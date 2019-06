Šurjak: Nikada se više u Hajduku neće pojaviti igračina kao što je bio Jerković. Samo mu se jedan približio s nogometnim znanjem i umijećem

- A jesmo Jure, Slaviša, Petar i ja trpali golove, ka na tekućoj traci - govori nam na splitskoj Vidilici Ivica Šurjak, legendarno lijevo krilo i kapetan Hajduka, jedan od onih koji je zlatnim slovima upisan u povijest ‘bijelih’.

Utrpali su njih trojica kroz nekoliko zajedničkih godina igranja u Hajduku stotine golova.

Razlog za razgovor sa Šurom, je nedavna smrt Jurice Jerkovića, najboljeg veznjaka koji je obukao bijeli dres.

Kada se spominje Jerković, ne može se ne spomenuti i Ivicu Šurjaka, Slavišu Žungula, trojicu igrača koji su 70-ih godina bili dominantni na travnjacima bivše Jugoslavije, ali i diljem Europe. Jer da nije bilo Jure ne bi bilo ni Šurjaka i Žungula, ali i obrnuto.

Na terenu su se njih trojica slagali “ka prst i nokat” i bila ih je milina gledati. Da je tih godina bilo malo više sreće Hajduk je s tom svojom zlatnom generacijom trebao barem jednom postati prvak Europe.

Mali, ne tresi se

A mozak te generacije bio je upravo Jurica Jerković.

- Nikada, ali baš nikada u životu neću reći da je najbolji igrač svih vremena Messi ili Maradona. Za mene je najbolji igrač Pele i to iz prostog razloga jer je imao, u nogometnom smislu livu i desnu nogu, skok i tehniku. Bija je kompletan igrač. A takav je igrač bio i Jure. Šteta što se puno rano rodio, da se rodio tridesetak godina kasnije, svi bi se ovi današnji veliki igrači mogli sakriti iza njega - priča u superlativima čovjek koji je jedan dio svoje velike karijere proveo s Jerkovićem.

Šurjak je, kako nam govori, u seniorski tim Hajduka došao 1971. godine na poziv Slavka Luštice.

- Je, ozlijedio se Petar Nadoveza i onda me šjor Slavko povukao iz juniora u prvi sastav. Noć prije prvog seniorskog treninga nisam oka sklopio. Ušao sam u momčad u kojoj je već Jure bio zvijezda i u kojoj su igrali Hlevnjak, Holcer...

- Međutim, ni u jednom trenutku nisam osjetio da sam u podređenom položaju u odnosu na njih. U tim mojim seniorskim počecima, Jure bi mi svaki put, kada smo bili u karanteni, znao govoriti “Ajde smiri se, ne budi nervozan, ne tresi se, sve će biti dobro”. Uvijek je znao nama mlađima biti potpora i u njega smo gledali kao u Boga - priča nam Šurjak.

U njihovoj igri tih 70-ih godina sve je išlo kao po špagu i zatvorenih očiju su znali gdje se tko od njih nalazi na terenu.

- Bili smo strašno uigrani. Najvažnije je bilo znati, gdje će se, u kojem trenutku na terenu nalaziti Jure. Onda smo se i mi ostali igrači znali prilagodit njemu, odnosno postavit na teren kako treba. Balun je kod Jure bija najsigurniji. Meni je bilo najdraže, kada bi mi Jure da balun u dubinu, iza leđa protivničkih igrača. Ja sam samo mora u pravom trenutku uć u prostor, da ne bih bija u ofsajdu i onda nije bija problem dat gol. Njegov balun je ima oči - kaže nam Ivica.

‘PSG me nije pustio u Real’

Međutim, Jurica Jerković nije bio klasičan vezni igrač. Volio je zabiti gol.

- Je, nadava se Jure golova. On je bio tih 70-ih godina ono što je danas Messi, vezni igrač, ali vezni igrač koji vrlo često zabija. I nije bija problem Juri puca li lijevom, desnom nogom ili glavom. Ma čudo od igrača. Čak nije puno ni trenira. Nije se puno “lomija” na treningu. Svi smo mi dobivali zadatke da se moramo vraćat u obranu, jedino je on imao slobodu i privilegiju da se ne troši. On nije mora u obranu, a kada Jure nije igra trener je mijenjao taktiku.

- Naravno, s Jurom je na terenu bilo puno lakše. Najvažnije je bilo dat mu balun i onda smo bili sigurni da je balun kod njega kao novac u banci. Kada ne bi u neku utakmicu ušli dobro ili se povukli, uvijek bi se u poluvremenu u svlačionici, osim Tomislava Ivića slušalo Juru. Govorio bi “Puno smo se zatvorili, moramo više igrat prema naprid, otvorimo se” - govori nam Ivica.

Šurjak smatra kako je Jerković morao u inozemstvu igrati u boljoj ligi i klubu.

- Po meni je Jure treba igrat u najboljim svjetskim klubovima. Iznenadilo nas je kada je otišao u Švicarsku, ali zasigurno je on imao svoje razloge. Da je kojim slučajem u Hajduku ostao Žungul, on bi napravio svjetsku karijeru, jer je bio golgeter kakvih je malo bilo u svijetu. Ja sam uradio neke dobre ugovore, žao mi je što nisam otišao u Real Madrid, kad me je u njega zvao Vujadin Boškov, ali PSG me nije pustija. Međutim Jure je bio igrač za svjetske top klubove - kazuje Šurjak.

Aćimović ‘oteo’ mjesto

Ipak, Jurica Jerković je za reprezentaciju Jugoslavije odigrao “tek” 43 utakmice, što je malena brojka za ove danas igrače koji za svoje reprezentacije odigraju po 100 i više utakmice.

- Ali morate znati da su onda reprezentacije igrale rijeđe. Bilo je manje utakmica. A brojka od 43 utakmice u bivšoj Jugoslaviji nije zanemariva, jer je onda i konkurencija bila velika. Recimo, Juri je za njegovo mjesto u reprezentaciji konkurirao Jovan Aćimović iz Crvene zvezde i onda je on imao prednost igranja, jer je u prvoj momčadi igrao Dragan Džajić. A, kako su njih dvojica bili nositelji igre Zvezde i odlično su se nadopunjavali bio je u planu ispred Jure - kazao nam je Šurjak.