Sportskog direktora Hajduka čeka vruće ljeto: prijelazni rok se sigurno neće završiti u prvih tjedan dana, bit će duži

Prvog dana priprema "bijelih" pred sedmu silu izišao je sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović. Prije nego što su igrači Hajduka izašli prvi put na travnjak, pred mikrofone, diktafone i kamere izišao je prvi čovjek klupske struke. Svoje prve poteze povukao je Bjelanović već otkupljivanjem ugovora vratara Josipa Posaveca i produživanjem ugovora veznjaka Stanka Jurića. No, službeno prijelazni rok još nije ni počeo.

- Normalno je da mi radimo na tome i da ne čekamo da službeno prijelazni rok počne. Na prozivku još nije došlo nijedno novo ime, ali vjerujem da će se skoro i to dogoditi – najavio je Bjelanović.

No, na pitanje o konkretnim imenima je malo pritisnuo kočnicu.

- Znamo na kojim su nam pozicijama potrebni igrači. Vodimo razgovore i pregovore s puno imena. Želja nam je dovesti igrače koji će biti prava pojačanja. Naravno da i tržište diktira svoje uvjete. Zadnjih godina su se dosta digli financijski zahtjevi igrača i klubova – naglasio je Bjelanović.

Kakva je situacija oko Ante Palaverse, ostaje li on na Poljudu na posudbi?

- Manchester City ima mogućnost da ga vrati u siječnju 2020. godine. Predstavnici Cityja su se najavili, oni bi htjeli malo doći i popričati o statusu Palaverse. Do odlaska u Sloveniju ćemo mislim definirati i njegov status – pojasnio je Bjelanović.

U kuloarima se spominje i navodna ponuda CSKA Moskve za Miju Caktaša?

- Nije mi to poznato, ima puno priča...

Nastavila se potom priča o prijelaznom roku.

- Prijelazni rok se sigurno neće završiti u prvih tjedan dana, bit će duži. Trebat ćemo imati strpljenja. Neke igrače nije lako odmah ni dovesti početkom lipnja. U mnogim zemljama prijelazni rokovi tek počinju krajem lipnja i početkom srpnja. Nadamo se da ćemo planirane želje uspjeti i realizirati – poželio je Bjelanović.

No, Hajduku odmah trebaju pojačanja, za važne europske ispite?

- Nije to samo problem Hajduka, nego klubova iz svih zemalja gdje ranije počinju prvenstva i pripreme. Većina tržišta se otvara kasnije, tu klubovi kupuju vrijeme i licitiraju. Svjesni smo toga, podređujemo se i toj situaciji -istaknuo je Bjelanović.

Na kojim pozicijama Hajduku trebaju pojačanja?

- Te pozicije su jasne, ne treba za to biti preveliki znalac. Normalno da negdje tražimo pojačanje, negdje se na nekoj poziciji trebamo i brojčano pojačati kao na lijevom beku. No, ne bih o pozicijama pojedinačno.

Velika je potražnja i interes inozemnih klubova za Domagojem Bradarićem?

- To je logično, on je mladi reprezentativac, sada će nastupati i na U21 Euru. Za njim je velika potražnja od siječnja, ali nama se nigdje ne žuri. Dapače, u redu je da ga se pusti da sada u miru odigra Euro. Ima s nama ugovor na još dvije sezone. Cilj nam je zadržati okosnicu momčadi, što se vidi i ostankom Posaveca, te da taj kostur još ojačamo dovođenjem igrača koje smatramo pojačanjima.

Koji su ciljevi Hajduka u sezoni, na domaćem planu odnosno na europskom?

- Ljudi su ovdje umorni od nekih proklamacija, floskula. Nama je cilj kroz prvenstvo izboriti kvalifikacije za Ligu prvaka (nap.a. minimalno drugo mjesto). Mučili smo se puno da bismo izborili plasman u Europu. Ići ćemo utakmicu po utakmicu. Jako je zahtjevno igrati osam tjedana, daj Bože da odigramo toliko. To bi značilo odigrati 14 utakmica u 40 dana (nap.a u prvenstvu i kupu). Trebat će nam veliki fond igrača i kvaliteta da se igra paralelno.

Gorući problem su dojam je stoperi, Svatk se nije nametnuo, odlazi li Lopez...?

- To je vaše mišljenje. Mislim da na stoperskim pozicijama imamo veliki broj igrača. Imamo i ozlijeđenog Vučura, kao i mlade igrače koji dolaze... Znamo što nam treba.

Postoji li mogućnost da se proda netko od standardnih igrača u slučaju povoljnih ponuda?

- Cilj i želja je da svi nosioci kvalitete koji su se pokazali kroz prošlu sezonu ostanu. Ponude dolaze kao što će i dolaziti, ti igrači su to i zaslužili, ali o tome ćemo kada dođe do toga. Želja je da se svi nosioci zadrže što duže – naglasio je za kraj Bjelanović.

Nema dogovora s Ultrom

Još nije postignut dogovor s organizatorima Ultre što vam stvara velike probleme?

- Problem Ultre je opće poznat. Gledam to sa sportskog aspekta, znam koliko te pretumbacije, dolasci, odlasci, nemogućnost treniranja, igranja na Poljudu mogu utjecati na momčad. To je nešto s čime se moramo nositi. Nije idealno, daleko od toga. Mislim da ćemo morati tražiti i da se prvo kolo prvenstva igra u gostima zato što teren do tada neće biti spreman (nap.a. igralo bi se 21. srpnja, Ultra se održava od 12. do 14. srpnja).