Neposredno prije ponoći UEFA je obznanila podskupine izvlačenja parova drugog kola kvalifikacija, a ždrijeb će se održati u srijedu od 14 sati.

I bome, mogući protivnici Hajduka kriju u sebi dosta opasnosti za "bijele", ako to bude primjerice CSKA iz Sofije (koji tek treba razigravati s Titogradom), bilo bi to treće ljeto zaredom da Hajduk mora u Sofiju nakon Slavije i Levskog ili će to možda biti zloglasni Debreceni koji pak mora prethodno eliminirati albanski Kukesi... I nije to sve.

Evo kako je UEFA svrstala skupinu 5 u kojoj su nositelji i Osijek i potencijalno Hajduk (čim eliminira malteški Gzira United).

Pet je potencijalnih protivnika koji će se pak izlučiti od čak 12 klubova:

Cska Sofia (Bugarska), Titograd (Crna Gora), Riterai (Litva), Klaksvik (Farski Otoci), Tre Fiori (San Marino), Cork City (Irska), Progres (Luksemburg), Cardiff Metropolitan (Wales), Debrecen (Mađarska), Kukesi (Albanija), Ventspils (Latvija), Teuta (Albanija).