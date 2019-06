Trener Hajduka pričao je o svemu: Tražimo igrače ispod radara koji nisu preskupi, a mogu biti dobri, ali i tu ima opasnosti

U polusatnoj konferenciji za medije Hajdukov trener Siniša Oreščanin pričao je o svemu. O početku priprema, nadolazećem prijelaznom roku, ciljevima, problemima s travnjakom na Poljudu, Palaversi...

Krenimo od pojačanja. Imate li neke ideje, imena?

- U tišini smo radili tijekom proljetnog dijela prvenstva, osluškivali i probavali. Intenzivno radimo na tome. Nadamo se da ćemo do kraja ovog mjeseca dobiti nove igrače i da ćemo što prije to riješiti. Međutim prijelazni rok tek počinje i traje do 31. kolovoza. Treba biti strpljiv i imati dobar tajming da dobijemo što želimo.

Koje su pozicije kritične?

- Ne bih o tome zbog igrača koje sad imamo na tim pozicijama. Neka prvo dođe taj novi igrač pa neka onda počne konkurencija. Dosta toga ovisi i o mogućim odlascima.

Razmišlja li se o popuni na lijevom beku budući da Fomitschow odlazi, a kao jedina prava opcija ostaje Bradarić?

- Razmišljamo. Moramo imati „backup“ ako dođe do odlazaka. Znamo da su naši najvrjedniji igrači Bradarić, Caktaš, Nejašmić... Pazimo na to da imamo pričuve ako dođe do prodaja.

Kakav profil igrača tražite?

- To je bućkuriš. Imamo platežnu moć koju imamo, a Transfermarkt ne laže. Gledamo sve opcije, čak i posudbe. Tražimo igrače ispod radara koji nisu preskupi a mogu biti dobri, premda tu ima opasnosti da promašimo.

Koja je vaša uloga u prijelaznom roku? Jeste li vi ti koji inicirate i amenujete dovođenje igrača ili je to uloga sportskog direktora?

- To je miks jednog i drugog, iako smatram da trener mora biti taj koji amenuje igrača jer je on najodgovorniji. Tako bi moralo biti. Želim biti korektan koliko mogu, no nekad se dogode i povišeni tonovi i oprečna razmišljanja.



Kakav je status Ante Palaverse?

- Razgovaramo s njim i opet ćemo razgovarati da vidimo što je najbolje za obje strane. Najvažnije je da igrač bude zadovoljan.

Palaversa navodno želi otići. Jeste li možda pogriješili u odnosu s njim?

- Imam dobar odnos s njim. Iskren i transparentan. Mislim da nisam pogriješio. Mladi igrači, a to je poruka svima, moraju biti adaptirani na neke stvari koje ne idu po njihovim zamislima. To je jedan od većih problema u društvu. Svi smo nestrpljivi, a ljudi koji vode mlade igrače žele sve sad i odmah. Ante je krasan momak i bit će dobar igrač.

Kakvo je stanje travnjaka na Poljudu? Navodno neće biti spreman ni 2-3 tjedna nakon Ultre?

- Razmišljamo o tim problemima. Prošle godine je to prošao gospodin Kopić i sjećam se da je čak išao mijenjati način igre. Moramo se tome prilagoditi.

Glasnogovornik Božo Pavković se nadovezao:

- Klub radi na rješavanju tih problema.

Nastavilo se s Oreščaninom. Što tražite da vam se osigura da bi rezultat bio vrednovan na pravi način? Jer, prijašnjih je godina loš travnjak izravno utjecao na loše rezultate i atmosferu, a u konačnici je nerijetko dovodio do otkaza trenerima.

- Pričamo stalno o tome, ali ne možemo utjecati na neke stvari. Možemo samo utjecati da nadopunimo ekipu s par igrača koje smo odabrali. Svjesni smo da nakon Velike Gospe pada atmosfera i padaju treneri, ali gledamo na to kao izazov.

Biste li radije imali novac za pojačanja ili da vas dočeka pravi travnjak?

- Mogu glumiti frajera pa reći ovo prvo, ali optimist sam i želim oboje.

Ciljevi u sezoni?

- Moramo težiti najvišemu. U Europi je cilj proći što dalje, a dosta ovisi i o protivnicima. U HNL-u cilj je biti što bliži vrhu.

Budući da navijači očekuju iskorak, a sportski direktor Saša Bjelanović najavljuje borbu za drugo mjesto i kvalifikacije za Ligu prvaka, je li vam to opterećenje?

- Kad smo preuzeli ekipu u studenom složili smo se da ćemo ući u Europu. Svaka nam je utakmica bila kvalifikacijska, a tako je i sada. Ne vidim razliku.

Razmišljate li o tome da složite dvije momčadi, jednu za HNL a drugu za Europu?

- Volio bih, ali je pitanje možemo li. Presing sustav nije lako igrati svaka 3-4 dana. Pokušat ćemo se kroz pripreme adaptirati na novonastale situacije jer na proljeće smo samo dvaput imali „europski tjedan“. Onaj prvi s Istrom, Dinamom i Osijekom u sedam dana bio je mjerilo što nas čeka ovog ljeta. Ideja je imati veći roster da možemo igrati na dva kolosijeka.

Koju poziciju želite u sutrašnjem ždrijebu HNL-a?

- Vjerojatno ćemo tražiti prvo kolo u gostima zbog problema s terenom.

Kovačević i Pasariček odlaze na mala vrata, a stigli su kao potencijalni prvotimci?

- Može se pogriješiti. Financijski Hajduk neće biti u minusu. Mladi igrači uvijek su rizik. Želim im uspjeh u karijeri, neka pokažu da smo pogriješili. Mladi igrači mogu i kasnije sazrijeti. Možda za 5-6 godina kad se razviju budu igrali na višem nivou nego sada.

Hoće li reprezentativci Caktaš i Ismajli dobiti poštedu budući da praktički nisu imali odmor nakon završetka sezone? Nemate još ni Bradarića i Posavca koji su na Euru do 21 godine?

- Oni će dobiti slobodno do 21. lipnja, taman pred odlazak u Sloveniju. Gledat ćemo Euro, koliko su Bradarić i Posavec igrali i kada se vraćaju. Odlučit ćemo u hodu.