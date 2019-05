Glavna sportska vijest u Nigeriji: mladi napadač potpisao trogodišnji ugovor za Hajduk

Svijet je postao "globalno selo", moramo se složiti s takvom konstatacijom. Međutim informacije se "selom" brzo šire. Hajduk je prije dva dana potpisao trogodišnji ugovor s mladim napadačem Stephenom Chineduom nakon što je dva tjedna proveo trenirajući s drugom momčadi "bijelih".

Vijest koja je u Hrvatskoj prohujala eterom kao prvo pojačanja Hajduka za novu sezonu. No u Chineduovoj Nigeriji je to već dva dana glavna vijest. I to na svim vodećim portalima i novinama. Nema onog tko nije prenio informaciju da je mladi napadač potpisao trogodišnji ugovor sa šesterostrukim prvakom Hrvatske i klubom velike tradicije.

Chinedu je prema pisanju nigerijskih medija (today.ng, sports247.ng) u zabio sedam zgoditaka u utakmica druge momčadi Hajduka, a odabir mu nije bio težak iako su za njega bili zainteresirani hrvatski klubovi Dinamo, Osijek i Slaven Belupo, te BH-premijerligaš Zrinjski.

Veliki prostor nigerijski mediji su posvetili i Hajduku, kao klubu velike tradicije i povijesti koji je u svojim redovima imao priličan broj igrača iz Afrike koji nakon igranja na Poljudu ostvarili unosne transfere i ostvarili dobre karijere. Jednako tako Nigerijci priželjkuju i za svog sunarodnjaka i nadaju se da će igrama u "bijelom" dresu nametnuti se i za nastupe u seniorskoj reprezentaciji.