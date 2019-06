Dijelili su zlatne trenutke Hajdukove povijesti, a posebno se pamti jedna njihova 'baza': 'U to vrime šalit se s reprezentacijom baš i nije bilo simpatično'

Ivica Šurjak s Juricom Jerkovićem dijelio je mnoge zlatne trenutke Hajdukove povijesti tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća, a posebno se pamti jedna njihova zajednička “baza“ iz narednog desetljeća.

Dana 16. veljače 1981. godine Hajduk je na Poljudu odigrao revijalnu utakmicu s reprezentacijom Jugoslavije povodom 70. rođendana kluba. Završilo je 1:1, a jedini gol Hajduk je zabio iz penala. I to kako. Izvođač je bio Jerković, koji je u to vrijeme bio igrač Züricha, ali nije pucao, već je dodao do Šurjaka koji je natrčao i zabio gol iznenađenom suparniku.

Ajmo napravit feštu

- U to vrime šalit se s reprezentacijom baš i nije bilo simpatično, ali je Juri to palo na pamet – prisjeća se Šurjak.

- Kaže meni, ‘Šuro, amo napravit feštu. Ja ću se zaletit, ali neću pucat nego samo gurnit balun sa strane. Ti si brz, budi malo izvan 16 metara i uleti. Al’ nemoj me slučajno zeznit!’ To je bila njegova ideja, malo ko bi se toga sitija. Onda su kasnije to počeli izvodit i drugi igrači, čak i Messi.

I Šurjak je, razumljivo, pogođen viješću o preranom odlasku legendarne Hajdukove ”desetke“.

- Znali smo da je teško bolestan, ali uvik se nadaš da će prebrodit tu bolest. Nažalost, Jure nije uspija. Vidija san ga zadnji put nedavno na rođendanu Nadoveze. Vidija san da polako pada. Par dana prije smrti tija je izać malo vani prošetat, ali je vrime bilo loše i nije stiga.

O Jerkoviću kao igraču suvišno je pričati.

- Imao je sve odlike vrhunskog nogometaša, bija je jedan od najvećih igrača Hajduka bez daljnjega. Liva noga, desna, igra glavom, dribling, pregled igre... I meni je puno pomoga u karijeri. Bija san sa strane na krilu i ovisija o njegovim balunima. Dobro smo se sporazumili, čim bi se pogledali znali smo šta činit.

A privatno?

- Drag čovik sklon druženju i šali. Ovo nas je sve pogodilo. Toliko je dragih, dobrih ljudi otišlo iz naše generacije. Doživljavamo udarac za udarcem. Nakon Jure san posta kapetan Hajduka, bija mi je uzor u ponašanju, ka čovik, u svemu... Tako velik, a tako jednostavan i skroman – zaključio je Šurjak.