći Bijelih u promociji Varteksa pa sve do nove prijateljske utakmice između dva prijateljska kluba. Posljednja prijateljska utakmica odigrala se na Poljudu u siječnju 2018. godine, a do novog susreta bi trebalo doći u bliskoj budućnosti.

U ime Hajduka sastanku su nazočili predsjednik Uprave Marin Brbić, dopredsjednik Lukša Jakobušić, sportski direktor Saša Bjelanović te voditelj Akademije "Luka Kaliterna" Krešimir Gojun, a u ime Varteksa predsjednik Uprave Siniša Fučkar, dopredsjednik Nikolaj Popović, član Izvršnog odbora Aleksandar Marić i tajnik Mladen Vukadin.

- Odazvali smo se na poziv HNK Hajduk nakon što je prošlog mjeseca izabrana nova Uprava NK Varteks kako bismo dogovorili nastavak suradnje između dva kluba. Jako smo zadovoljni sastankom i dosadašnjom suradnjom te se posebno radujemo novom prijateljskom susretu Hajduka i Varteksa - kazao je ovom prigodom predsjednik Uprave NK Varteks Siniša Fučkar.