(UŽIVO): Dinamo – Hajduk 3:0: Gavranović drugim pogotkom riješio derbi, suci prvo poništili, pa nakon konzultacija priznali zgoditak

Danas se igra najveća utakmica hrvatskog nogometa! Naravno da se može kontrirati činjenicom da Rijeci sja Rabuzinovo Sunce, da je druga u prvenstvu, ali kad igraju Dinamo i Hajduk, onda je to ipak “derbi svih derbija”. On je to uvijek bio, bez obzira na to što su Majstori s mora izgubili titulu doprvaka svih ovih godina kad su zbog raznih problema zalutali u kružnom toku

Objavljeni su službeni sastavi. Nenad Bjelica odlučio je IvanaŠunjića ostaviti na klupi, Ademi će na zadnjeg veznog, a Nikola Moro u igru od prve minute. U napadu je Mario Gavranović, dok BrunePetkovića, kako smo prvi i doznali, nema niti unutar 18 igrača prijavljenih za zapisnik.

Siniša Oreščanin odlučio je u vatru od prve minute gurnuti Fomitschowa, a Jradi će svoju šansu vrebati s klupe. Kapetansku će vrpcu i na ovome susretu nositi Darko Nejašmić.

DINAMO - HAJDUK 3:0 (1:0)

Zagreb – Stadion u Maksimiru: Sudac: Ivan Bebek (Rijeka)

Strijelac: 1:0 Hajrović (20.), 2:0 Gavranović (50.), 3:0 Gavranović (56.)

DINAMO (4-1-4-1): Livaković - Stojanović, Theophile, Dilaver, Leovac - Ademi - Hajrović, Moro, Olmo, Oršić - Gavranović

HAJDUK (4-3-1-2): Posavec - Ismajli, Svatok, Lopez, Fomitschow - Jurić, Nejašmić, Hamza - Caktaš - Gyurcso, Jairo

Iz minute u minutu

56 – novi pogodak u mreži Bijelih, pitanje pobjednika je riješeno.. Gavranovićev pogodak najprije je poništen, ali nakon konzultacija je priznat, suci su procijenili da Hajrović nije imao namjeru igrati loptom iako je krenuo na nju dok je bio u zaleđ

52 – nema više vremena za čekanje, umjesto Jurića u igri Hajduka je Jradi

50 – vodi Dinamo 2:0, ubačaj iz sredine Ismajli nije uspio odbiti glavom, došla je lopta do Ademija koji glavom šalje na drugu stativu do Gavranovića, a napadač Dinama iz velike blizine pogađa mrežu.

46 - počelo je drugo poluvrijeme

45 + 1- kraj prvog poluvremena

45 - igrat će se minuta sudačke nadoknade

44 - Svatko je dobio žuti karton zbog igranja rukom

41 - upali su Dinamo igrači u zaleđe, moglo je biti izgledno

39- svirao je Bebek prekršaj Jaira nad Livakovićem koji je već isustio loptu nakon istrčavanja

38 – nalet Dinama, centirao je Hajrović, ali je Olmo nije dobro zahvatio loptu glavom

32 - pucao je Nejašmić iz daljine, brani Livaković

31 - malo je falilo za izjednačenje, Fomitschow je poslao sjajan prizemni ubačaj pred vrata Dinama, Jairo je natrčavao na loptu, uspio je zahvatiti vrhom kopačke, ali otišlo je pored vrata

27 – evo i Jurića u prilici, pucao je glavom nakon ubačaja s lijeve strane, otišlo je preko vrata

26 – kontra Dinama, Hajrović je sam izašao pred Posavca, ali vratar Hajduka fantastično brani udarac s desetak metara

25 – nova velika prilika za Bijele, Hamza je sjajno proigrao Caktaša koji u trku puca, ali se odličnom reakcijom istakao Livaković koji loptu odbija u korner

24 - Fomitschow je odlučio udarcem iskosa završiti izglednu akciju Bijelih, otišlo je preko vrata

20 – vodi Dinamo, Oštar ubačaj s desne strane za Gavranovića odbio je Posavec, Lopez je pokušao izbiti, ali predao je loptu igračima Dinama, došlo je do Hajrovića koji s desewtak metara pogađa nebranjeni dio mreže

19 – nova velika prilika za Bijele, Gyurcso je krenuo sam na Stojanovića, prošao ga i pucao malo iskosa, ali je Livaković bio na mjestu

16 - Hamza je prvi igrač na derbiju koji je dobio žuti karton

9 - prilika za Hajduk nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Gyurcso, Nejašmić je bio najviši u skoku, ali bila je to malo previsoka lopta za njega, uspio je samo okrznuti, međutim došlo je do Jurića koji također glavom puca s 13 metara, ali malo pored gola

7 - Hajrović je snažno tukao s dvadesetak metara u sami lijevi kut, Posavec je napravio paradu i odbio u korner

5 – nezgodno se poskliznuo Olmo, nije bilo nikog od Bijelih blizu i ozlijedio

4 – Hajduk je dugo pleo oko kaznenog prostora domaćin, ali je na kraju Ismajlijev šut završio u bloku

3 – prvi pokušaj Gavranovića glavom, ali visoko preko vrata

1 – počela je utakmica

0 – minuta šutnje na centru u spomen na legendarnog vratar Dinama Zlatka Škorića