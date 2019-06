Iku Buljana slomila je vijest o smrti kuma Jure: Ovo je jedan od najtužnijih dana u mom životu, bio mi je puno više od suigrača, zauvijek ću pamtiti kako je povaljao Borotu u Beogradu za našu titulu

Ivan Buljan suzama je ispratio Juricu Jerkovića na drugi svijet.

- Mi smo višestruko bili vezani, baš smo bili dobri. Zajedno smo bili u Hajduku još kao početnici. Bili smo i generacijski vezani, ja sam bio tri mjeseca stariji. Nismo bili samo suigrači, bio sam mu poslije i vjenčani kum. Ovo mi je jedan od najtužnijih dana u životu. Borio se, pokušavao je, ali jednostavno nije išlo. To me sve rastužilo, pustio sam i suze kada sam čuo da je otišao... Sve nas to čeka jednog dana – priča nam susprežući emocije Buljan, pogođen Jerkovićevim odlaskom. Drugi je ovo veliki gubitak i za njega u pet dana nakon rastanka s još jednim bivšim suigračem Antom Sirkovićem.

O legendarnoj Hajdukovoj desetki je govorio.

- Jurica je bio fantastičan tehničar, ima je sve lijevu nogu, desnu nogu, igru glavom, šut na kontra stranu. Imao je vrhunski osjećaj za igru, suigrača. Za mene je bio jedan od najboljih igrača Hajduka svih vremena – ne dvoji nimalo Buljan.

U posljednje vrijeme igrao je utakmicu koju nije mogao dobiti, onu s okrutnom bolešću. No, pamtit ćemo ga svi po ljepšim danima, i utakmicama koje je na njegovim krilima Hajduk dobijao. Ispisao je najljepše stranice povijesti Hajduka.

- Puno je s njim bilo tih trenutaka za pamćenje, na terenu i izvan njega. Kao kad je kod drugog gola dva-tri puta povaljao po travnjaku golmana Beograda Borotu za našu 2:0 pobjedu u gostima u zadnjem kolu za titulu 1974. godine. Džoni i on dali su golove, postali smo prvaci. Ili ona 6:1 pobjeda u gostima kod Partizana... Mi smo bili klapa, godinama smo igrali skupa. Družili smo se zajedno i van terena, izašli bi vanka, na večere. Mi smo bili mnogo više od suigrača, prijatelji, kumovi... - ostavili smo Buljana da dalje prebire po riznicama sjećanja.