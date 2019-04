Analiziramo poraz: ovo je pet razloga zašto je Hajduk izgubio derbi

1. Obrni-okreni... Dinamo je bolji

Da je Dinamo bolji od Hajduka, znali smo i prije utakmice. Pokazivala je to i tablica. No, hajdukovci su se nadali kako bi Dinamo možda mogao shvatiti ovaj derbi olako, odnosno da Nenad Bjelica neće uspjeti motivirati svoje igrače kako treba. Dogodilo se suprotno. Dinamo je bio ozbiljan i organiziran, čvrst i kompaktan, pogotovo u obrani, dozvolivši Hajduku praktički samo jednu pravu šansu i to u posljednjim sekundama.

2. Oreščaninov pucanj u prazno

Očekivali smo Antu Palaversu i Adama Gyurcsu u prvoj postavi, a na kraju ni jedan od njih dvojice nije dobio ni minutu. Čak ni u drugom dijelu kad je Hajduk lovio rezultat. Gyurcso je u Puli vikend ranije zabio gol kao džoker s klupe, možda bi bio junak i protiv Dinama... Umjesto njega igrao je u napadu Tudor, što se nije pokazalo kao uspješni eksperiment Oreščanina. Naravno, nisu Palaversa i Gyurcso garancija da bi Hajduk izbjegao poraz, ali bi možda bio bliži tome da su dobili priliku.

3. Posavec nije imao svoj dan

Oni koji drže kako Posavcu ne treba otkupiti ugovor u srijedu su došli na svoje. Hajdukov je vratar mlako reagirao na naizgled bezopasan slobodan udarac Oršića i Gavranović ga je kaznio. Ta jedna pogreška odlučila je derbi. No takav je život vratara. Svaka se pogreška skupo plaća. Ipak, i dalje dobar dio navijača želi da Posavec ostane u Poljudu. Ne zaboravljaju da je tijekom sezone generalno bio vrlo dobar.

4. Samo Jairo može u prvih 11 Dinama. Možda...

Od svih igrača Hajduka u prvih 11, pa i na klupi, tko bi mogao igrati u početnoj postavi Bjeličinog europskog Dinama? Malo tko. Možda Jairo umjesto Kadziora ili Oršića, možda Bradarić na lijevom boku... Ali i to je prilično nategnuto. To je bolna istina, a razliku u kvaliteti pokazuje i tablica. Štoviše, Dinamo u srijedu nije bio kompletan. Igrao je bez nominalnih startera Ademija i Hajrovića, a Petković je ušao s klupe.

5. Navijači (nažalost) ipak ne igraju

U najavi susreta rekli smo da je publika jedan od aduta Hajduka za eventualni trijumf, no njezina je moć ipak ograničena. Ne igra publika, već igrači. Huk s tribina i gromoglasno navijanje nisu dovoljni, mada je Hajdukov prosjek gledanosti na domaćim utakmicama uistinu impresivan. Rezultat treba zaslužiti na travnjaku.