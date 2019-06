Najbolji prijatelj i suigrač o Juri: Bili smo cimeri u karanteni, slušali smo ploče Beatlesa i Rolling Stonesa, a Hajduk bi mu triba dignit spomenik

- Ah, znan zašto zovete... – uzdahnuo je na drugoj liniji Vilson Džoni.

Nije mu bilo lako. Rana je još friška, našeg Jure više nema, ali je Džoni nekako skupio snage progovoriti o svom najboljem prijatelju. S Jerkovićem je bio ka' prst i nokat.

- A šta ću ti reć... Odrasli smo u istoj ulici. Ja san bija u Rade Končara, a on gori, poviše Prvoboraca. Znamo se otkad smo bili dica. On je u Hajduka doša 1963. i od tad smo bili skupa. Nerazdvojni – počeo je Džoni.

Nije jednostavno osjećaje pretočiti u riječi kad se suočiš s ovakvim gubitkom. Nekad je dovoljno samo pustiti srcu da priča.

- Bija je najveći igrač Hajduka svih vrimena, po meni. Apeliran na Hajduk da mu digne spomenik. Svaka čast Frani Matošiću, Vukasu i ostalima, ali Jure to zaslužuje. Bija je najbolji igrač zlatne generacije i najbolji igrač Hajduka. Možda san malo subjektivan, ali to će vam i neki drugi ljudi reć. Igra san i po Europi, ali takvog igrača nigdi nisan vidija... – sjetno će Džoni.

Jerković i Džoni bili su i vršnjaci, obojica su rođeni 1950., s tim da je Jure bio nekoliko mjeseci stariji. Odlično su se kužili na terenu, ali su i izvan njega bili bliski. U sličnim su stvarima guštali.

- Spavali smo skupa u karanteni, bili smo cimeri. I on je volija slušat muziku ka ja, pa bi sa sobon nosili gramofone i slušali ploče. Slušali smo Beatlese, Rolling Stonese... Razne smo ploče imali pa bi svi dolazili u našu sobu slušat. Volija je Jure i aute, razumija se u njih i gušta ih je vozit. Ma, šta da ti kažen, bija je odlična osoba, prerano je otiša. Ima je volju, ali se mučija. Ne možeš protiv bolesti.

Nema puno da su se zadnji put čuli.

- Svakodnevno smo bili u kontaktu. U kafiću kod Poljuda, u našoj „limenci“, ćakulali bi satima. Zadnji put san ga vidija prije 15-20 dana, a onda je završija u bolnici. Kad je izaša, po glasu mi se učinija dobro. Jure, dobar si mi, reka san mu, a on meni da ćemo se vidit kad prođu kiše. Bilo je to prije sedan dana. I eto, nismo se više vidili. Došlo je lipo vrime, a on je osta doma zauvik...

Hajdučka obitelj siromašnija je za još jednog velikana.

- Tri legende otišle su u manje od pet godina. Holcer, Bukle, i sad Jure. Prije par dana otiša je i Sirković. Šta ćeš, takav ti je život – tužnim će glasom Džoni.

