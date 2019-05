Što dalje u Europi i dogodine među dva za Ligu prvaka, kaže sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović poslije pobjede nad Istrom 1961 i plasmana na europsku scenu “u prijelaznom roku želimo izgraditi što jači Hajduk, radimo na tome i bit ćete brzo obaviješteni o svemu.

Moramo se još puno poboljšati, imamo veliki entuzijazam” dok je doslovce istodobno, ali u drugoj prostoriji stadiona trener Siniša Oreščanin, u press-salonu potvrdio “u planu su dva-tri pojačanja, ako će bit pogođena za ono što nam treba”!

Valjda će bit pogođena, zašto ne bi bila? Pa jesu li se dogovorili?

Što je pak u planu, e to morate/moramo mislit sami. Mi bismo rekli da fale bekovi, jedan stoper, te napadač, budući da smatramo kako su “bijeli” u veznom redu – prebukirani. A zbog čega, hoćeš-nećeš, pati i jedan Ante Palaversa. Ali, tko o kome, mi o njemu, a Palaversa nije danas tema.

Da vidimo nekoliko slika ususret prijelaznom roku. Kako se momčad Hajduka mijenja ususret novim izazovima koji jesu:

1. potrajati u Europi...

2. od prvog kola novog prvenstva ući u borbu - ako ne baš izravno za prvo mjesto - onda ostvariti ciljeve plasmana na drugu poziciju, što u projekciji donosi kvalifikacije za Ligu prvaka u ljeto 2020. godine.

Da se ne dogodi kao prošle zime da se sa šestog puca na četvrto mjesto i da smo onda, kao, zbog tog četvrtog (pa neka je i treće na koncu, svejedno) zadovoljni(?!) jer je sezona - spašena.

Otkupiti Posavca

Čini se da nema dvojbi, Hajduk kreće u otkup svog golmana, pardon, vratara Palerma i navodno bi se sportski direktor “bijelih” Saša Bjelanović trebao zaputiti put Sicilije, ili negdje drugdje u Italiji gdje će s predstavnicima Palerma pokušati dogovoriti “deal”.

Da Posavec ostane u Hajduku. Palermo ne sudjeluje u play-offu za povratak u prvu ligu, pa premda je uložio žalbu na izbacivanje u treću ligu zbog administrativnih prekršaja i aljkavog poslovanja u razdoblju 2014. - 2017., play-off je krenuo bez njih. Vrlo znakovito.

Bez obzira kako ta novela završila, Hajduk ide po otkup i to s platformom da ponudi cca 500.000 eura plus 20 posto od budućeg transfera što bi moglo zadovoljiti Talijane.

Na stolu jest ugovor po kojem treba uplatiti 1,8 milijuna eura i Posavec je Hajdukov, pa treba čekati hoće li ga Palermo re-otkupiti, o čemu smo već višekrat pisali.

No, nema smisla davat toliki novac, u takve poslove se Hajduk ne upušta. Kad je to za nekoga dao više od milijun eura, valjda nije od doba braće Anasa i Ahmada Sharbinija iz Rijeke, Senijada Ibričića kad su dovodili iz Zagreba ili kad se od Dinama u paketu otkupilo Darija Jerteca i Marijana Buljata. Koja su to vremena bila?!

Kako god, da ne duljimo, Bjelanović je i u nedjelju priznao kako rade na slučaju Posavca, “razmišljamo unaprijed i brzo ćete biti obaviješteni”. Ne bi nas čudila brza objava da je s Posavcom sve ok, a da uvjete daljnjeg dogovora neće objavit, jer je to poslovna tajna.

U Posavca posebno gledaju i vratari Tomislav Duka i Marin Ljubić, svaki sa svojim ambicijama i željama. Obojica željni prilike, reflektiraju i oni na svoj komadić minutaže. Status Posavca definirat će i njihovu reakciju, pokret na golmanskom tržištu. Duka kao vječna pričuva u prvoj momčadi, a Ljubić kao mladić u naletu kroz drugu momčad.