Glavni pregovarač HNS-a najavio žurne korake: Hajduk je zastupao svoje interese, usuglasili smo vremenski rok da pojedine stvari raščistimo

Marijan Kustić je jučer zadovoljno, na praznik, prošetao Zagrebom.

Stigla mu je i obitelj iz Rijeke, da budu zajedno. Još su svježi dojmovi sa sastanka u Poljudu, tek se sliježu, ali je ugoda sve prisutna:

- Bio je to sastanak koji donosi dobro hrvatskom nogometu, apsolutni i bitan iskorak naprijed. Nije fraza kad se kaže da Hajduk treba HNS i HNS treba Hajduk. Uvjeren sam da smo postavili temelje sporazumijevanja i da ćemo i ubuduće kvalitetno surađivati u svim segmentima.

Zahvala Opari i Brbiću

Kakvi odjeci vas sustižu, kakve poruke?

- Odreda pozitivni što me ispunjava ponosom i čini sretnim i zadovoljnim. Komentari su odlični. Došli smo do zajedničkih zaključaka i rješenja i još jednom zahvala gradonačelniku Splita Andri Krstuloviću Opari i predsjedniku Hajduka Marinu Brbiću. Uistinu sam sretan da ćemo Hrvatsku protiv Mađarske vidjeti u Splitu.

Dali ste si vrlo kratke rokove za ispunjenje pojedinih zadaća u odnosu s Hajdukom, mi ćemo odbrojavati...

- To su uglavnom stvari koje se rješavaju brzo, mi ćemo već danas, po prazniku, krenut radit.

Na tapetu je kao čimbenik u zahtjevima vrlo važno pitanje Udruge prvoligaša?

- Savez će odmah inicirat sastanak. Mi ne osnivamo Udrugu, to moram pojasnit, to će uradit klubovi. Sazvat ćemo sastanak i onda će se klubovi dogovorit žele li Udrugu, je li dobra ili nije. Hajduk je izrazio želju da se ona vrati (ukinuta je 2014. godine, uz mnoga protivljenja tom naprasnom odlukom op. p.), mi to odmah stavljamo na dnevni red tako da ćemo promptno inicirat sastanak.

Doveli ste veliku, brojnu delegaciju dužnosnika Saveza sa sobom?

U izaslanstvu predsjednici raznih komisija

- To su između ostaloga bili i predsjednici različitih komisija i plod sastanka je naš zajednički uspjeh. I oni su dobili pojedine zadatke da odrade.

Intrigira da će Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske odrediti predstavnika koji će biti imenovan u Komisiju sudaca HNS-a, te da će se održati tematski sastanak na ovu temu na kojemu će sudjelovati predstavnici HNS-a, županijskog Saveza i Hajduka?

- Rekoh, prionut ćemo poslu već od danas.

Kako se Hajduk držao, kako biste ga komentirali?

- Bili su vrlo principijelni, zastupali su svoje interese, usuglasili smo vremenski rok da pojedine stvari raščistimo. To je bila bitna stavka cijelog dogovora. Da postoji vremenski rok.

U svim ovim razgovorima nema Davora Šukera?

- Nema potrebe to potencirati.

Pitanje je sasvim logično, morate priznati, nameće se.

- Da, razumijem vas, ali nema potrebe to spominjati. Jer, on je apsolutno upoznat sa svime što se zbiva i svemu ovome daje podršku.

Veza s Poljudom još iz dana u Novalji

Da podsjetimo javnost na detalj kako ste na neki način povezani za Poljud... Još iz doba kad ste bili u klubu u Novalji?

- Da, da, i te kako, jesam, istina... (nasmijao se, takli smo u uspomene, op. p.). Davno je to bilo.

Lipanj 2005., evo 14 godina. Novalja protiv Međimurja domaćin u Poljudu, samo 1:1, niste uspjeli u proboju u prvu ligu, nakon poraza 0:2 u prvoj utakmici.

- Tako je. Moja Novalja je trebala biti domaćin u Poljudu, ako ne možemo kod kuće na Pagu, gdje ćemo ako ne u Poljud, a ja sam zamislite sjedio na klupi. Bio sam sportski direktor. I na klupi voditelj umjesto kažnjenog trenera Ivice Datkovića – sjeća se Kustić.

Poljud kao nezaobilazna točka u karijeri. Kustić, kao dobri duh da se odnosi Hajduka s HNS-om konačno pokrenu s mrtve točke.