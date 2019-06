Pogledajte video: Hajdukov trojac 'napustio' pripreme na Pohorju

U srijedu, 26. lipnja od 08:00 sati počinje prodaja sezonskih pretplata za domaće utakmice Hajduka u sezoni 2019/2020. Pretplate se mogu kupiti u prostorima Odjela za članstvo na Poljudu, bez obzira na status članstva, i to radnim danima od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati.

Kupnjom sezonske pretplate osiguravate sebi mjesto za sve utakmice HT Prve lige, Druge HNL (utakmice Hajduka II za koje se prodaju ulaznice), za utakmice Hrvatskog kupa (osim finala) te za susrete 1., 2. i 3. pretkola Europske lige koje se u organizaciji HNK Hajduk Split održavaju na Poljudu, u natjecateljskoj sezoni 2019/2020.

U slučaju plasmana Hajduka u play-off Europske lige pretplatnicima će se omogućiti pravo prvenstva kupnje ulaznica u rokovima i terminima koje odredi Klub.

Cijene pretplata ostaju nepromijenjene, za zapad ćete izdvojiti 950 kuna, za istok 760, sjever 440, obiteljska tribina (ulaz U) 500, odnosno 150 kuna za "Rico dječju pretplatu" (isključivo za ulaz U).

Hajduk je objavio neobičan video pod nazivom Hajdukov trojac 'napustio' pripreme na Pohorju u kojem pozivaju na kupnju godišnje pretplate.