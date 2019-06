'Ko ga nije gleda misli da izmišljamo...': naš čitatelj iz Solina emotivno je doživio odlazak Hajdukove legende

Nakon dugo vrimena je bija dan kada se moglo štogod radit. Jer ne pada kiša. Pa san tako odlučija pokosit travu u vrtu oko kuće.

I onda mi dolazi poruka od najmlađega da je umra Jure. Iz kuće žena viče “umra ti je Jerković“.

Svi oni znaju ko je on i šta je meni značija.A u meni kao osjećaj olakšanja, jer sam zna da je teško bolestan. I na slici kad je Nadoveza slavija rođendan se vidilo da nije za dugo. A sada mi se čini da će tek sad postati prava legenda. Sada kada ga više nema ode. Neću puno pisat o njegovoj igračkoj veličini. Sada će se svi sportski novinari tuć ko će mu lipše hvalospjeve napisat.

Čak i Reić koji ga za 75 godina nije stavija u idealnu jedanaestoricu. A ja ću iz očiju navijača. Njegovog suvremenika.

A zna se da san ka mali najviše volija Buklu, za kojega ja kažem da je najveći igrač, nažalost, najgore generacije iz 60-tih.

U Slobodnu su tamo 70-te subotom bili upitnici od 90 kratkih pitanja za ondašnje sportske zvijezde. Pa je tako i on doša na red ka mlada nadolazeća zvijezda Hajduka. Sićan se da je reka da voli Beatlese. I na kraju mu je bila adresa. Ja mu pisa i on mi posla sliku potpisanu flomasterom koju san drža na staklu kredence u kužini.

Potpis se izbrisa, a slika je još među mojim stvarima.

Od prve moje utakmice na Placu sa Zvezdom u litnjoj ligi prvaka kad je da tri gola on, a tri Mićo Jovanić posta mi je najdraži.

I osta do danas. A nije da nije bilo veličina. I te kako: Holcer, Šurjak, Žungul, Vujović, Slišković, Gudelj, Bokšić…

Ide Tito priko Perkovića i pozdravlja Juru Jerkovića

Jure veliki. Profesor baluna. Ko ga je gleda priča. Ko nije misli da izmišljamo. Zna je sve. Liva noga. Desna noga. Dribling tilon prije nego takne balun. Dugi balun. Slobodni udarac. U kupu protiv Zvezde je uzeja balun i vrtija se oko kruga na sredini igrališta, a kad je odlučija izać Filipović je nastavija trkat po crti kruga. Golovi Boroti za prvenstvo 73. Slobodni Zvezdi na Marakani. Gol na pravoj Marakani na oproštaju Pelea...

“Radunica kala mala velikana Juru dala. Ide Tito priko Perkovića i pozdravlja Juru Jerkovića.“ Ovin transparentima ne triba ništa dodavat. Jedino da je (i) iz Dugopolja.

Kad se oprašta protiv Aston Vile 78, bija je transparent “Hoćemo Asa Juru Doživotno U Klubu.“

Sićan se kako mi je bilo teško i nezamislivo kad se vratija iz vojske da mu je Vlatko Marković da broj 8 protiv Radničkog iz Niša, jer je 10 bija Rukljač. Poludija sam. Srića to je bilo samo par utakmica.

A tek kad bi za Božić, to bi se tada reklo Novogodišnje praznike, okupila ekipa za mali balun. Sve doktor do doktora. A on u one šangajke bi skakuta ko Ali, lebdija. A pune tribine na rukometnom u Balkanskoj, danas Vukovarskoj bi svako malo skakale na majstorije.

Dok je vodija kafić na Firulan često smo pričali, jer smo se devedesetih upoznali, pa bi me on zna pitat: Ive, ajde in ti reci kako san da oni gol, sićaš se bolje od mene.

Neka sada počiva u miru Božjem, a u navijača Hajduka će on ostati i dalje Jure veliki.